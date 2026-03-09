https://sarabic.ae/20260309/إيران-الدول-التي-ظنت-أنها-ستخرج-من-الحرب-سالمة-مخطئة-تماما-1111260138.html

إيران: الدول التي ظنت أنها ستخرج من الحرب سالمة "مخطئة تماما"

إيران: الدول التي ظنت أنها ستخرج من الحرب سالمة "مخطئة تماما"

ردت طهران، اليوم الاثنين، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخيرة بأن "خطة إيران ستتغير بعد الحرب"، وكذلك على أنباء عن احتمال محاولة الولايات المتحدة...

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "إرادة الشعب الإيراني هي المعيار، لا إرادة الأجانب الأشرار، وقد علّق ترامب وغيره على أحداث في أنحاء كثيرة من العالم، من كندا إلى دول أخرى، وكأن الكوكب بأكمله أرضٌ خصبة، والحكومات شركات عقارية، بينما تُبنى الدول على السيادة الوطنية، وإرادة الشعوب وحقها في تقرير المصير".وتابع أن "حدود كل دولة هي نتاج تطورات تاريخية واجتماعية ودينية، وهي في الواقع جوهر هوية الأمة. بالنسبة للشعب الإيراني، تمثل خريطة إيران كل ما يفخر به كل إيراني، ومستعد للتضحية بحياته لحمايتها"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.كما أكد أن "الشعب الإيراني يعرف كيف يدافع عن بلده، وأن كل القوانين الدولية تتعرض الآن للخطر بسبب ما يحدث في إيران"، مشيرًا إلى أن "الجهود تتركز حاليًا على الدفاع عن البلاد في مواجهة الهجمات الوحشية".ورحّب بقائي بتعيين، مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للبلاد، مؤكدًا التزام الوزارة بتحقيق مصالح إيران وأهدافها العليا في السياسة الخارجية.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الهجمات على المدارس والمنشآت المدنية والنفطية تثبت أن الادعاء بأن هدف الحرب هو مساعدة الشعب الإيراني محض كذب".وأضاف بقائي أن "الهدف من هذه الهجمات الأمريكية والإسرائيلية هو إضعاف البلاد وتقسيمها"، مشددًا على أن هذه المحاولات "لن تنجح"، وفق تعبيره.كما أكد أن "إيران تسعى لعلاقات حسن جوار مع دول المنطقة، لكنها تحتفظ بحق الرد إذا تم مهاجمتها من أراضي تلك الدول".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

