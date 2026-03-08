خبير: الولايات المتحدة تستهدف إيران في مسعى للسيطرة على الشرق الأوسط

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/خبير-الولايات-المتحدة-تستهدف-إيران-في-مسعى-للسيطرة-على-الشرق-الأوسط-1111224989.html
خبير: الولايات المتحدة تستهدف إيران في مسعى للسيطرة على الشرق الأوسط
خبير: الولايات المتحدة تستهدف إيران في مسعى للسيطرة على الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرّح الخبير في الشؤون الإيرانية والشرق الأوسط، فرخاد إبراهيموف، أن إصرار الولايات المتحدة على التدخل في انتخاب المرشد الأعلى الإيراني الجديد، يسلط الضوء على... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T13:25+0000
2026-03-08T13:25+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa432b4a42b429d3d9dbdf2e22a5d98c.jpg
وقال إبراهيموف لوكالة "سبوتنيك": "إن لدى للولايات المتحدة تاريخًا طويلًا في المبالغة في تقدير قدراتها والتقليل من شأن ضحاياها المُختارين: أفغانستان، العراق، فيتنام، وغيرها".وتابع: "إنها الجغرافيا الاقتصادية، والاستثمارات، والأموال، ولا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليها".وأردف: "لذا، فإن الهجوم الأمريكي على إيران ليس مفاجئًا، نظرًا لأن النخب الأمريكية تخطط لهذا العدوان منذ مطلع عام 2000".وأكد أن "الهدف النهائي لهذا البرنامج الأمريكي لغزو الشرق الأوسط هو إيران"."صمت مطبق"… المحكمة الجنائية الدولية تتجاهل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيرانالخارجية الروسية: أمريكا وإسرائيل تتهمان إيران بتطوير أسلحة دمار شامل منذ سنوات
https://sarabic.ae/20260305/خبير-روسيا-قد-تكون-بيضة-القبان-لخفض-التوتر-بين-الأطراف-الخليجية-وإيران-1111102330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_ed1e93adc0aae0b6620c4af23621581f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم

خبير: الولايات المتحدة تستهدف إيران في مسعى للسيطرة على الشرق الأوسط

13:25 GMT 08.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripourالدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
تابعنا عبر
حصري
صرّح الخبير في الشؤون الإيرانية والشرق الأوسط، فرخاد إبراهيموف، أن إصرار الولايات المتحدة على التدخل في انتخاب المرشد الأعلى الإيراني الجديد، يسلط الضوء على حقيقة أن "واشنطن ببساطة لا تفهم كيف تعمل إيران، وتقلل إلى حد كبير من أهمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال إبراهيموف لوكالة "سبوتنيك": "إن لدى للولايات المتحدة تاريخًا طويلًا في المبالغة في تقدير قدراتها والتقليل من شأن ضحاياها المُختارين: أفغانستان، العراق، فيتنام، وغيرها".

وأوضح أنه "يمر عبر إيران عدد كبير من الطرق اللوجستية التي تربط روسيا وإيران والهند، وإيران إحدى أهم مراكز أوراسيا، حيث تتشابك فيها طرق لوجستية رئيسية".

وتابع: "إنها الجغرافيا الاقتصادية، والاستثمارات، والأموال، ولا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليها".
وأشار إلى أن "هوس الولايات المتحدة بإيران، ينبع أساسًا من كون هذه الدولة الشاسعة تقع على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا".
تصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في المنامة، البحرين، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
خبير: روسيا قد تكون "بيضة القبان" لخفض التوتر بين الأطراف الخليجية وإيران
5 مارس, 15:25 GMT

ووفقا له فإن "عجز الولايات المتحدة عن السيطرة على إيران منذ عام 1979، يشكك في مفهوم هيمنتها في الشرق الأوسط".

وأردف: "لذا، فإن الهجوم الأمريكي على إيران ليس مفاجئًا، نظرًا لأن النخب الأمريكية تخطط لهذا العدوان منذ مطلع عام 2000".

وأوضح الخبير أن "الولايات المتحدة سعت خلال الـ15 عاما إلى الـ 20 عاما الماضية إلى ترسيخ سيطرتها على دول أخرى في الشرق الأوسط".

وأكد أن "الهدف النهائي لهذا البرنامج الأمريكي لغزو الشرق الأوسط هو إيران".
"صمت مطبق"… المحكمة الجنائية الدولية تتجاهل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران
الخارجية الروسية: أمريكا وإسرائيل تتهمان إيران بتطوير أسلحة دمار شامل منذ سنوات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала