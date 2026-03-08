https://sarabic.ae/20260308/شظايا-صاروخ-إيراني-تصيب-16-موقعا-في-تل-أبيب-فيديو-1111224306.html

شظايا صاروخ إيراني تصيب 16 موقعا في تل أبيب... فيديو

شظايا صاروخ إيراني تصيب 16 موقعا في تل أبيب... فيديو

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة 3 أشخاص وسط إسرائيل، إثر سقوط شظايا صاروخ انشطاري في 16 موقعا بتل أبيب. 08.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان خدمة الإسعاف الإسرائيلي: "بعد قصف أراض إسرائيلية في وسط إسرائيل، يقدم مسعفو خدمة الإسعاف الإسرائيلية بتقديم الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين بشظايا، بينهم رجل في الأربعينيات من عمره وحالته خطيرة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، أن إسرائيل رصدت مرة أخرى إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لافتا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.وجاء في بيان نشره جيش الدفاع الإسرائيلي: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل، وتعمل الأنظمة الدفاعية على اعتراض التهديد".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

