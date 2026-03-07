https://sarabic.ae/20260307/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-مقتل-21-جنديا-من-الأسطول-الخامس-للبحرية-الأميركية-خلال-24-ساعة-1111191398.html

مقر خاتم الأنبياء الإيراني: مقتل 21 جنديا من الأسطول الخامس للبحرية الأميركية خلال 24 ساعة

مقر خاتم الأنبياء الإيراني: مقتل 21 جنديا من الأسطول الخامس للبحرية الأميركية خلال 24 ساعة

أكدت قيادة خاتم الأنبياء المركزية التابعة للجيش الإيراني، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة فقدت عدداً كبيراً من الجنود والقادة بين قتيل وجريح خلال الـ 24 ساعة... 07.03.2026

إيران

العالم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي: "قتل 21 جندياً وإصيب آخرون من الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في المنطقة خلال 24 ساعة".وأوضح البيان أنه "لحقت أضرار جسيمة في البنية التحتية للولايات المتحدة ومصالحها، بالإضافة إلى ذلك، أصيبت ناقلة أمريكية في الجزء الشمالي من الخليج الفارسي".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وزير الطاقة القطري يصدر تحذيرا من تصاعد الحرب مع إيران"حزب الله" يصدر تحذيرات لسكان "كريات شمونة" و"نهاريا" شمالي إسرائيل ويطالبهم بالتوجه جنوبا

