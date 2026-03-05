https://sarabic.ae/20260305/خبير-روسيا-قد-تكون-بيضة-القبان-لخفض-التوتر-بين-الأطراف-الخليجية-وإيران-1111102330.html

خبير: روسيا قد تكون "بيضة القبان" لخفض التوتر بين الأطراف الخليجية وإيران

خبير: روسيا قد تكون "بيضة القبان" لخفض التوتر بين الأطراف الخليجية وإيران

أكد الباحث في الشأن الإقليمي من عمان، الدكتور منذر الحوارات، أن روسيا تعد قوة عالمية مؤثرة ومعنية بتطورات الحرب الدائرة في إيران، مشيرا إلى أن لموسكو دورا مهما...

وقال الحوارات في حديث لإذاعة "سبوتنيك": إن "وقف المواجهة في هذه المرحلة سيبدو أمرا صعبا ولكن العملية ستتم على شكل إدارة هذا الصراع بحيث لا تتوسع ويشمل منطقة الخليج العربي".وأشار الحوارات، إلى أن "موسكو تلعب دورا استراتيجيا في ما أسماها "تهدئة الخواطر" ما بين الأطراف، لأن هناك الآن غضبا من استهداف المواقع الخليجية"، مرجحا أن "تكون روسيا الآن "بيضة القبان" التي يمكن أن تنهي هذه الأزمة والتوتر بين الأطراف الخليجية وإيران".وشدد ضيف "سبوتنيك"، على أن "التحرك الروسي يجب أن يكون مدعوما بتحرك صيني لإنهاء الحرب، وإيجاد صيغة ما تقبلها الولايات المتحدة والأطراف"، مؤكدا أنه "لا يمكن لروسيا أن تدخل في وساطة بهذا الحجم وأن لا تضع أسسا لها، ويجب أن تؤدي بالنهاية إلى وقف الحرب وليس فقط كيفية إدارتها، وهذا مطلب مشروع وعادل"، وقال: "يجب وضع القاعدة الرئيسية للمفاوضات وهي وقف الحرب من دون اشتراط نتائج".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديوباحث في الشأن الأوروبي: روسيا تتحرك دبلوماسيا لاحتواء الحرب على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات

