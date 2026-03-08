https://sarabic.ae/20260308/سقوط-مقذوف-على-موقع-سكني-في-السعودية-1111237066.html
سقوط مقذوف على موقع سكني في السعودية
سقوط مقذوف على موقع سكني في السعودية
سبوتنيك عربي
قتل شخصان وأصيب 12 مقيما، جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج جنوب شرق العاصمة السعودية الرياض، وفق ما أفاد به الدفاع المدني السعودي.
وقال الدفاع المدني السعودي في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأحد، إن الموقع تابع لإحدى شركات الصيانة والنظافة بالمحافظة الخرج، مشيرا إلى أن الوفيات من الجنسيتين الهندية والبنغلاديشية.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
