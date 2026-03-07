https://sarabic.ae/20260307/شن-حزب-الله-هجوماً-على-قواعد-الدفاع-الجوي-والبحرية-الإسرائيلية-في-حيفا-بصواريخ-دقيقة-1111204778.html

شن "حزب الله" هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة

شنت حركة "حزب الله" اللبنانية ضربات صاروخية دقيقة التوجيه على قاعدة ستيلا ماريس البحرية ومقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي في حيفا، وفقاً لبيانات صادرة عن... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

وذكر أحد التقارير أن "مقاتلي المقاومة الإسلامية هاجموا أيضاً قاعدة ستيلا ماريس (وهي قاعدة استراتيجية للمراقبة والتحكم البحري على الساحل الشمالي) بوابل من الصواريخ الدقيقة في الساعة 8:00 مساءً يوم السبت 7 مارس 2026".وأفاد بيان آخر بوقوع ضربات على رادارات القبة الحديدية في موقع كريات إليعازر، وهي قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في حيفا.ةاستأنف"حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل ليلة الاثنين وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضواحي الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.وكانت وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.مقتل 26 شخصا إثر مواجهات عقب تسلل قوة كوماندوز إسرائيلية إلى بلدة النبي شيت اللبنانيةالجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية شرقي لبنان

