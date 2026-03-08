https://sarabic.ae/20260308/خبير-الولايات-المتحدة-تستهدف-إيران-في-مسعى-للسيطرة-على-الشرق-الأوسط-1111224989.html

خبير: الولايات المتحدة تستهدف إيران في مسعى للسيطرة على الشرق الأوسط

خبير: الولايات المتحدة تستهدف إيران في مسعى للسيطرة على الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرّح الخبير في الشؤون الإيرانية والشرق الأوسط، فرخاد إبراهيموف، أن إصرار الولايات المتحدة على التدخل في انتخاب المرشد الأعلى الإيراني الجديد، يسلط الضوء على... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-08T13:25+0000

2026-03-08T13:25+0000

2026-03-08T13:25+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

العالم

العالم العربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa432b4a42b429d3d9dbdf2e22a5d98c.jpg

وقال إبراهيموف لوكالة "سبوتنيك": "إن لدى للولايات المتحدة تاريخًا طويلًا في المبالغة في تقدير قدراتها والتقليل من شأن ضحاياها المُختارين: أفغانستان، العراق، فيتنام، وغيرها".وتابع: "إنها الجغرافيا الاقتصادية، والاستثمارات، والأموال، ولا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليها".وأردف: "لذا، فإن الهجوم الأمريكي على إيران ليس مفاجئًا، نظرًا لأن النخب الأمريكية تخطط لهذا العدوان منذ مطلع عام 2000".وأكد أن "الهدف النهائي لهذا البرنامج الأمريكي لغزو الشرق الأوسط هو إيران"."صمت مطبق"… المحكمة الجنائية الدولية تتجاهل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيرانالخارجية الروسية: أمريكا وإسرائيل تتهمان إيران بتطوير أسلحة دمار شامل منذ سنوات

https://sarabic.ae/20260305/خبير-روسيا-قد-تكون-بيضة-القبان-لخفض-التوتر-بين-الأطراف-الخليجية-وإيران-1111102330.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم