https://sarabic.ae/20260309/السيسي-يؤكد-ضرورة-التوقف-الفوري-عن-استهداف-الدول-العربية--1111267309.html

السيسي يؤكد ضرورة التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية

السيسي يؤكد ضرورة التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ضرورة وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والعودة إلى المسار الدبلوماسي، محذراً من التداعيات الخطيرة للصراعات... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T13:48+0000

2026-03-09T13:48+0000

2026-03-09T13:48+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إيران

إيران

أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109815638_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_75a77c9a86ba5f47f58ff59855345ca2.jpg

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في اجتماع طارئ دعا إليه الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات الإقليمية الراهنة، بمشاركة قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول المنطقة، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.وأوضح السيسي، أن مصر حذرت منذ سنوات من مخاطر استمرار الأزمات في الشرق الأوسط دون حلول سياسية مستدامة، مؤكداً ضرورة إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في المنطقة، مع الالتزام الكامل وغير الانتقائي بمنظومة منع الانتشار النووي وفق مبادئ الأمم المتحدة.وأشار إلى أن "مصر بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة خلال الفترة الماضية لخفض التصعيد، بما في ذلك دورها في التوصل إلى ما عُرف بـ"اتفاق القاهرة" بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران خلال اجتماع وزاري استضافته القاهرة في 9 سبتمبر/ أيلول 2025، بهدف تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني".وشدد السيسي على عدة محاور في الرؤية المصرية للأزمة، أبرزها الوقف الفوري لأي اعتداءات على الدول العربية، ورفض انتهاك سيادتها أو تهديد أمنها، مؤكداً أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.كما دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والوسائل السلمية لتسوية النزاعات، مرحبا بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم جهود التسوية السلمية، ومؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق معه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.وشدد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ومنع استهداف أراضيها، محذراً من أن التطورات الجارية قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الأمن الإقليمي في المنطقة.واختتم الرئيس المصري كلمته بالتأكيد على استمرار جهود مصر للتعاون مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، حفاظاً على استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260302/مصر-تدعو-إيران-إلى-التوقف-الفوري-عن-استهداف-الدول-العربية-1110948816.html

https://sarabic.ae/20260309/السيسي-المنطقة-تمر-بمرحلة-دقيقة-ومصيرية-وندين-العدوان-على-الدول-العربية-1111262139.html

https://sarabic.ae/20250927/خبير-أمني-مصري-أوروبا-تتجاهل-النووي-الإسرائيلي-وتعيد-العقوبات-على-إيران-بازدواجية-فاضحة-1105339596.html

مصر

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي