لافروف: على الولايات المتحدة أن تكشف عن خططها للعالم
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن توضح خططها للعالم. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال لافروف في مقابلة إعلامية: "نتحدث كثيرًا عن رغبتنا في تحديد نوع العالم، الذي نعيش فيه. لقد تحدثت بالفعل عن هذا الموضوع مرات عدة".وأضاف لافروف في مقابلة مع الصحفي الروسي بافل زاروبين: "لقد اقترح الرئيس بوتين، عقد قمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضائه الدائمين منذ فترة طويلة، حتى قبل جائحة "كوفيد-19". أعتقد أن الوقت قد حان الآن لتنفيذ هذه الفكرة".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل بإعلان هدفهما بحرمان إيران من الأسلحة النووية، يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".لافروف: الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضا على دول جنوب شرق آسيا
الأخبار
وقال لافروف في مقابلة إعلامية: "نتحدث كثيرًا عن رغبتنا في تحديد نوع العالم، الذي نعيش فيه. لقد تحدثت بالفعل عن هذا الموضوع مرات عدة".
وأضاف: "نعتقد أنه على الولايات المتحدة أن توضح خططها وكيف يرتبط كل هذا بما كان يحدد معايير معينة سابقًا".
وأضاف لافروف في مقابلة مع الصحفي الروسي بافل زاروبين: "لقد اقترح الرئيس بوتين، عقد قمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضائه الدائمين منذ فترة طويلة، حتى قبل جائحة "كوفيد-19". أعتقد أن الوقت قد حان الآن لتنفيذ هذه الفكرة".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل بإعلان هدفهما بحرمان إيران من الأسلحة النووية، يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".