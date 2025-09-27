https://sarabic.ae/20250927/خبير-أمني-مصري-أوروبا-تتجاهل-النووي-الإسرائيلي-وتعيد-العقوبات-على-إيران-بازدواجية-فاضحة-1105339596.html

خبير أمني مصري: أوروبا تتجاهل "النووي الإسرائيلي" وتعيد العقوبات على إيران بازدواجية فاضحة

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، رفض بلاده الخضوع للضغوط، بعد رفض مجلس الأمن الدولي تأجيل فرض العقوبات على طهران، مؤكدًا أن أمريكا "تُخلّ بالوعود... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

حصري

إيران

أخبار الشرق الأوسط

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/30/1044423031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31acf8e9c63d2223d21aa3143ea65d40.jpg

وشدد خامنئي عبر منصة "إكس"، على "استحالة التفاوض مع واشنطن أو الوثوق بها لإبرام أي اتفاق"، مشيرًا إلى أن "إيران تعرضت لضغوط منذ بدأت استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، لكنها لم ولن تستسلم".وأوضح أن "إصرار واشنطن على منع إيران من امتلاك التخصيب يعني إلغاء إنجاز وطني حققته البلاد بجهود كبيرة"، مؤكدًا أن "طهران لن تتراجع".في الإطار، قال الخبير الأمني المصري العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن "عودة الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) إلى المطالبة بتفعيل آلية "السناب باك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، تعكس حالة استياء متصاعد داخل العواصم الأوروبية من مسار الملف النووي الإيراني".وأضاف صابر، في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه "رغم وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأرض، ترى أوروبا أنّ طهران تمارس سياسة المراوغة عبر رفع مستوى التخصيب وتطوير أجهزة الطرد المركزي بما يقترب عمليًا من عتبة القدرة النووية، وهو ما يثير القلق الاستراتيجي من تحوّل إيران إلى دولة نووية بحكم الأمر الواقع".ويرى الخبير الأمني المصري أن الخطوة الأوروبية لا تنفصل عن ضغوط داخلية وخارجية تتمثل في:الضغط الأمريكيرغم تباين الأسلوب بين واشنطن وبروكسل، فإنّ الأوروبيين يسيرون في فلك الاستراتيجية الأمريكية الهادفة لاحتواء إيران إقليميا ودوليا.الاعتبارات الأمنيةالورقة السياسية:حيث تريد الـ"ترويكا" استعادة دورها كلاعب رئيسي في المفاوضات، بعد أن تراجع نفوذها لصالح واشنطن وموسكو وبكين.بشأن التداعيات والسيناريوهات المرتقبة، يرى الخبير المصري أن "إعادة فرض العقوبات ستؤدي إلى زيادة عزلة إيران الاقتصادية، ما قد يفاقم الأزمة الداخلية ويضع النظام تحت ضغط اجتماعي متزايد".وأردف: "توسيع هامش التوتر في الخليج مع احتمالية أن تلجأ إيران لاستخدام أوراقها الإقليمية مثل تهديد الملاحة في مضيق هرمز أو تصعيد حلفائها في المنطقة".ويرى أن "التحركات الأوروبية تندرج في إطار سياسة الردع والضغط، لكنها عملياً قد تدفع الشرق الأوسط إلى حافة مواجهة أوسع، فكل تصعيد على الملف النووي يقابله تصعيد إيراني على الأرض مما يرفع منسوب المخاطر في مناطق الاشتباك الساخنة كسوريا والعراق واليمن".وأشار إلى أن "الغرب يدرك هذه المخاطر لكنه يراهن على أن الضغوط الاقتصادية والسياسية ستجبر طهران على التراجع قبل الانزلاق إلى مواجهة شاملة".وبشأن عدم تطبيق السياسية ذاتها تجاه إسرائيل، قال صابر:وأردف: "كذلك اللوبيات السياسية والإعلامية التي تحمي إسرائيل من أي مساءلة دولية، إضافة إلى حسابات الردع الإقليمي، إذ يرى الغرب أن السلاح النووي الإسرائيلي يمثل عامل استقرار ضد ما يصفونه بالتهديدات الإيرانية".وشدد على أن "عودة الترويكا الأوروبية إلى خيار العقوبات يعكس أزمة ثقة عميقة مع إيران، لكنه في الوقت ذاته يعكس مأزقًا غربيًا أكبر. كيف تفرض ضغوطاً على طهران دون أن تدفع المنطقة إلى انفجار جديد؟، وبينما يبقى البرنامج النووي الإسرائيلي خارج دائرة النقاش، يستمر الشرق الأوسط في الدوران داخل حلقة مفرغة من التصعيد والازدواجية، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوترات لا بانفراج قريب".يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران، لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، إعادة القيود الدولية، والمتوقع تنفيذها بعد 27 سبتمبر الجاري.

