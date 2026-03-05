خبير: روسيا قد تكون "بيضة القبان" لخفض التوتر بين الأطراف الخليجية وإيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260305/خبير-روسيا-قد-تكون-بيضة-القبان-لخفض-التوتر-بين-الأطراف-الخليجية-وإيران-1111102330.html
خبير: روسيا قد تكون "بيضة القبان" لخفض التوتر بين الأطراف الخليجية وإيران
خبير: روسيا قد تكون "بيضة القبان" لخفض التوتر بين الأطراف الخليجية وإيران
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الإقليمي من عمان، الدكتور منذر الحوارات، أن روسيا تعد قوة عالمية مؤثرة ومعنية بتطورات الحرب الدائرة في إيران، مشيرا إلى أن لموسكو دورا مهما... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T15:25+0000
2026-03-05T15:25+0000
حصري
روسيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110856083_0:112:3081:1845_1920x0_80_0_0_f377f69a7e438b0e2f4b393893ff7cbb.jpg
وقال الحوارات في حديث لإذاعة "سبوتنيك": إن "وقف المواجهة في هذه المرحلة سيبدو أمرا صعبا ولكن العملية ستتم على شكل إدارة هذا الصراع بحيث لا تتوسع ويشمل منطقة الخليج العربي".وأشار الحوارات، إلى أن "موسكو تلعب دورا استراتيجيا في ما أسماها "تهدئة الخواطر" ما بين الأطراف، لأن هناك الآن غضبا من استهداف المواقع الخليجية"، مرجحا أن "تكون روسيا الآن "بيضة القبان" التي يمكن أن تنهي هذه الأزمة والتوتر بين الأطراف الخليجية وإيران".وشدد ضيف "سبوتنيك"، على أن "التحرك الروسي يجب أن يكون مدعوما بتحرك صيني لإنهاء الحرب، وإيجاد صيغة ما تقبلها الولايات المتحدة والأطراف"، مؤكدا أنه "لا يمكن لروسيا أن تدخل في وساطة بهذا الحجم وأن لا تضع أسسا لها، ويجب أن تؤدي بالنهاية إلى وقف الحرب وليس فقط كيفية إدارتها، وهذا مطلب مشروع وعادل"، وقال: "يجب وضع القاعدة الرئيسية للمفاوضات وهي وقف الحرب من دون اشتراط نتائج".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديوباحث في الشأن الأوروبي: روسيا تتحرك دبلوماسيا لاحتواء الحرب على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات
https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-لمستجدات-اليوم-الـ6-من-الحرب-على-إيران-توسع-الضربات-وتفجير-ناقلات-صور-وفيديو--1111076272.html
https://sarabic.ae/20260305/موسكو-أمريكا-تدرك-موقف-روسيا-بشأن-إيران-1111096858.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110856083_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_151f993d940648a8a2199d4d21b387a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
حصري, روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران

خبير: روسيا قد تكون "بيضة القبان" لخفض التوتر بين الأطراف الخليجية وإيران

15:25 GMT 05.03.2026
© REUTERS Stringerتصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في المنامة، البحرين، 28 فبراير/ شباط 2026
تصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في المنامة، البحرين، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
حصري
أكد الباحث في الشأن الإقليمي من عمان، الدكتور منذر الحوارات، أن روسيا تعد قوة عالمية مؤثرة ومعنية بتطورات الحرب الدائرة في إيران، مشيرا إلى أن لموسكو دورا مهما يمكن أن يسهم في إيقاف الأزمة نظرا لأهمية منطقة الشرق الأوسط في سياستها الدولية.
وقال الحوارات في حديث لإذاعة "سبوتنيك": إن "وقف المواجهة في هذه المرحلة سيبدو أمرا صعبا ولكن العملية ستتم على شكل إدارة هذا الصراع بحيث لا تتوسع ويشمل منطقة الخليج العربي".

وأضاف أن "من مصلحة إيران إدخال الخليج العربي في الصراع لأنه أسهل عليها أن تحارب قوة بمستواها العسكري والجيوسياسي والسكاني من حربها ضد قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية".

زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديو
06:22 GMT
وأشار الحوارات، إلى أن "موسكو تلعب دورا استراتيجيا في ما أسماها "تهدئة الخواطر" ما بين الأطراف، لأن هناك الآن غضبا من استهداف المواقع الخليجية"، مرجحا أن "تكون روسيا الآن "بيضة القبان" التي يمكن أن تنهي هذه الأزمة والتوتر بين الأطراف الخليجية وإيران".

وعن استعداد موسكو لإعداد مشروع قرار بشأن إيران لمجلس الأمن الدولي، قال الحوارات إنه "يمكن لموسكو أن تعتمد على عنصر رئيسي وأساسي هو عدم قانونية وشرعية الحرب التي لم تبنى لا على قرار من مجلس الأمن ولا على قرار دولي واعتمدت على قرار أمريكي إسرائيلي، وبالتالي هذه ورقة قوة كبيرة يمكن أن تحشد من خلالها موسكو الدعم من بكين والأوروبيين، الذين عبر أغلبهم عن عدم شرعية هذه الحرب".

وشدد ضيف "سبوتنيك"، على أن "التحرك الروسي يجب أن يكون مدعوما بتحرك صيني لإنهاء الحرب، وإيجاد صيغة ما تقبلها الولايات المتحدة والأطراف"، مؤكدا أنه "لا يمكن لروسيا أن تدخل في وساطة بهذا الحجم وأن لا تضع أسسا لها، ويجب أن تؤدي بالنهاية إلى وقف الحرب وليس فقط كيفية إدارتها، وهذا مطلب مشروع وعادل"، وقال: "يجب وضع القاعدة الرئيسية للمفاوضات وهي وقف الحرب من دون اشتراط نتائج".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
موسكو: أمريكا تدرك موقف روسيا بشأن إيران
13:29 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديو
باحث في الشأن الأوروبي: روسيا تتحرك دبلوماسيا لاحتواء الحرب على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала