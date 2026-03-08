الجيش الإيراني يعلن مقتل 104 من طاقم الفرقاطة "دنا" إثر هجوم أمريكي

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
طهران - سبوتنيك. وقال الجيش الإيراني في بيان: "تعرضت المدمرة دنا التي كانت في مهمة تدريبية عائدة من مناورات ميلان للسلام 2026 (التي تستضيفها الهند) في 4 مارس لهجوم وحشي من قبل البحرية الأمريكية المجرمة.. كان على متن هذه المدمرة 136 فردًا من الطاقم، استشهد 104 منهم، ومن بين هؤلاء، هناك 20 مفقودًا".وأضاف البيان أن "32 من أفراد طاقم المدمرة أصيبوا في الهجوم ويتلقون العلاج في مستشفى بسريلانكا".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
أكد الجيش الإيراني مقتل 104 أشخاص وإصابة 32 وفقدان 20 آخرين من طاقم الفرقاطة الحربية "دنا" إثر تعرضها لهجوم أمريكي يوم 4 مارس/ آذار الجاري، أثناء عودتها من مهمة تدريبية في الهند.
طهران - سبوتنيك. وقال الجيش الإيراني في بيان: "تعرضت المدمرة دنا التي كانت في مهمة تدريبية عائدة من مناورات ميلان للسلام 2026 (التي تستضيفها الهند) في 4 مارس لهجوم وحشي من قبل البحرية الأمريكية المجرمة.. كان على متن هذه المدمرة 136 فردًا من الطاقم، استشهد 104 منهم، ومن بين هؤلاء، هناك 20 مفقودًا".
وأضاف البيان أن "32 من أفراد طاقم المدمرة أصيبوا في الهجوم ويتلقون العلاج في مستشفى بسريلانكا".

وشدد الجيش الإيراني على أن "الهجوم الأمريكي على المدمرة وعلى بعد مئات الأميال من منطقة الحرب، ودون إنذار مسبق، يعد انتهاكا للقواعد العرفية والقانون الإنساني الدولي واللوائح الملاحية الدولية".

سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
مدمرة إيرانية تشارك في مناورات بحرية مع 72 دولة
23 فبراير, 15:18 GMT
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
إيران: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على مرافق تخزين الوقود تمثل "حربا كيميائية متعمدة"
