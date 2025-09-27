عربي
بث مباشر... لافروف يلقي كلمة روسيا في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
خبير أمني مصري: أوروبا تتجاهل "النووي الإسرائيلي" وتعيد العقوبات على إيران بازدواجية فاضحة
حصري
إيران
أخبار الشرق الأوسط
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
وشدد خامنئي عبر منصة "إكس"، على "استحالة التفاوض مع واشنطن أو الوثوق بها لإبرام أي اتفاق"، مشيرًا إلى أن "إيران تعرضت لضغوط منذ بدأت استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، لكنها لم ولن تستسلم".وأوضح أن "إصرار واشنطن على منع إيران من امتلاك التخصيب يعني إلغاء إنجاز وطني حققته البلاد بجهود كبيرة"، مؤكدًا أن "طهران لن تتراجع".في الإطار، قال الخبير الأمني المصري العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن "عودة الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) إلى المطالبة بتفعيل آلية "السناب باك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، تعكس حالة استياء متصاعد داخل العواصم الأوروبية من مسار الملف النووي الإيراني".وأضاف صابر، في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه "رغم وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأرض، ترى أوروبا أنّ طهران تمارس سياسة المراوغة عبر رفع مستوى التخصيب وتطوير أجهزة الطرد المركزي بما يقترب عمليًا من عتبة القدرة النووية، وهو ما يثير القلق الاستراتيجي من تحوّل إيران إلى دولة نووية بحكم الأمر الواقع".ويرى الخبير الأمني المصري أن الخطوة الأوروبية لا تنفصل عن ضغوط داخلية وخارجية تتمثل في:الضغط الأمريكيرغم تباين الأسلوب بين واشنطن وبروكسل، فإنّ الأوروبيين يسيرون في فلك الاستراتيجية الأمريكية الهادفة لاحتواء إيران إقليميا ودوليا.الاعتبارات الأمنيةالورقة السياسية:حيث تريد الـ"ترويكا" استعادة دورها كلاعب رئيسي في المفاوضات، بعد أن تراجع نفوذها لصالح واشنطن وموسكو وبكين.بشأن التداعيات والسيناريوهات المرتقبة، يرى الخبير المصري أن "إعادة فرض العقوبات ستؤدي إلى زيادة عزلة إيران الاقتصادية، ما قد يفاقم الأزمة الداخلية ويضع النظام تحت ضغط اجتماعي متزايد".وأردف: "توسيع هامش التوتر في الخليج مع احتمالية أن تلجأ إيران لاستخدام أوراقها الإقليمية مثل تهديد الملاحة في مضيق هرمز أو تصعيد حلفائها في المنطقة".ويرى أن "التحركات الأوروبية تندرج في إطار سياسة الردع والضغط، لكنها عملياً قد تدفع الشرق الأوسط إلى حافة مواجهة أوسع، فكل تصعيد على الملف النووي يقابله تصعيد إيراني على الأرض مما يرفع منسوب المخاطر في مناطق الاشتباك الساخنة كسوريا والعراق واليمن".وأشار إلى أن "الغرب يدرك هذه المخاطر لكنه يراهن على أن الضغوط الاقتصادية والسياسية ستجبر طهران على التراجع قبل الانزلاق إلى مواجهة شاملة".وبشأن عدم تطبيق السياسية ذاتها تجاه إسرائيل، قال صابر:وأردف: "كذلك اللوبيات السياسية والإعلامية التي تحمي إسرائيل من أي مساءلة دولية، إضافة إلى حسابات الردع الإقليمي، إذ يرى الغرب أن السلاح النووي الإسرائيلي يمثل عامل استقرار ضد ما يصفونه بالتهديدات الإيرانية".وشدد على أن "عودة الترويكا الأوروبية إلى خيار العقوبات يعكس أزمة ثقة عميقة مع إيران، لكنه في الوقت ذاته يعكس مأزقًا غربيًا أكبر. كيف تفرض ضغوطاً على طهران دون أن تدفع المنطقة إلى انفجار جديد؟، وبينما يبقى البرنامج النووي الإسرائيلي خارج دائرة النقاش، يستمر الشرق الأوسط في الدوران داخل حلقة مفرغة من التصعيد والازدواجية، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوترات لا بانفراج قريب".يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران، لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، إعادة القيود الدولية، والمتوقع تنفيذها بعد 27 سبتمبر الجاري.
خبير أمني مصري: أوروبا تتجاهل "النووي الإسرائيلي" وتعيد العقوبات على إيران بازدواجية فاضحة

16:10 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 16:15 GMT 27.09.2025)
تابعنا عبر
أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، رفض بلاده الخضوع للضغوط، بعد رفض مجلس الأمن الدولي تأجيل فرض العقوبات على طهران، مؤكدًا أن أمريكا "تُخلّ بالوعود وتكذب وتلوّح بالتهديد العسكري".
وشدد خامنئي عبر منصة "إكس"، على "استحالة التفاوض مع واشنطن أو الوثوق بها لإبرام أي اتفاق"، مشيرًا إلى أن "إيران تعرضت لضغوط منذ بدأت استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، لكنها لم ولن تستسلم".
وأوضح أن "إصرار واشنطن على منع إيران من امتلاك التخصيب يعني إلغاء إنجاز وطني حققته البلاد بجهود كبيرة"، مؤكدًا أن "طهران لن تتراجع".
في الإطار، قال الخبير الأمني المصري العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن "عودة الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) إلى المطالبة بتفعيل آلية "السناب باك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، تعكس حالة استياء متصاعد داخل العواصم الأوروبية من مسار الملف النووي الإيراني".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
بعد قرار مجلس الأمن... ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟
10:18 GMT
وأضاف صابر، في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه "رغم وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأرض، ترى أوروبا أنّ طهران تمارس سياسة المراوغة عبر رفع مستوى التخصيب وتطوير أجهزة الطرد المركزي بما يقترب عمليًا من عتبة القدرة النووية، وهو ما يثير القلق الاستراتيجي من تحوّل إيران إلى دولة نووية بحكم الأمر الواقع".
ويرى الخبير الأمني المصري أن الخطوة الأوروبية لا تنفصل عن ضغوط داخلية وخارجية تتمثل في:
الضغط الأمريكي
رغم تباين الأسلوب بين واشنطن وبروكسل، فإنّ الأوروبيين يسيرون في فلك الاستراتيجية الأمريكية الهادفة لاحتواء إيران إقليميا ودوليا.
الاعتبارات الأمنية

وفق الرؤية الأوروبية، فإن تنامي نشاط إيران في ملفات إقليمية (العراق، سوريا، لبنان، اليمن) جعل الدول أكثر خشية من "ترابط النووي مع النفوذ الإقليمي".

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
روسيا تعلن رفضها القاطع لإعادة فرض العقوبات على إيران
أمس, 20:42 GMT
الورقة السياسية:
حيث تريد الـ"ترويكا" استعادة دورها كلاعب رئيسي في المفاوضات، بعد أن تراجع نفوذها لصالح واشنطن وموسكو وبكين.
بشأن التداعيات والسيناريوهات المرتقبة، يرى الخبير المصري أن "إعادة فرض العقوبات ستؤدي إلى زيادة عزلة إيران الاقتصادية، ما قد يفاقم الأزمة الداخلية ويضع النظام تحت ضغط اجتماعي متزايد".

وأضاف: "وكذلك إغلاق فرص العودة للاتفاق النووي بصيغته القديمة، والدخول في مرحلة جديدة من "التجميد مقابل التجميد" أي تهدئة محدودة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات".

وأردف: "توسيع هامش التوتر في الخليج مع احتمالية أن تلجأ إيران لاستخدام أوراقها الإقليمية مثل تهديد الملاحة في مضيق هرمز أو تصعيد حلفائها في المنطقة".
ويرى أن "التحركات الأوروبية تندرج في إطار سياسة الردع والضغط، لكنها عملياً قد تدفع الشرق الأوسط إلى حافة مواجهة أوسع، فكل تصعيد على الملف النووي يقابله تصعيد إيراني على الأرض مما يرفع منسوب المخاطر في مناطق الاشتباك الساخنة كسوريا والعراق واليمن".
وأشار إلى أن "الغرب يدرك هذه المخاطر لكنه يراهن على أن الضغوط الاقتصادية والسياسية ستجبر طهران على التراجع قبل الانزلاق إلى مواجهة شاملة".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
الخارجية الروسية: دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران
22 سبتمبر, 13:07 GMT
وبشأن عدم تطبيق السياسية ذاتها تجاه إسرائيل، قال صابر:

هنا تظهر ازدواج المعايير الغربية بوضوح، فبينما تتعرض إيران لعقوبات متكررة، تُستثنى إسرائيل من أي محاسبة رغم امتلاكها برنامجا نوويا عسكريا غير معلن خارج إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك نتيجة التحالف الاستراتيجي بين الغرب وإسرائيل واعتبار الأخيرة ركيزة أمنية في المنطقة.

وأردف: "كذلك اللوبيات السياسية والإعلامية التي تحمي إسرائيل من أي مساءلة دولية، إضافة إلى حسابات الردع الإقليمي، إذ يرى الغرب أن السلاح النووي الإسرائيلي يمثل عامل استقرار ضد ما يصفونه بالتهديدات الإيرانية".
وشدد على أن "عودة الترويكا الأوروبية إلى خيار العقوبات يعكس أزمة ثقة عميقة مع إيران، لكنه في الوقت ذاته يعكس مأزقًا غربيًا أكبر. كيف تفرض ضغوطاً على طهران دون أن تدفع المنطقة إلى انفجار جديد؟، وبينما يبقى البرنامج النووي الإسرائيلي خارج دائرة النقاش، يستمر الشرق الأوسط في الدوران داخل حلقة مفرغة من التصعيد والازدواجية، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوترات لا بانفراج قريب".
يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران، لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، إعادة القيود الدولية، والمتوقع تنفيذها بعد 27 سبتمبر الجاري.
