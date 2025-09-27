عربي
بعد قرار مجلس الأمن... ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟
بعد قرار مجلس الأمن... ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران?

تنتظر الساحة الإقليمية، مساء اليوم السبت، عودة عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إلى حيز التنفيذ مساء اليوم السبت، في ظل تراجع احتمالات حدوث إنجاز دبلوماسي في اللحظات الأخيرة.
يأتي هذا التطور بعدما قامت دول "الترويكا الأوروبية" - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - بتفعيل ما يُعرف بآلية "الاسترجاع السريع" (آلية الزناد) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، مُتّهِمين إيران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

نطاق العقوبات المستهدفة

ستستهدف العقوبات، بشكل أساسي، الشركات والمنظمات والأفراد الذين يقدمون دعماً مباشراً أو غير مباشر للبرنامج النووي الإيراني أو برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، ويشمل هذا الدعم توفير المعدات أو الخبرات التقنية أو التمويل، وهي أسباب كافية لفرض العقوبات.
السفارة الإيرانية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
إيران تستدعي سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور
06:25 GMT

تداعيات اقتصادية واسعة

تكمن خطورة تلك الخطوة الأوروبية، بحسب تقرير لموقع "العربية" في أن حزمة العقوبات تشمل إجراءات متعددة، أبرزها:
حظر تام على بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران.
منع استيراد أو تصدير التقنيات والأجزاء المرتبطة بالأنشطة النووية والصاروخية.
تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي في الخارج.
فرض قيود على السفر تمنع دخول المتورطين في أنشطة محظورة إلى دول الأمم المتحدة.
إلزام الدول الأعضاء بتقييد الوصول إلى الأنظمة المالية والمصرفية التي يمكن أن تدعم البرامج المذكورة.
مواجهة المخالفين لعقوبات بتجميد أصولهم حول العالم.

عقوبات أوروبية منفصلة

إلى جانب العقوبات الأممية الأساسية، قد يُعاد فرض عقوبات منفصلة من قبل الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن عملية "الاسترجاع السريع" تتطلب من الدول الأعضاء تعديل قوانينها المحلية لمواءمتها مع العقوبات، وهو ما يستلزم من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إصدار تشريعات جديدة، علماً بأن التفاصيل العملية لهذه الخطوة لم تُكشف بعد.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
إسلامي لـ"سبوتنيك": إيران متمسكة بالحوار.. وعلى واشنطن إظهار إرادة حقيقية... فيديو
أمس, 16:48 GMT

ردود الفعل والتأثير المتوقع

من جهتها، أكدت طهران مساء أمس أنها "لن تخضع للضغوط"، فيما قلل مسؤولون إيرانيون سابقاً من شأن التأثير الاقتصادي للعقوبات. كما واجه قرار "الاسترجاع السريع" انتقادات من روسيا والصين، مما أثار تساؤلات حول درجة التزامهما بالعقوبات.
من جانبه، رأى الخبير كليمان ثيرم، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بجامعة السوربون، أن "هناك تكلفة لتجاوز العقوبات، سياسية ومالية واقتصادية، حيث تصبح المعاملات المالية أكثر تكلفة"، مشيراً إلى أن شركات الشحن هي مثال واضح على القطاعات التي ستشعر بضغوط مباشرة.
واعتبر ثيرم أن عودة العقوبات "لن تفرض حصاراً اقتصاديا شاملا على إيران، لكنها ستؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد والتوريد"، مما يزيد الأعباء على الاقتصاد الإيراني.
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
بين إيران وقطر... الغاز العراقي رهينة السياسة والعقوبات
أمس, 11:00 GMT

إيران لن تتراجع

أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، رفض بلاده الخضوع للضغوط، بعد رفض مجلس الأمن تأجيل فرض العقوبات على طهران، مؤكدا أن أمريكا "تخل بالوعود وتكذب وتلوح بالتهديد العسكري".
وشدد خامنئي عبر منصة "إكس" على "استحالة التفاوض مع واشنطن أو الوثوق بها لإبرام أي اتفاق"، مشيرا إلى أن "إيران تعرضت لضغوط منذ بدأت استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، لكنها لم ولن تستسلم".
وأوضح أن "إصرار واشنطن على منع إيران من امتلاك التخصيب يعني إلغاء إنجاز وطني حققته البلاد بجهود كبيرة"، مؤكدا أن "طهران لن تتراجع".
يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري إعادة القيود الدولية، والمتوقع تنفيذها بعد 27 سبتمبر.
