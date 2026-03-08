https://sarabic.ae/20260308/خبير-الولايات-المتحدة-تستهدف-إيران-في-مسعى-للسيطرة-على-الشرق-الأوسط-1111224989.html
خبير: الولايات المتحدة تستهدف إيران في مسعى للسيطرة على الشرق الأوسط
صرّح الخبير في الشؤون الإيرانية والشرق الأوسط، فرخاد إبراهيموف، أن إصرار الولايات المتحدة على التدخل في انتخاب المرشد الأعلى الإيراني الجديد، يسلط الضوء على...
وقال إبراهيموف لوكالة "سبوتنيك": "إن لدى للولايات المتحدة تاريخًا طويلًا في المبالغة في تقدير قدراتها والتقليل من شأن ضحاياها المُختارين: أفغانستان، العراق، فيتنام، وغيرها".وتابع: "إنها الجغرافيا الاقتصادية، والاستثمارات، والأموال، ولا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليها".وأردف: "لذا، فإن الهجوم الأمريكي على إيران ليس مفاجئًا، نظرًا لأن النخب الأمريكية تخطط لهذا العدوان منذ مطلع عام 2000".وأكد أن "الهدف النهائي لهذا البرنامج الأمريكي لغزو الشرق الأوسط هو إيران"."صمت مطبق"… المحكمة الجنائية الدولية تتجاهل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيرانالخارجية الروسية: أمريكا وإسرائيل تتهمان إيران بتطوير أسلحة دمار شامل منذ سنوات
صرّح الخبير في الشؤون الإيرانية والشرق الأوسط، فرخاد إبراهيموف، أن إصرار الولايات المتحدة على التدخل في انتخاب المرشد الأعلى الإيراني الجديد، يسلط الضوء على حقيقة أن "واشنطن ببساطة لا تفهم كيف تعمل إيران، وتقلل إلى حد كبير من أهمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال إبراهيموف لوكالة "سبوتنيك": "إن لدى للولايات المتحدة تاريخًا طويلًا في المبالغة في تقدير قدراتها والتقليل من شأن ضحاياها المُختارين: أفغانستان، العراق، فيتنام، وغيرها".
وأوضح أنه "يمر عبر إيران عدد كبير من الطرق اللوجستية التي تربط روسيا وإيران والهند، وإيران إحدى أهم مراكز أوراسيا، حيث تتشابك فيها طرق لوجستية رئيسية".
وتابع: "إنها الجغرافيا الاقتصادية، والاستثمارات، والأموال، ولا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليها".
وأشار إلى أن "هوس الولايات المتحدة بإيران، ينبع أساسًا من كون هذه الدولة الشاسعة تقع على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا".
ووفقا له فإن "عجز الولايات المتحدة عن السيطرة على إيران منذ عام 1979، يشكك في مفهوم هيمنتها في الشرق الأوسط".
وأردف: "لذا، فإن الهجوم الأمريكي على إيران ليس مفاجئًا، نظرًا لأن النخب الأمريكية تخطط لهذا العدوان منذ مطلع عام 2000".
وأوضح الخبير أن "الولايات المتحدة سعت خلال الـ15 عاما إلى الـ 20 عاما الماضية إلى ترسيخ سيطرتها على دول أخرى في الشرق الأوسط".
وأكد أن "الهدف النهائي لهذا البرنامج الأمريكي لغزو الشرق الأوسط هو إيران".