مستشار نفطي كويتي يعلق لـ "سبوتنيك" على أسباب وتداعيات خفض إنتاج النفط وحجم التكرير

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن القرار الكويتي مهم بعد إغلاق مضيق هرمز، وما نتج عنه من تعطل لشحنات النفط وتأثر الآلات والمنشآت في هذا الممر الحيوي، وهو ما يفرض تكاليف إضافية تسعى الدولة لتجنبها. وأكد الهاجري أن هذا القرار يأتي في ظل رفض شركات الشحن والناقلات تسيير أي ناقلات بحرية عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن النشاط الصناعي والنفطي الحالي حصر في نطاق تغذية الاستهلاك المحلي فقط. وفيما يخص الالتزامات الدولية شدد المستشار النفطي على أن دولة الكويت لا تزال ملتزمة بعقودها النفطية، موضحا أن لدى الدولة احتياطيات ضخمة مخزنة في مواقع استراتيجية شرق آسيا وفي مصر وفيتنام وكوريا وغيرها حيث يمكن الاعتماد على هذه المخزونات لسد الكميات المتفق عليها في الاتفاقيات الموقعة، لحين انحسار حدة التوترات السياسية وإعادة فتح المضيق واستعادة الحيوية للقطاع النفطي.كما أعرب عن اعتقاده بأن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية بجانب الأحداث والتوترات في المنطقة متوقعا أن تشهد الأسواق عند افتتاحها يوم الإثنين ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط قد يصل إلى حدود 100 دولار للبرميل. وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال. وقالت المؤسسة في بيان إن الإجراء جاء في ضوء الهجمات المتكررة من قبل إيران ضد الكويت بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وأكدت مؤسسة البترول الكويتية أن هذا التعديل هو إجراء احترازي بحت، وسيتم مراجعته مع تطور الأوضاع مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف لذلك، كما شددت على أن جميع احتياجات السوق المحلي تظل مؤمنة بالكامل وفقا للخطط الموضوعة. وأعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز ضمن إجراءاتها التصعيدية للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على أراضيها، الذي لا يزال مستمرا منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.
https://sarabic.ae/20260305/مفكر-كويتي-حول-الحرب-على-إيران-ما-يوجد-في-الفخ-أكبر-من-العصفور-1111079938.html
https://sarabic.ae/20260301/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إخراج-قاعدة-علي-السالم-الأمريكية-في-الكويت-عن-الخدمة-1110920266.html
مستشار نفطي كويتي يعلق لـ "سبوتنيك" على أسباب وتداعيات خفض إنتاج النفط وحجم التكرير

19:33 GMT 07.03.2026
© AP Photo / Martin Meissnerحقل نفط
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Martin Meissner
أوضح المستشار النفطي الكويتي مبارك محمد الهاجري، أن قرار مؤسسة البترول الكويتية بخفض إنتاج النفط وحجم التكرير يأتي كإجراء وقائي تفرضه الضرورة ردا على الهجمات المتكررة التي تتعرض لها الكويت ودول الخليج.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن القرار الكويتي مهم بعد إغلاق مضيق هرمز، وما نتج عنه من تعطل لشحنات النفط وتأثر الآلات والمنشآت في هذا الممر الحيوي، وهو ما يفرض تكاليف إضافية تسعى الدولة لتجنبها.
تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
مفكر كويتي حول الحرب على إيران: ما يوجد في الفخ أكبر من العصفور
5 مارس, 08:22 GMT
وأكد الهاجري أن هذا القرار يأتي في ظل رفض شركات الشحن والناقلات تسيير أي ناقلات بحرية عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن النشاط الصناعي والنفطي الحالي حصر في نطاق تغذية الاستهلاك المحلي فقط.
وفيما يخص الالتزامات الدولية شدد المستشار النفطي على أن دولة الكويت لا تزال ملتزمة بعقودها النفطية، موضحا أن لدى الدولة احتياطيات ضخمة مخزنة في مواقع استراتيجية شرق آسيا وفي مصر وفيتنام وكوريا وغيرها حيث يمكن الاعتماد على هذه المخزونات لسد الكميات المتفق عليها في الاتفاقيات الموقعة، لحين انحسار حدة التوترات السياسية وإعادة فتح المضيق واستعادة الحيوية للقطاع النفطي.

وأضاف الهاجري أن هذا القرار رغم كونه إجراء وقائيا لمنع تصاعد الوتيرة العدوانية سيخلف تداعيات كبيرة على الاقتصاد المحلي، متوقعا حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الكويتي.

كما أعرب عن اعتقاده بأن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية بجانب الأحداث والتوترات في المنطقة متوقعا أن تشهد الأسواق عند افتتاحها يوم الإثنين ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط قد يصل إلى حدود 100 دولار للبرميل.
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال.
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
1 مارس, 17:35 GMT
وقالت المؤسسة في بيان إن الإجراء جاء في ضوء الهجمات المتكررة من قبل إيران ضد الكويت بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.
وأكدت مؤسسة البترول الكويتية أن هذا التعديل هو إجراء احترازي بحت، وسيتم مراجعته مع تطور الأوضاع مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف لذلك، كما شددت على أن جميع احتياجات السوق المحلي تظل مؤمنة بالكامل وفقا للخطط الموضوعة.
وأعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز ضمن إجراءاتها التصعيدية للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على أراضيها، الذي لا يزال مستمرا منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.
