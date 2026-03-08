https://sarabic.ae/20260308/لافروف-على-الولايات-المتحدة-أن-تكشف-عن-خططها-للعالم-1111221039.html

لافروف: على الولايات المتحدة أن تكشف عن خططها للعالم

لافروف: على الولايات المتحدة أن تكشف عن خططها للعالم

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن توضح خططها للعالم. 08.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-08T10:58+0000

2026-03-08T10:58+0000

2026-03-08T10:58+0000

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_beff1acbe1af2cb962de64f8b6fc2112.jpg

وقال لافروف في مقابلة إعلامية: "نتحدث كثيرًا عن رغبتنا في تحديد نوع العالم، الذي نعيش فيه. لقد تحدثت بالفعل عن هذا الموضوع مرات عدة".وأضاف لافروف في مقابلة مع الصحفي الروسي بافل زاروبين: "لقد اقترح الرئيس بوتين، عقد قمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضائه الدائمين منذ فترة طويلة، حتى قبل جائحة "كوفيد-19". أعتقد أن الوقت قد حان الآن لتنفيذ هذه الفكرة".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل بإعلان هدفهما بحرمان إيران من الأسلحة النووية، يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".لافروف: الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضا على دول جنوب شرق آسيا

https://sarabic.ae/20260305/لافروف-مستعدون-لإعداد-مشروع-قرار-بشأن-إيران-لمجلس-الأمن-الدولي-1111084632.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية