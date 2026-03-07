https://sarabic.ae/20260307/شن-حزب-الله-هجوماً-على-قواعد-الدفاع-الجوي-والبحرية-الإسرائيلية-في-حيفا-بصواريخ-دقيقة-1111204778.html
شن "حزب الله" هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
شن "حزب الله" هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
سبوتنيك عربي
شنت حركة "حزب الله" اللبنانية ضربات صاروخية دقيقة التوجيه على قاعدة ستيلا ماريس البحرية ومقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي في حيفا، وفقاً لبيانات صادرة عن... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T22:13+0000
2026-03-07T22:13+0000
2026-03-07T22:13+0000
العالم
لبنان
أخبار ايران اليوم
اسرائيل
الحرب
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093024849_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c7c57a9c25189d1470159cdb8472e43b.png
وذكر أحد التقارير أن "مقاتلي المقاومة الإسلامية هاجموا أيضاً قاعدة ستيلا ماريس (وهي قاعدة استراتيجية للمراقبة والتحكم البحري على الساحل الشمالي) بوابل من الصواريخ الدقيقة في الساعة 8:00 مساءً يوم السبت 7 مارس 2026".وأفاد بيان آخر بوقوع ضربات على رادارات القبة الحديدية في موقع كريات إليعازر، وهي قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في حيفا.ةاستأنف"حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل ليلة الاثنين وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضواحي الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.وكانت وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.مقتل 26 شخصا إثر مواجهات عقب تسلل قوة كوماندوز إسرائيلية إلى بلدة النبي شيت اللبنانيةالجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية شرقي لبنان
https://sarabic.ae/20260307/حزب-الله-يعلن-الاشتباك-مع-قوة-إسرائيلية-بعد-إنزال-في-النبي-شيت-بالبقاع-1111178191.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093024849_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_66a1b3a4b015f66c35525692894c817f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, لبنان, أخبار ايران اليوم, اسرائيل, الحرب, أخبار حزب الله
العالم, لبنان, أخبار ايران اليوم, اسرائيل, الحرب, أخبار حزب الله
شن "حزب الله" هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
شنت حركة "حزب الله" اللبنانية ضربات صاروخية دقيقة التوجيه على قاعدة ستيلا ماريس البحرية ومقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي في حيفا، وفقاً لبيانات صادرة عن الخدمة الصحفية للحركة.
وذكر أحد التقارير أن "مقاتلي المقاومة الإسلامية هاجموا أيضاً قاعدة ستيلا ماريس (وهي قاعدة استراتيجية للمراقبة والتحكم البحري على الساحل الشمالي) بوابل من الصواريخ الدقيقة في الساعة 8:00 مساءً يوم السبت 7 مارس 2026".
وأفاد بيان آخر بوقوع ضربات على رادارات القبة الحديدية في موقع كريات إليعازر، وهي قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في حيفا.
في المجمل، أعلن مقاتلو الحزب عن 27 عملية عسكرية مشتركة ضد إسرائيل يوم السبت، بما في ذلك هجمات على مصفاة نفط ومجمع إنتاج عسكري تقني في حيفا.
ةاستأنف"حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل ليلة الاثنين وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضواحي الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.
وكانت وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط
.