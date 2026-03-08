https://sarabic.ae/20260308/تونس-تدعو-إلى-الوقف-الفوري-للعمليات-العسكرية-في-الشرق-الأوسط-1111238513.html

تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط

دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة وتغليب منطق الحكمة والعقل، في ظل التصعيد العسكري المتواصل وما... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكد الوزير، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد عن بعد، ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، في ظل الوضع الدقيق الذي تمر به الأمة العربية نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة، بحسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه.وندد النفطي بكل اعتداء يطال الدول العربية أو ينتهك حرمتها الترابية، مجددا رفض تونس المطلق لأي استهداف لأراضي ومقدرات الدول العربية الشقيقة.وشدد وزير الخارجية التونسي على تضامن بلاده الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والأردن والعراق، في مواجهة أي تهديد يمس أمنها واستقرارها.وجددت تونس، بحسب الوزير، دعوتها إلى العودة لمسار الحوار والتفاوض باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات، مع التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف التصعيد الخطير في المنطقة.وفي سياق متصل، اعتبر النفطي أن تحقيق الأمن والاستقرار الحقيقيين في المنطقة يظل مرتبطا بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.كما أعرب الوزير عن تضامن تونس الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي تطال سيادته وأمنه واستقراره.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.

