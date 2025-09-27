https://sarabic.ae/20250927/إيران-تستدعي-سفراءها-لدى-بريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-للتشاور-1105320069.html

إيران تستدعي سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استدعاء سفرائها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى العاصمة طهران لإجراء مشاورات عاجلة، وذلك ردا على ما وصفته بـ"التصرف... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، جاء الاستدعاء في أعقاب محاولة الدول الأوروبية المذكورة إساءة استخدام آلية حل النزاعات الواردة في "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها سابقا.لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوروبي حتى اللحظة، لكن الخطوة تأتي في سياق متصاعد من الخلافات حول الالتزامات النووية الإيرانية، حيث يرى الجانب الإيراني أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لروح الاتفاق الدولي.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد اتهم الولايات المتحدة و"الترويكا" الأوروبية (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) بالعمل على تمهيد الطريق نحو التصعيد، من خلال نشر مزاعم حول البرنامج النووي الإيراني وعرقلة المسارات الدبلوماسية.وقال عراقجي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية كبيرة عن القرار الصادر اليوم".وأضاف: "إنهم يتجاهلون الحقائق، وينشرون اتهامات باطلة، ويشوهون طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي، ويعرقلون الدبلوماسية، وبذلك يمهدون عمداً وخطرا الطريق نحو تصعيد خطير"، كما اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمسؤولية عن تعقيد الوضع المتعلق بالاتفاق النووي.وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق من يوم الجمعة، مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".

