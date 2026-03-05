https://sarabic.ae/20260305/موسكو-أمريكا-تدرك-موقف-روسيا-بشأن-إيران-1111096858.html
موسكو: أمريكا تدرك موقف روسيا بشأن إيران
2026-03-05T13:29+0000
2026-03-05T13:29+0000
2026-03-05T13:29+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
https://sarabic.ae/20260305/شويغو-روسيا-مستعدة-للقيام-بدور-فعال-في-عملية-السلام-في-الشرق-الأوسط-1111092442.html
موسكو: أمريكا تدرك موقف روسيا بشأن إيران
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تدرك تماما موقف روسيا بشأن الأزمة حول إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن تتلقى إشارات موسكو بشأن عدم قبول تصرفاتها.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "يتم تقديم كافة التقييمات المبدئية في المحافل الدولية المتعددة الأطراف، والأمريكيون يتلقون إشاراتنا بشأن عدم قبول هذا الانتهاك الصارخ، الانتهاك الشامل لأبسط أسس النظام القانوني الدولي، نتيجة للعدوان الذي ارتكبته وتواصل ارتكابه الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتابع: "كل هذا يتم طرحه وهو واضح للجميع. وليس لديهم أي شكوك، وأنا واثق من أنه لا يوجد أي سوء فهم للموقف الذي نتخذه".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.