بعد قرار مجلس الأمن... ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟

تنتظر الساحة الإقليمية، مساء اليوم السبت، عودة عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إلى حيز التنفيذ مساء اليوم السبت، في ظل تراجع احتمالات حدوث إنجاز... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

يأتي هذا التطور بعدما قامت دول "الترويكا الأوروبية" - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - بتفعيل ما يُعرف بآلية "الاسترجاع السريع" (آلية الزناد) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، مُتّهِمين إيران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.نطاق العقوبات المستهدفةستستهدف العقوبات، بشكل أساسي، الشركات والمنظمات والأفراد الذين يقدمون دعماً مباشراً أو غير مباشر للبرنامج النووي الإيراني أو برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، ويشمل هذا الدعم توفير المعدات أو الخبرات التقنية أو التمويل، وهي أسباب كافية لفرض العقوبات.تداعيات اقتصادية واسعةتكمن خطورة تلك الخطوة الأوروبية، بحسب تقرير لموقع "العربية" في أن حزمة العقوبات تشمل إجراءات متعددة، أبرزها:عقوبات أوروبية منفصلةإلى جانب العقوبات الأممية الأساسية، قد يُعاد فرض عقوبات منفصلة من قبل الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن عملية "الاسترجاع السريع" تتطلب من الدول الأعضاء تعديل قوانينها المحلية لمواءمتها مع العقوبات، وهو ما يستلزم من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إصدار تشريعات جديدة، علماً بأن التفاصيل العملية لهذه الخطوة لم تُكشف بعد.ردود الفعل والتأثير المتوقعمن جهتها، أكدت طهران مساء أمس أنها "لن تخضع للضغوط"، فيما قلل مسؤولون إيرانيون سابقاً من شأن التأثير الاقتصادي للعقوبات. كما واجه قرار "الاسترجاع السريع" انتقادات من روسيا والصين، مما أثار تساؤلات حول درجة التزامهما بالعقوبات.من جانبه، رأى الخبير كليمان ثيرم، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بجامعة السوربون، أن "هناك تكلفة لتجاوز العقوبات، سياسية ومالية واقتصادية، حيث تصبح المعاملات المالية أكثر تكلفة"، مشيراً إلى أن شركات الشحن هي مثال واضح على القطاعات التي ستشعر بضغوط مباشرة.واعتبر ثيرم أن عودة العقوبات "لن تفرض حصاراً اقتصاديا شاملا على إيران، لكنها ستؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد والتوريد"، مما يزيد الأعباء على الاقتصاد الإيراني.إيران لن تتراجعأعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، رفض بلاده الخضوع للضغوط، بعد رفض مجلس الأمن تأجيل فرض العقوبات على طهران، مؤكدا أن أمريكا "تخل بالوعود وتكذب وتلوح بالتهديد العسكري".وشدد خامنئي عبر منصة "إكس" على "استحالة التفاوض مع واشنطن أو الوثوق بها لإبرام أي اتفاق"، مشيرا إلى أن "إيران تعرضت لضغوط منذ بدأت استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، لكنها لم ولن تستسلم".يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري إعادة القيود الدولية، والمتوقع تنفيذها بعد 27 سبتمبر.

