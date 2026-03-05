https://sarabic.ae/20260305/خبير-روسيا-قد-تكون-بيضة-القبان-لخفض-التوتر-بين-الأطراف-الخليجية-وإيران-1111102330.html
خبير: روسيا قد تكون "بيضة القبان" لخفض التوتر بين الأطراف الخليجية وإيران
خبير: روسيا قد تكون "بيضة القبان" لخفض التوتر بين الأطراف الخليجية وإيران
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الإقليمي من عمان، الدكتور منذر الحوارات، أن روسيا تعد قوة عالمية مؤثرة ومعنية بتطورات الحرب الدائرة في إيران، مشيرا إلى أن لموسكو دورا مهما... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T15:25+0000
2026-03-05T15:25+0000
2026-03-05T15:25+0000
حصري
روسيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110856083_0:112:3081:1845_1920x0_80_0_0_f377f69a7e438b0e2f4b393893ff7cbb.jpg
وقال الحوارات في حديث لإذاعة "سبوتنيك": إن "وقف المواجهة في هذه المرحلة سيبدو أمرا صعبا ولكن العملية ستتم على شكل إدارة هذا الصراع بحيث لا تتوسع ويشمل منطقة الخليج العربي".وأشار الحوارات، إلى أن "موسكو تلعب دورا استراتيجيا في ما أسماها "تهدئة الخواطر" ما بين الأطراف، لأن هناك الآن غضبا من استهداف المواقع الخليجية"، مرجحا أن "تكون روسيا الآن "بيضة القبان" التي يمكن أن تنهي هذه الأزمة والتوتر بين الأطراف الخليجية وإيران".وشدد ضيف "سبوتنيك"، على أن "التحرك الروسي يجب أن يكون مدعوما بتحرك صيني لإنهاء الحرب، وإيجاد صيغة ما تقبلها الولايات المتحدة والأطراف"، مؤكدا أنه "لا يمكن لروسيا أن تدخل في وساطة بهذا الحجم وأن لا تضع أسسا لها، ويجب أن تؤدي بالنهاية إلى وقف الحرب وليس فقط كيفية إدارتها، وهذا مطلب مشروع وعادل"، وقال: "يجب وضع القاعدة الرئيسية للمفاوضات وهي وقف الحرب من دون اشتراط نتائج".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديوباحث في الشأن الأوروبي: روسيا تتحرك دبلوماسيا لاحتواء الحرب على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات
https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-لمستجدات-اليوم-الـ6-من-الحرب-على-إيران-توسع-الضربات-وتفجير-ناقلات-صور-وفيديو--1111076272.html
https://sarabic.ae/20260305/موسكو-أمريكا-تدرك-موقف-روسيا-بشأن-إيران-1111096858.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110856083_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_151f993d940648a8a2199d4d21b387a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
حصري, روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
خبير: روسيا قد تكون "بيضة القبان" لخفض التوتر بين الأطراف الخليجية وإيران
حصري
أكد الباحث في الشأن الإقليمي من عمان، الدكتور منذر الحوارات، أن روسيا تعد قوة عالمية مؤثرة ومعنية بتطورات الحرب الدائرة في إيران، مشيرا إلى أن لموسكو دورا مهما يمكن أن يسهم في إيقاف الأزمة نظرا لأهمية منطقة الشرق الأوسط في سياستها الدولية.
وقال الحوارات في حديث لإذاعة "سبوتنيك": إن "وقف المواجهة في هذه المرحلة سيبدو أمرا صعبا ولكن العملية ستتم على شكل إدارة هذا الصراع بحيث لا تتوسع ويشمل منطقة الخليج العربي".
وأضاف أن "من مصلحة إيران إدخال الخليج العربي في الصراع لأنه أسهل عليها أن تحارب قوة بمستواها العسكري والجيوسياسي والسكاني من حربها ضد قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشار الحوارات، إلى أن "موسكو تلعب دورا استراتيجيا في ما أسماها "تهدئة الخواطر" ما بين الأطراف، لأن هناك الآن غضبا من استهداف المواقع الخليجية"، مرجحا أن "تكون روسيا الآن "بيضة القبان" التي يمكن أن تنهي هذه الأزمة والتوتر بين الأطراف الخليجية وإيران".
وعن استعداد موسكو لإعداد مشروع قرار بشأن إيران لمجلس الأمن الدولي، قال الحوارات إنه "يمكن لموسكو أن تعتمد على عنصر رئيسي وأساسي هو عدم قانونية وشرعية الحرب التي لم تبنى لا على قرار من مجلس الأمن ولا على قرار دولي واعتمدت على قرار أمريكي إسرائيلي، وبالتالي هذه ورقة قوة كبيرة يمكن أن تحشد من خلالها موسكو الدعم من بكين والأوروبيين، الذين عبر أغلبهم عن عدم شرعية هذه الحرب".
وشدد ضيف "سبوتنيك"، على أن "التحرك الروسي يجب أن يكون مدعوما بتحرك صيني لإنهاء الحرب، وإيجاد صيغة ما تقبلها الولايات المتحدة والأطراف"، مؤكدا أنه "لا يمكن لروسيا أن تدخل في وساطة بهذا الحجم وأن لا تضع أسسا لها، ويجب أن تؤدي بالنهاية إلى وقف الحرب وليس فقط كيفية إدارتها، وهذا مطلب مشروع وعادل"، وقال: "يجب وضع القاعدة الرئيسية للمفاوضات وهي وقف الحرب من دون اشتراط نتائج".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.