تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
دميترييف: رفض أوروبا للموارد الروسية "خطأ استراتيجي"
دميترييف: رفض أوروبا للموارد الروسية "خطأ استراتيجي"
وصف كيريل دميتريف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، رفض أوروبا للطاقة الروسية بأنه خطأ استراتيجي.
وعلق دميترييف على منصة "إكس"، اليوم الأحد عقب مقالٍ نشرته "فايننشال تايمز" حول فشل أوروبا في خفض انبعاثات الكربون في نظام الطاقة لديها: "حتى صحيفة فاينانشيال تايمز تكرر الآن أفكار الكرملين: "ضعف أوروبا يمتد إلى الطاقة".

وأكد دميترييف أن "الأمر ليس مجرد عجز، بل هو خطأ استراتيجي، فرفض الطاقة الروسية لا يزيد تكاليف الطاقة فحسب، بل يجعل أوروبا أيضاً عرضةً لصدمات الطاقة بشكلٍ كبير".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
بوتين: الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى حد خطير
10:36 GMT
وفي وقت سابق، صرحت روسيا مرارا بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المحروقات منها، إذ سيقع في تبعية جديدة أشد وطأة بسبب ارتفاع الأسعار، بينما سيظل من يرفضون الشراء عبر وسطاء بأسعار أعلى، وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع المتعلق بارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بأنه نتيجة للسياسة الخاطئة للسلطات الأوروبية على مدى سنوات عديدة.

وقال: "فيما يتعلق بأوروبا، فإن ما يحدث في الأسواق الأوروبية اليوم هو، بالطبع، نتيجة لسياسات الطاقة الخاطئة التي تنتهجها السلطات الأوروبية، هذه السياسات (للدول الأوروبية) لا علاقة لها بمصالح شعوب هذه الدول".
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على حيفا وتل أبيب وقواعد عسكرية أمريكية في الكويت
وزيرة خارجية بريطانيا ترد على تصريح ترامب المهاجم لبلادها بأنها "غير مطلوبة" في الحرب على إيران
