عمان: إجراءات واشنطن وتل أبيب ضد طهران "غير قانونية" لكن رد إيران على جيرانها "مؤسف"

عمان: إجراءات واشنطن وتل أبيب ضد طهران "غير قانونية" لكن رد إيران على جيرانها "مؤسف"

دعا وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، جميع أطراف الحرب على إيران إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة العودة العاجلة إلى الحوار الدبلوماسي. 08.03.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية لوزير الخارجية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قال فيه إن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران "غير أخلاقية وغير قانونية"، مضيفا: "لكن رد طهران على جيرانها مؤسف للغاية وغير مقبول".ولفتت وزارة الخارجية العمانية إلى أن البوسعيدي ترأس اليوم، الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، وقال في كلمته إن المنطقة تقف أمام منعطف خطير نتيجة تصاعد العمليات العسكرية وتغليب منطق القوة على لغة الحوار والسلام.وقال إن "هذه الحرب غير قانونية وستترك تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية تهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها"، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران جاءت في توقيت كانت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية تقدما نحو التوصل إلى حل عادل".وتابع: "الرد الإيراني الذي استهدف مواقع في عدد من دول المنطقة يمثل اعتداءً على سيادة تلك الدول، مجددا تضامن سلطنة عمان مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها"، داعيا إلى تكثيف الجهود والضغوط السياسية والدبلوماسية والعودة إلى مسارات الحوار لمعالجة جذور الصراع.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.

