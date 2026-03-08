عربي
رسميا.. مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران
خبراء: المخزون العسكري الأمريكي ينفد إثر الحرب على إيران ومخاوف الحلفاء تتفاقم
قال خبراء إن انخراط واشنطن في الحرب على إيران يستنفد مخزونها العسكري بشكل كبير، خاصة الصواريخ الاعتراضية التي تحتاج لسنوات لتعويضها، مشيرين إلى أن هذا... 08.03.2026
ووفق الخبراء فإن كييف وأوروبا يعانيان بشكل كبير لعدم الحصول على منظومات الدفاع والمنظومات العسكرية الأخرى، نتيجة حاجة واشنطن إليها في الحرب على إيران.وأكد مسؤول حكومي أوروبي رفيع المستوى، تحدث لـ"بوليتيكو" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "الكثير من القوة النارية، بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية، قد استُهلكت، وتحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة التخزين، مما يعني توفرا أقل لأوروبا وأوكرانيا للشراء".تعتمد كييف بشكل حاسم على صواريخ "PAC-3" الاعتراضية لمنظومات باتريوت الأمريكية، بينما لا تمتلك الحكومات الأوروبية مخزونات جاهزة من الدفاعات الجوية، وتعطي الأولوية لتطوير قدراتها الذاتية، لكن هذا الجهد قد يستغرق سنوات طويلة، وفقًا للصحيفة.وأضاف أن الأمر يرتبط أيضا بالرادارات الكبيرة والصواريخ "جو أرض" بعيدة المدى، وهو ما يؤثر التجهيزات ومخزون الصواريخ.وأوضح أن "المتضرر الأكبر من نفاد الذخيرة الأمريكية هي كييف، التي تحلم بالتمتع بشطر صغير مما تستهلكه دول الخليج يوميا من المضادات".فيما قالت الدكتورة نجوى عابر، أستاذة محاضرة قسم الدراسات الدولية كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر، إن الارتباطات الأمنية الأوروبية الأمريكية تعرف تراجعا مطردا.ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يخفي استياءه من الأثقال الأمنية التي فرضتها الأزمة الأوكرانية.وتابعت: "توازيا مع هذا الطرح فقد أنهت الحرب على غزة قدرا معتبرا من مخزون الأسلحة الأمريكية التي وجهت بلا انقطاع لدعم إسرائيل، وإمدادا بالذخائر وأنظمة المراقبة والأنظمة الدفاعية متعددة المستويات".وترى أنه مع تفجر الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران فإن تحويل مخزون الأسلحة بما فيها الأنظمة الدفاعية تتجه لتغطية الحرب مع إيران، خاصة مع ثبوت قدرة النظام الإيراني على امتصاص الضربات الأولى واستمرار الحرس الثوري في تسيير المعركة بتوازن، ما يخلق تحديات حقيقية أمام الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وأيضا بالنسبة للأوروبيين.تقديرات خطيرةوفق تقارير صحفية، فإن "عمق المخازن"، وهو مصطلح عسكري يشير إلى حجم مخزون الذخائر المتاحة، في أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد"، محل قلق خاص.وأطلقت الولايات المتحدة ما يصل إلى 150 صاروخا من نظام "ثاد" للدفاع عن إسرائيل العام الماضي، في حين أنها طلبت أقل من 650 صاروخاً من هذا النظام منذ دخوله الخدمة نحو عام 2010.ووفق المصادر نفسها"، تصل تكلفة الصاروخ "آرو-3" ما يصل إلى 3.5 مليون دولار، و"آرو-2" إلى 3 ملايين دولار، أما تكلفة الصاروخ الواحد ضمن منظومة "مقلاع داود" فتصل إلى مليون دولار، وأخيرا يكلف الصاروخ الواحد من منظومة "القبة الحديدية" ما يتراوح بين 40 ألفا إلى 50 ألف دولار.
الأخبار
قال خبراء إن انخراط واشنطن في الحرب على إيران يستنفد مخزونها العسكري بشكل كبير، خاصة الصواريخ الاعتراضية التي تحتاج لسنوات لتعويضها، مشيرين إلى أن هذا الاستنزاف يؤثر على دعم واشنطن لأوكرانيا وأوروبا.
ووفق الخبراء فإن كييف وأوروبا يعانيان بشكل كبير لعدم الحصول على منظومات الدفاع والمنظومات العسكرية الأخرى، نتيجة حاجة واشنطن إليها في الحرب على إيران.

وكشفت صحيفة "بوليتيكو" أن المسؤولين الأوروبيين يخشون تداعيات خطيرة على أوكرانيا وكذلك أوروبا، في ظل تحول الأولويات الأمريكية بالكامل نحو الشرق الأوسط واستمرار الحرب على إيران.

وأكد مسؤول حكومي أوروبي رفيع المستوى، تحدث لـ"بوليتيكو" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "الكثير من القوة النارية، بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية، قد استُهلكت، وتحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة التخزين، مما يعني توفرا أقل لأوروبا وأوكرانيا للشراء".
تعتمد كييف بشكل حاسم على صواريخ "PAC-3" الاعتراضية لمنظومات باتريوت الأمريكية، بينما لا تمتلك الحكومات الأوروبية مخزونات جاهزة من الدفاعات الجوية، وتعطي الأولوية لتطوير قدراتها الذاتية، لكن هذا الجهد قد يستغرق سنوات طويلة، وفقًا للصحيفة.

بدوره، قال الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "أمريكا أفرطت في استعمال الصواريخ المضادة للطائرات وهذا بنسبة عالية جدا تجعلها غير قادرة على التجاوب من السوق لعدة سنوات".

وأضاف أن الأمر يرتبط أيضا بالرادارات الكبيرة والصواريخ "جو أرض" بعيدة المدى، وهو ما يؤثر التجهيزات ومخزون الصواريخ.
وأوضح أن "المتضرر الأكبر من نفاد الذخيرة الأمريكية هي كييف، التي تحلم بالتمتع بشطر صغير مما تستهلكه دول الخليج يوميا من المضادات".
فيما قالت الدكتورة نجوى عابر، أستاذة محاضرة قسم الدراسات الدولية كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر، إن الارتباطات الأمنية الأوروبية الأمريكية تعرف تراجعا مطردا.

وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك" أن التباعد بين الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة بلغ مستويات حادة خلال السنوات الأخيرة.

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يخفي استياءه من الأثقال الأمنية التي فرضتها الأزمة الأوكرانية.
وتابعت: "توازيا مع هذا الطرح فقد أنهت الحرب على غزة قدرا معتبرا من مخزون الأسلحة الأمريكية التي وجهت بلا انقطاع لدعم إسرائيل، وإمدادا بالذخائر وأنظمة المراقبة والأنظمة الدفاعية متعددة المستويات".
وترى أنه مع تفجر الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران فإن تحويل مخزون الأسلحة بما فيها الأنظمة الدفاعية تتجه لتغطية الحرب مع إيران، خاصة مع ثبوت قدرة النظام الإيراني على امتصاص الضربات الأولى واستمرار الحرس الثوري في تسيير المعركة بتوازن، ما يخلق تحديات حقيقية أمام الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وأيضا بالنسبة للأوروبيين.

تقديرات خطيرة

وفق تقارير صحفية، فإن "عمق المخازن"، وهو مصطلح عسكري يشير إلى حجم مخزون الذخائر المتاحة، في أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد"، محل قلق خاص.
وأطلقت الولايات المتحدة ما يصل إلى 150 صاروخا من نظام "ثاد" للدفاع عن إسرائيل العام الماضي، في حين أنها طلبت أقل من 650 صاروخاً من هذا النظام منذ دخوله الخدمة نحو عام 2010.

ووفقا للعديد من المجلات الدفاعية المتخصصة، فإن تكاليف منظومة "ثاد" فائقة التطور، التي استخدمتها إسرائيل في التصدي للصواريخ الإيرانية (الباليستية)، بلغت 1.25 مليار دولار، إذ تراوح تكلفة الصاروخ الواحد منها بين 15 إلى 27 مليون دولار.

ووفق المصادر نفسها"، تصل تكلفة الصاروخ "آرو-3" ما يصل إلى 3.5 مليون دولار، و"آرو-2" إلى 3 ملايين دولار، أما تكلفة الصاروخ الواحد ضمن منظومة "مقلاع داود" فتصل إلى مليون دولار، وأخيرا يكلف الصاروخ الواحد من منظومة "القبة الحديدية" ما يتراوح بين 40 ألفا إلى 50 ألف دولار.
