https://sarabic.ae/20260308/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يقرر-زيادة-عملياته-الهجومية-بنسبة-100--1111223178.html
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يقرر زيادة عملياته الهجومية بنسبة 100%
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يقرر زيادة عملياته الهجومية بنسبة 100%
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن "الحرس الثوري الإيراني، قرر زيادة عملياته الهجومية بنسبة 100%، ابتداء من اليوم". 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T12:11+0000
2026-03-08T12:11+0000
2026-03-08T12:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110950280_0:0:1387:781_1920x0_80_0_0_4cebee9304d2a98ba5da0b3525eeaaa2.png
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن "حرس الثورة سيزيد حجم عملياته بالطائرات المسيرة بنسبة 20% وعملياته بالصواريخ الإسترتيجية بنسبة 100%".وأضافت: "إجراءات حرس الثورة تأتي لضمان قوة الردع والرد الحاسم على أي عدوان ضد مصالح إيران وشعبها".وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، صرح في وقت سابق، أن "القوات المسلحة الإيرانية قادرة على مواصلة حرب عالية الكثافة لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالوتيرة الحالية"، محذرًا من أن "العدو عليه أن ينتظر ضربات أكثر إيلامًا".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويت
https://sarabic.ae/20260308/ليست-إيران-قبرص-تكشف-مصدر-الهجوم-على-القواعد-البريطانية-في-أراضيها-1111221341.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110950280_44:0:1351:980_1920x0_80_0_0_71fdb12e18c95e1d074406c926191c6e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يقرر زيادة عملياته الهجومية بنسبة 100%
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن "الحرس الثوري الإيراني، قرر زيادة عملياته الهجومية بنسبة 100%، ابتداء من اليوم".
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن "حرس الثورة سيزيد حجم عملياته بالطائرات المسيرة بنسبة 20% وعملياته بالصواريخ الإسترتيجية بنسبة 100%".
وتابعت: "زيادة حجم عمليات حرس الثورة يأتي في إطار مواجهة وحشية ترامب والبيت الأبيض".
وأضافت: "إجراءات حرس الثورة تأتي لضمان قوة الردع والرد الحاسم على أي عدوان ضد مصالح إيران وشعبها".
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، صرح في وقت سابق، أن "القوات المسلحة الإيرانية قادرة على مواصلة حرب عالية الكثافة لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالوتيرة الحالية"، محذرًا من أن "العدو عليه أن ينتظر ضربات أكثر إيلامًا".
كما أشار نائيني إلى أن "الصواريخ التي استُخدمت، حتى الآن، تنتمي في الغالب إلى الجيلين الأول والثاني"، لافتًا إلى أن "الأيام المقبلة قد تشهد إدخال أساليب هجوم جديدة باستخدام صواريخ متطورة بعيدة المدى لم تُستخدم إلا نادرًا".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.