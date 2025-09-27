https://sarabic.ae/20250927/إيران-تستدعي-سفراءها-لدى-بريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-للتشاور-1105320069.html
إيران تستدعي سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور
إيران تستدعي سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور
سبوتنيك عربي
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استدعاء سفرائها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى العاصمة طهران لإجراء مشاورات عاجلة، وذلك ردا على ما وصفته بـ"التصرف... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T06:25+0000
2025-09-27T06:25+0000
2025-09-27T06:25+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
بريطانيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105319755_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_d4ce56814592c6b3d32384ebbdc351a1.jpg
وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، جاء الاستدعاء في أعقاب محاولة الدول الأوروبية المذكورة إساءة استخدام آلية حل النزاعات الواردة في "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها سابقا.لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوروبي حتى اللحظة، لكن الخطوة تأتي في سياق متصاعد من الخلافات حول الالتزامات النووية الإيرانية، حيث يرى الجانب الإيراني أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لروح الاتفاق الدولي.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد اتهم الولايات المتحدة و"الترويكا" الأوروبية (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) بالعمل على تمهيد الطريق نحو التصعيد، من خلال نشر مزاعم حول البرنامج النووي الإيراني وعرقلة المسارات الدبلوماسية.وقال عراقجي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية كبيرة عن القرار الصادر اليوم".وأضاف: "إنهم يتجاهلون الحقائق، وينشرون اتهامات باطلة، ويشوهون طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي، ويعرقلون الدبلوماسية، وبذلك يمهدون عمداً وخطرا الطريق نحو تصعيد خطير"، كما اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمسؤولية عن تعقيد الوضع المتعلق بالاتفاق النووي.وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق من يوم الجمعة، مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".
https://sarabic.ae/20250927/خامنئي-يرد-على-رفض-مجلس-الأمن-تأجيل-فرض-العقوبات-على-إيران-1105318732.html
https://sarabic.ae/20250926/عراقجي-إيران-لن-تتنازل-أبدا-عن-سيادتها-أو-حقوقها-أو-أمنها-1105290931.html
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
بريطانيا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105319755_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_a60cf26552e15010ec6f3543555f567a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا
إيران تستدعي سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استدعاء سفرائها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى العاصمة طهران لإجراء مشاورات عاجلة، وذلك ردا على ما وصفته بـ"التصرف غير المسؤول" من جانب هذه الدول الثلاث.
وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "مهر"، جاء الاستدعاء في أعقاب محاولة الدول الأوروبية المذكورة إساءة استخدام آلية حل النزاعات الواردة في "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها سابقا.
لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوروبي حتى اللحظة، لكن الخطوة تأتي في سياق متصاعد من الخلافات حول الالتزامات النووية الإيرانية، حيث يرى الجانب الإيراني أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لروح الاتفاق الدولي.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد اتهم الولايات المتحدة و"الترويكا" الأوروبية (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) بالعمل على تمهيد الطريق نحو التصعيد، من خلال نشر مزاعم حول البرنامج النووي الإيراني وعرقلة المسارات الدبلوماسية.
وقال عراقجي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية كبيرة عن القرار الصادر اليوم".
وأضاف: "إنهم يتجاهلون الحقائق، وينشرون اتهامات باطلة، ويشوهون طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي، ويعرقلون الدبلوماسية، وبذلك يمهدون عمداً وخطرا الطريق نحو تصعيد خطير"، كما اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمسؤولية عن تعقيد الوضع المتعلق بالاتفاق النووي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق من يوم الجمعة، مشروع قرار قدمته روسيا والصين
بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".