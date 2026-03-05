https://sarabic.ae/20260305/موسكو-أمريكا-تدرك-موقف-روسيا-بشأن-إيران-1111096858.html

موسكو: أمريكا تدرك موقف روسيا بشأن إيران

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تدرك تماما موقف روسيا بشأن الأزمة حول إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن تتلقى إشارات... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "يتم تقديم كافة التقييمات المبدئية في المحافل الدولية المتعددة الأطراف، والأمريكيون يتلقون إشاراتنا بشأن عدم قبول هذا الانتهاك الصارخ، الانتهاك الشامل لأبسط أسس النظام القانوني الدولي، نتيجة للعدوان الذي ارتكبته وتواصل ارتكابه الولايات المتحدة وإسرائيل".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديوباحث في الشأن الأوروبي: روسيا تتحرك دبلوماسيا لاحتواء الحرب على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات

