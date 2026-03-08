https://sarabic.ae/20260308/قاليباف-إذا-استمرت-الحرب-على-هذا-المنوال-فلن-يكون-هناك-سبيل-لبيع-النفط-ولا-قدرة-على-إنتاجه-1111211246.html
قاليباف: إذا استمرت الحرب على هذا المنوال فلن يكون هناك سبيل لبيع النفط ولا قدرة على إنتاجه
قاليباف: إذا استمرت الحرب على هذا المنوال فلن يكون هناك سبيل لبيع النفط ولا قدرة على إنتاجه
حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن استمرارها سيؤدي إلى "إلحاق أضرار واسعة بمصالح أمريكا ودول المنطقة والعالم"، وفق تعبيره.
وقال قاليباف عبر منصة "إكس"، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن أسعار النفط لن ترتفع كثيرا، لكنه الآن، وبعد ارتفاعها، يقول إنها ستعود إلى مستواها قريبا!".وتابع محذرا: "إذا استمرت الحرب على هذا المنوال، فلن يكون هناك سبيل لبيع النفط ولا قدرة على إنتاجه، إنهم لا يحرقون مصالح أمريكا فحسب، بل مصالح دول المنطقة والعالم أجمع، تحت وطأة أوهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وقال قاليباف عبر منصة "إكس"، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن أسعار النفط لن ترتفع كثيرا، لكنه الآن، وبعد ارتفاعها، يقول إنها ستعود إلى مستواها قريبا!".
وتابع محذرا: "إذا استمرت الحرب على هذا المنوال، فلن يكون هناك سبيل لبيع النفط ولا قدرة على إنتاجه، إنهم لا يحرقون مصالح أمريكا فحسب، بل مصالح دول المنطقة والعالم أجمع، تحت وطأة أوهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".