عمان: إجراءات واشنطن وتل أبيب ضد طهران "غير قانونية" لكن رد إيران على جيرانها "مؤسف"

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/عمان-إجراءات-واشنطن-وتل-أبيب-ضد-طهران-غير-قانونية-لكن-رد-إيران-على-جيرانها-مؤسف-1111233237.html
عمان: إجراءات واشنطن وتل أبيب ضد طهران "غير قانونية" لكن رد إيران على جيرانها "مؤسف"
عمان: إجراءات واشنطن وتل أبيب ضد طهران "غير قانونية" لكن رد إيران على جيرانها "مؤسف"
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، جميع أطراف الحرب على إيران إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة العودة العاجلة إلى الحوار الدبلوماسي. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T15:08+0000
2026-03-08T15:08+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إيران
أخبار إيران
سلطنة عمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099408939_0:32:717:435_1920x0_80_0_0_98addb3ccf8694367c980466f776696c.jpg
جاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية لوزير الخارجية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قال فيه إن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران "غير أخلاقية وغير قانونية"، مضيفا: "لكن رد طهران على جيرانها مؤسف للغاية وغير مقبول".ولفتت وزارة الخارجية العمانية إلى أن البوسعيدي ترأس اليوم، الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، وقال في كلمته إن المنطقة تقف أمام منعطف خطير نتيجة تصاعد العمليات العسكرية وتغليب منطق القوة على لغة الحوار والسلام.وقال إن "هذه الحرب غير قانونية وستترك تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية تهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها"، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران جاءت في توقيت كانت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية تقدما نحو التوصل إلى حل عادل".وتابع: "الرد الإيراني الذي استهدف مواقع في عدد من دول المنطقة يمثل اعتداءً على سيادة تلك الدول، مجددا تضامن سلطنة عمان مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها"، داعيا إلى تكثيف الجهود والضغوط السياسية والدبلوماسية والعودة إلى مسارات الحوار لمعالجة جذور الصراع.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
https://sarabic.ae/20260308/عراقجي-إيران-ليست-مستعدة-بعد-لمناقشة-شروط-إنهاء-الصراع-العسكري--1111231206.html
إيران
أخبار إيران
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099408939_46:0:670:468_1920x0_80_0_0_ea8fcb784f6b8f59a733f06be0328044.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان

عمان: إجراءات واشنطن وتل أبيب ضد طهران "غير قانونية" لكن رد إيران على جيرانها "مؤسف"

15:08 GMT 08.03.2026
© MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، جميع أطراف الحرب على إيران إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة العودة العاجلة إلى الحوار الدبلوماسي.
جاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية لوزير الخارجية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قال فيه إن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران "غير أخلاقية وغير قانونية"، مضيفا: "لكن رد طهران على جيرانها مؤسف للغاية وغير مقبول".
ولفتت وزارة الخارجية العمانية إلى أن البوسعيدي ترأس اليوم، الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، وقال في كلمته إن المنطقة تقف أمام منعطف خطير نتيجة تصاعد العمليات العسكرية وتغليب منطق القوة على لغة الحوار والسلام.
وقال إن "هذه الحرب غير قانونية وستترك تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية تهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها"، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران جاءت في توقيت كانت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية تقدما نحو التوصل إلى حل عادل".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
عراقجي: إيران ليست مستعدة بعد لمناقشة شروط إنهاء الصراع العسكري
14:32 GMT
وتابع: "الرد الإيراني الذي استهدف مواقع في عدد من دول المنطقة يمثل اعتداءً على سيادة تلك الدول، مجددا تضامن سلطنة عمان مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها"، داعيا إلى تكثيف الجهود والضغوط السياسية والدبلوماسية والعودة إلى مسارات الحوار لمعالجة جذور الصراع.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала