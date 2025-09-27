عربي
إيران تستدعي سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور
إيران تستدعي سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور
سبوتنيك عربي
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استدعاء سفرائها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى العاصمة طهران لإجراء مشاورات عاجلة، وذلك ردا على ما وصفته بـ"التصرف... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T06:25+0000
2025-09-27T06:25+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
بريطانيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105319755_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_d4ce56814592c6b3d32384ebbdc351a1.jpg
وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، جاء الاستدعاء في أعقاب محاولة الدول الأوروبية المذكورة إساءة استخدام آلية حل النزاعات الواردة في "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها سابقا.لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوروبي حتى اللحظة، لكن الخطوة تأتي في سياق متصاعد من الخلافات حول الالتزامات النووية الإيرانية، حيث يرى الجانب الإيراني أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لروح الاتفاق الدولي.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد اتهم الولايات المتحدة و"الترويكا" الأوروبية (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) بالعمل على تمهيد الطريق نحو التصعيد، من خلال نشر مزاعم حول البرنامج النووي الإيراني وعرقلة المسارات الدبلوماسية.وقال عراقجي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية كبيرة عن القرار الصادر اليوم".وأضاف: "إنهم يتجاهلون الحقائق، وينشرون اتهامات باطلة، ويشوهون طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي، ويعرقلون الدبلوماسية، وبذلك يمهدون عمداً وخطرا الطريق نحو تصعيد خطير"، كما اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمسؤولية عن تعقيد الوضع المتعلق بالاتفاق النووي.وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق من يوم الجمعة، مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".
إيران تستدعي سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استدعاء سفرائها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى العاصمة طهران لإجراء مشاورات عاجلة، وذلك ردا على ما وصفته بـ"التصرف غير المسؤول" من جانب هذه الدول الثلاث.
وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، جاء الاستدعاء في أعقاب محاولة الدول الأوروبية المذكورة إساءة استخدام آلية حل النزاعات الواردة في "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها سابقا.
لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوروبي حتى اللحظة، لكن الخطوة تأتي في سياق متصاعد من الخلافات حول الالتزامات النووية الإيرانية، حيث يرى الجانب الإيراني أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لروح الاتفاق الدولي.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
خامنئي يرد على رفض مجلس الأمن تأجيل فرض العقوبات على إيران
05:39 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد اتهم الولايات المتحدة و"الترويكا" الأوروبية (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) بالعمل على تمهيد الطريق نحو التصعيد، من خلال نشر مزاعم حول البرنامج النووي الإيراني وعرقلة المسارات الدبلوماسية.
وقال عراقجي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية كبيرة عن القرار الصادر اليوم".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
عراقجي: إيران لن تتنازل أبدا عن سيادتها أو حقوقها أو أمنها
أمس, 10:46 GMT
وأضاف: "إنهم يتجاهلون الحقائق، وينشرون اتهامات باطلة، ويشوهون طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي، ويعرقلون الدبلوماسية، وبذلك يمهدون عمداً وخطرا الطريق نحو تصعيد خطير"، كما اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمسؤولية عن تعقيد الوضع المتعلق بالاتفاق النووي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق من يوم الجمعة، مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".
