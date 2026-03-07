كيف يتم استنزاف واشنطن عسكريا في حرب إيران؟

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260307/كيف-يتم-استنزاف-واشنطن-عسكريا-في-حرب-إيران-1111197663.html
كيف يتم استنزاف واشنطن عسكريا في حرب إيران؟
كيف يتم استنزاف واشنطن عسكريا في حرب إيران؟
سبوتنيك عربي
قال العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن طهران نجحت إلى حد كبير في رفع كلفة الحرب على الجانب الأمريكي، وهو ما يعد أحد أهدافها... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T17:36+0000
2026-03-07T17:36+0000
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111197975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12e7f2c9cd5a459b3f61462e684a26b0.jpg
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إيران لا تحاول هزيمة الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر، بل تركز على رفع تكلفة المواجهة إلى مستوى غير مريح سياسيا وماليا لواشنطن، عبر ثلاث أدوات رئيسية، أولها استخدام الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة التي تتراوح قيمتها بين آلاف وعشرات الآلاف من الدولارات.وتابع: "الأداة الثانية التي تستخدمها إيران هي إجبار الخصم على استخدام دفاعات باهظة الثمن لاعتراض تلك المسيرات بصواريخ دفاع جوي قد تتجاوز كلفتها مئات الآلاف أو ملايين الدولارات، بينما الأداة الثالثة هي توسيع ساحة الاشتباك عبر الوكلاء كالحوثيين وفصائل في العراق، مما يجعل المواجهة غير مركزية ويفرض معادلة الاستنزاف غير المتكافئ".وأوضح صابر أن إيران حققت تفوقا تكتيكيا محدودا في نمط القتال غير المتكافئ رغم الخسائر، ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك تفوقا ساحقا في القوة الجوية والاستطلاع والضربات الدقيقة والسيطرة البحرية".وأشار إلى أن النجاح الإيراني يكمن في تعقيد بيئة العمليات وإجبار واشنطن على توزيع قواتها وإرباك أنظمة الدفاع التقليدية، مما يجعل النصر الأمريكي مكلفا وغير حاسم.وحول قدرة واشنطن على الصمود أمام هذا النمط من الحروب، قال صابر إن الولايات المتحدة ستضطر لتغيير استراتيجيتها بسبب عدم تناسب الكلفة بين الهجوم والدفاع، حيث تعمل حاليا على تطوير أربعة حلول تشمل أنظمة الليزر الدفاعية التي تجعل تكلفة الاعتراض شبه صفرية، ومدافع الدفاع الجوي قصيرة المدى التي تعد أرخص بكثير من صواريخ باتريوت أو "SM-2"، بالإضافة إلى تفعيل الحرب الإلكترونية لتعطيل الطائرات قبل وصولها، واستهداف منصات الإطلاق بدلا من المسيرات نفسها، موضحا أن الاستنزاف سيبقى مشكلة حقيقية إذا لم تتطور هذه الوسائل سريعا.وفيما يخص تداعيات المواجهة على الملف الأوكراني، قال صابر إن تراجع الدعم الأوروبي لكييف يظل احتمالا واقعيا إذا انخرطت أوكرانيا في دعم واشنطن ضد إيران، لافتا إلى انقسام أوروبا لثلاثة اتجاهات: المعسكر الأطلسي الصلب كبولندا ودول البلطيق وهؤلاء سيستمرون في دعم أوكرانيا.ولفت إلى أن المعسكر الثاني حذر ويضم كألمانيا وإيطاليا الذين يخشون توسع الحرب ويهتمون بالاقتصاد والطاقة، بينما المعسكر الثالث هو الرافض للتصعيد كفرنسا وإسبانيا واليونان، وفق قوله.وأشار إلى أن وضوح المشاركة الأوكرانية ضد إيران قد يسبب إرهاقا سياسيا داخل الاتحاد الأوروبي، ويزيد من الأصوات المطالبة بتقليل الدعم العسكري، ويدفع أوروبا للتركيز على أمنها المباشر بدلا من الصراعات البعيدة، معتبرا أن الخوف من روسيا هو العامل الوحيد الذي قد يمنع الانسحاب الأوروبي الكامل من دعم كييف.وأشار إلى أن إيران لم تهزم الولايات المتحدة عسكريا، لكنها نجحت في تغيير طبيعة الحرب إلى مواجهة استنزاف منخفضة الكلفة وعالية الإرباك، وفي حين أن واشنطن تملك القدرة على الحسم العسكري المباشر، إلا أن رهان طهران يرتكز على استغلال عامل الوقت والتكلفة والإرهاق السياسي للحلفاء.
https://sarabic.ae/20260307/الدفاع-البريطانية-تعلن-أن-واشنطن-بدأت-استخدام-القواعد-البريطانية-في-عمليات-ضد-إيران-1111196331.html
https://sarabic.ae/20260307/مسؤول-إيراني-لدينا-أدلة-على-استخدام-أراضي-بعض-دول-المنطقة-في-الهجمات-ضد-إيران---1111195483.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111197975_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_50b746f4ade0d2cce6c883c5184b3f60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

كيف يتم استنزاف واشنطن عسكريا في حرب إيران؟

17:36 GMT 07.03.2026
© AP Photoتحميل زخائر الطائرات الحربية على متن حاملة طائرات أمريكية
تحميل زخائر الطائرات الحربية على متن حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن طهران نجحت إلى حد كبير في رفع كلفة الحرب على الجانب الأمريكي، وهو ما يعد أحد أهدافها الأساسية منذ سنوات طويلة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إيران لا تحاول هزيمة الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر، بل تركز على رفع تكلفة المواجهة إلى مستوى غير مريح سياسيا وماليا لواشنطن، عبر ثلاث أدوات رئيسية، أولها استخدام الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة التي تتراوح قيمتها بين آلاف وعشرات الآلاف من الدولارات.
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
الدفاع البريطانية تعلن أن واشنطن بدأت استخدام القواعد البريطانية في عمليات ضد إيران
16:52 GMT
وتابع: "الأداة الثانية التي تستخدمها إيران هي إجبار الخصم على استخدام دفاعات باهظة الثمن لاعتراض تلك المسيرات بصواريخ دفاع جوي قد تتجاوز كلفتها مئات الآلاف أو ملايين الدولارات، بينما الأداة الثالثة هي توسيع ساحة الاشتباك عبر الوكلاء كالحوثيين وفصائل في العراق، مما يجعل المواجهة غير مركزية ويفرض معادلة الاستنزاف غير المتكافئ".
وأوضح صابر أن إيران حققت تفوقا تكتيكيا محدودا في نمط القتال غير المتكافئ رغم الخسائر، ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك تفوقا ساحقا في القوة الجوية والاستطلاع والضربات الدقيقة والسيطرة البحرية".
وأشار إلى أن النجاح الإيراني يكمن في تعقيد بيئة العمليات وإجبار واشنطن على توزيع قواتها وإرباك أنظمة الدفاع التقليدية، مما يجعل النصر الأمريكي مكلفا وغير حاسم.
وحول قدرة واشنطن على الصمود أمام هذا النمط من الحروب، قال صابر إن الولايات المتحدة ستضطر لتغيير استراتيجيتها بسبب عدم تناسب الكلفة بين الهجوم والدفاع، حيث تعمل حاليا على تطوير أربعة حلول تشمل أنظمة الليزر الدفاعية التي تجعل تكلفة الاعتراض شبه صفرية، ومدافع الدفاع الجوي قصيرة المدى التي تعد أرخص بكثير من صواريخ باتريوت أو "SM-2"، بالإضافة إلى تفعيل الحرب الإلكترونية لتعطيل الطائرات قبل وصولها، واستهداف منصات الإطلاق بدلا من المسيرات نفسها، موضحا أن الاستنزاف سيبقى مشكلة حقيقية إذا لم تتطور هذه الوسائل سريعا.
وفيما يخص تداعيات المواجهة على الملف الأوكراني، قال صابر إن تراجع الدعم الأوروبي لكييف يظل احتمالا واقعيا إذا انخرطت أوكرانيا في دعم واشنطن ضد إيران، لافتا إلى انقسام أوروبا لثلاثة اتجاهات: المعسكر الأطلسي الصلب كبولندا ودول البلطيق وهؤلاء سيستمرون في دعم أوكرانيا.
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
مسؤول إيراني: لدينا أدلة على استخدام أراضي بعض دول المنطقة في الهجمات ضد إيران
15:53 GMT
ولفت إلى أن المعسكر الثاني حذر ويضم كألمانيا وإيطاليا الذين يخشون توسع الحرب ويهتمون بالاقتصاد والطاقة، بينما المعسكر الثالث هو الرافض للتصعيد كفرنسا وإسبانيا واليونان، وفق قوله.
وأشار إلى أن وضوح المشاركة الأوكرانية ضد إيران قد يسبب إرهاقا سياسيا داخل الاتحاد الأوروبي، ويزيد من الأصوات المطالبة بتقليل الدعم العسكري، ويدفع أوروبا للتركيز على أمنها المباشر بدلا من الصراعات البعيدة، معتبرا أن الخوف من روسيا هو العامل الوحيد الذي قد يمنع الانسحاب الأوروبي الكامل من دعم كييف.
وأشار إلى أن إيران لم تهزم الولايات المتحدة عسكريا، لكنها نجحت في تغيير طبيعة الحرب إلى مواجهة استنزاف منخفضة الكلفة وعالية الإرباك، وفي حين أن واشنطن تملك القدرة على الحسم العسكري المباشر، إلا أن رهان طهران يرتكز على استغلال عامل الوقت والتكلفة والإرهاق السياسي للحلفاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала