السيسي يؤكد ضرورة التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية

تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في اجتماع طارئ دعا إليه الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات الإقليمية الراهنة، بمشاركة قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول المنطقة، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.وأوضح السيسي، أن مصر حذرت منذ سنوات من مخاطر استمرار الأزمات في الشرق الأوسط دون حلول سياسية مستدامة، مؤكداً ضرورة إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في المنطقة، مع الالتزام الكامل وغير الانتقائي بمنظومة منع الانتشار النووي وفق مبادئ الأمم المتحدة.وأشار إلى أن "مصر بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة خلال الفترة الماضية لخفض التصعيد، بما في ذلك دورها في التوصل إلى ما عُرف بـ"اتفاق القاهرة" بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران خلال اجتماع وزاري استضافته القاهرة في 9 سبتمبر/ أيلول 2025، بهدف تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني".وشدد السيسي على عدة محاور في الرؤية المصرية للأزمة، أبرزها الوقف الفوري لأي اعتداءات على الدول العربية، ورفض انتهاك سيادتها أو تهديد أمنها، مؤكداً أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.كما دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والوسائل السلمية لتسوية النزاعات، مرحبا بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم جهود التسوية السلمية، ومؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق معه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.وشدد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ومنع استهداف أراضيها، محذراً من أن التطورات الجارية قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الأمن الإقليمي في المنطقة.واختتم الرئيس المصري كلمته بالتأكيد على استمرار جهود مصر للتعاون مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، حفاظاً على استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
السيسي يؤكد ضرورة التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية

13:48 GMT 09.03.2026
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidency
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ضرورة وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والعودة إلى المسار الدبلوماسي، محذراً من التداعيات الخطيرة للصراعات الجارية على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في اجتماع طارئ دعا إليه الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات الإقليمية الراهنة، بمشاركة قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول المنطقة، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.
وأوضح السيسي، أن مصر حذرت منذ سنوات من مخاطر استمرار الأزمات في الشرق الأوسط دون حلول سياسية مستدامة، مؤكداً ضرورة إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في المنطقة، مع الالتزام الكامل وغير الانتقائي بمنظومة منع الانتشار النووي وفق مبادئ الأمم المتحدة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
مصر تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية
2 مارس, 14:18 GMT
وأشار إلى أن "مصر بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة خلال الفترة الماضية لخفض التصعيد، بما في ذلك دورها في التوصل إلى ما عُرف بـ"اتفاق القاهرة" بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران خلال اجتماع وزاري استضافته القاهرة في 9 سبتمبر/ أيلول 2025، بهدف تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وأكد الرئيس المصري، أن اتساع رقعة الصراع سيؤثر سلباً على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التصعيد يهدد أمن الطاقة والممرات الملاحية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، ويضاعف الأعباء على الدول النامية.
وشدد السيسي على عدة محاور في الرؤية المصرية للأزمة، أبرزها الوقف الفوري لأي اعتداءات على الدول العربية، ورفض انتهاك سيادتها أو تهديد أمنها، مؤكداً أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
السيسي: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة ومصيرية وندين العدوان على الدول العربية
10:52 GMT
كما دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والوسائل السلمية لتسوية النزاعات، مرحبا بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم جهود التسوية السلمية، ومؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق معه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي سياق متصل، شدد السيسي على أهمية دعم استقرار لبنان خلال المرحلة الحالية، مؤكداً ضرورة منع أي اجتياح إسرائيلي أو استهداف للبنية التحتية اللبنانية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهود الرئيس اللبناني جوزاف عون للحفاظ على استقرار الدولة اللبنانية والعمل على حصر السلاح بيد الدولة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ومنع استهداف أراضيها، محذراً من أن التطورات الجارية قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الأمن الإقليمي في المنطقة.
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
خبير أمني مصري: أوروبا تتجاهل "النووي الإسرائيلي" وتعيد العقوبات على إيران بازدواجية فاضحة
27 سبتمبر 2025, 16:10 GMT
واختتم الرئيس المصري كلمته بالتأكيد على استمرار جهود مصر للتعاون مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، حفاظاً على استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
