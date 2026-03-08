https://sarabic.ae/20260308/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-موقعين-لـجماعات-انفصالية-في-كردستان-العراق-1111234746.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف موقعين لـ"جماعات انفصالية" في كردستان العراق
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف موقعين لـ"جماعات انفصالية" في كردستان العراق
نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأحد، هجوماً صاروخياً استهدف موقعين قالت إنهما تابعان لجماعات انفصالية في إقليم كردستان العراق،... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة "فارس" للأنباء، أن "وحدة الصواريخ في القوات البرية للحرس الثوري أصابت الهدفين بدقة"، مؤكدة أن العملية جاءت ضمن ما وصفته باستهداف مواقع "الجماعات المعادية للثورة".وأضافت الوكالة أن "صور الهجوم الصاروخي على تلك المواقع نُشرت لأول مرة عقب تنفيذ العملية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، أن "الجيش الإيراني شنّ غارة انتحارية بطائرة مسيّرة على مركز تنصت في شمال العراق".وجاء في البيان: "شن المقاتلون البواسل من وحدة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، غارة انتحارية بطائرة مسيرة على مركز تنصت في سورداش (بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق) عبر الحدود".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف موقعين لـ"جماعات انفصالية" في كردستان العراق
نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأحد، هجوماً صاروخياً استهدف موقعين قالت إنهما تابعان لجماعات انفصالية في إقليم كردستان العراق، وفقا لما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وذكرت وكالة "فارس" للأنباء، أن "وحدة الصواريخ في القوات البرية للحرس الثوري أصابت الهدفين بدقة"، مؤكدة أن العملية جاءت ضمن ما وصفته باستهداف مواقع "الجماعات المعادية للثورة".
وأضافت الوكالة أن "صور الهجوم الصاروخي على تلك المواقع نُشرت لأول مرة عقب تنفيذ العملية".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، أن "الجيش الإيراني شنّ غارة انتحارية بطائرة مسيّرة
على مركز تنصت في شمال العراق".
وجاء في البيان: "شن المقاتلون البواسل من وحدة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، غارة انتحارية بطائرة مسيرة على مركز تنصت في سورداش (بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق) عبر الحدود".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس
واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.