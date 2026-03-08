الحرس الثوري يهنئ بانتخاب مجتبى خامنئي ويدعو إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
45 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/الحرس-الثوري-يهنئ-بانتخاب-مجتبى-خامنئي-ويدعو-إلى-الالتفاف-حول-القيادة-الجديدة-1111253124.html
الحرس الثوري يهنئ بانتخاب مجتبى خامنئي ويدعو إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة
الحرس الثوري يهنئ بانتخاب مجتبى خامنئي ويدعو إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة
سبوتنيك عربي
أصدر الحرس الثوري الإسلامي بيانا رسميا هنأ فيه بانتخاب مجتبى خامنئي، مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائداً للثورة، وذلك بقرار من مجلس خبراء القيادة... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T22:44+0000
2026-03-08T22:44+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
العالم
خامنئي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369539_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5162ab5091aeb303e475ec42924050b4.jpg
واستهل الحرس الثوري بيانه بآية من القرآن الكريم تدعو إلى طاعة الله والرسول وأولي الأمر، موجهاً خطابه إلى الشعب الإيراني، ومؤكداً أن انتخاب القائد الجديد جاء بعد ما وصفه بـ"استشهاد القائد الحكيم للثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام علي خامنئي"، الذي قاد الجمهورية الإسلامية لما يقرب من 37 عاماً وتمكن خلالها من عبور البلاد مراحل وصفها البيان بالتاريخية والصعبة.وهنأ البيان انتخاب مجتبى خامنئي، واصفاً إياه بـ"الفقيه الجامع للشرائط والمفكر الشاب العارف بالشؤون السياسية والاجتماعية"، مؤكداً احترام الحرس الثوري وولاءه الكامل لمن اختاره مجلس الخبراء، وإعلانه الطاعة والاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة الجديدة.كما أكد البيان أن المرشد الأعلى الجديد سيقود البلاد والثورة نحو تحقيق أهداف النظام الإسلامي، من خلال إدارة وصفها بـ"التقدمية والفاعلة"، بما يمكّن الجمهورية الإسلامية من تجاوز التحديات الراهنة.وشدد الحرس الثوري على أنه، بصفته القوة العسكرية الداعمة لمبدأ ولاية الفقيه، يقف إلى جانب قرار مجلس الخبراء، معلناً استعداده الكامل للطاعة والتضحية في سبيل تنفيذ أوامر المرشد الجديد والحفاظ على قيم الثورة الإسلامية وصون إرث مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني إلى جانب إرث علي خامنئي.ودعا البيان مختلف فئات المجتمع الإيراني إلى الالتفاف حول مبدأ "ولاية الفقيه"، والاستجابة لوصية الإمام الخميني بضرورة دعم القيادة الدينية والسياسية للبلاد، مؤكداً أن وحدة الشعب الإيراني ودعمه للنظام ستسهم في مواصلة ما وصفه بـ"انتصارات الجمهورية الإسلامية" في مواجهة خصومها، وصولاً إلى بناء ما سماه "حضارة إسلامية جديدة".
https://sarabic.ae/20260308/إعلام-رسمي-إيراني-تسمية-مجتبى-خامنئي-كمرشد-جديد-خلفا-لوالده---عاجل-1111248994.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369539_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96d5926d66fd217feb533cd66d7185a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, خامنئي
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, خامنئي

الحرس الثوري يهنئ بانتخاب مجتبى خامنئي ويدعو إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة

22:44 GMT 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemiعناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أصدر الحرس الثوري الإسلامي بيانا رسميا هنأ فيه بانتخاب مجتبى خامنئي، مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائداً للثورة، وذلك بقرار من مجلس خبراء القيادة عقب وفاة والده علي خامنئي.
واستهل الحرس الثوري بيانه بآية من القرآن الكريم تدعو إلى طاعة الله والرسول وأولي الأمر، موجهاً خطابه إلى الشعب الإيراني، ومؤكداً أن انتخاب القائد الجديد جاء بعد ما وصفه بـ"استشهاد القائد الحكيم للثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام علي خامنئي"، الذي قاد الجمهورية الإسلامية لما يقرب من 37 عاماً وتمكن خلالها من عبور البلاد مراحل وصفها البيان بالتاريخية والصعبة.
وهنأ البيان انتخاب مجتبى خامنئي، واصفاً إياه بـ"الفقيه الجامع للشرائط والمفكر الشاب العارف بالشؤون السياسية والاجتماعية"، مؤكداً احترام الحرس الثوري وولاءه الكامل لمن اختاره مجلس الخبراء، وإعلانه الطاعة والاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة الجديدة.
وأشار الحرس الثوري إلى أن هذا الانتخاب يمثل "فجراً جديداً وبداية مرحلة جديدة في مسيرة الثورة والجمهورية الإسلامية"، مضيفاً أن اختيار القائد الجديد بأغلبية خبراء الفقه يثبت أن النظام الإسلامي في إيران لا يعتمد على شخص واحد وأن مسيرته مستمرة رغم التحديات والظروف المعقدة.
كما أكد البيان أن المرشد الأعلى الجديد سيقود البلاد والثورة نحو تحقيق أهداف النظام الإسلامي، من خلال إدارة وصفها بـ"التقدمية والفاعلة"، بما يمكّن الجمهورية الإسلامية من تجاوز التحديات الراهنة.
وشدد الحرس الثوري على أنه، بصفته القوة العسكرية الداعمة لمبدأ ولاية الفقيه، يقف إلى جانب قرار مجلس الخبراء، معلناً استعداده الكامل للطاعة والتضحية في سبيل تنفيذ أوامر المرشد الجديد والحفاظ على قيم الثورة الإسلامية وصون إرث مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني إلى جانب إرث علي خامنئي.
مجتبي خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
رسميا.. مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران
21:16 GMT
ودعا البيان مختلف فئات المجتمع الإيراني إلى الالتفاف حول مبدأ "ولاية الفقيه"، والاستجابة لوصية الإمام الخميني بضرورة دعم القيادة الدينية والسياسية للبلاد، مؤكداً أن وحدة الشعب الإيراني ودعمه للنظام ستسهم في مواصلة ما وصفه بـ"انتصارات الجمهورية الإسلامية" في مواجهة خصومها، وصولاً إلى بناء ما سماه "حضارة إسلامية جديدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала