بروكسل: المرشد الأعلى الجديد لإيران لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي
أكد المتحدث باسم للاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، ليس خاضعا لعقوبات الاتحاد الأوروبي. 09.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال العنوني: "دعوني أوضح هذه النقطة. قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي متاحة للجميع. مجتبى خامنئي ليس خاضعاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي".وتابع: "القرارات المتعلقة بأي إجراءات جديدة، يتخذها مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء الـ 27".وانتخب مجلس خبراء القيادة في إيران، أمس الأحد، مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفًا لوالده علي خامنئي، الذي اغتيل عقب غارة جوية أمريكية - إسرائيلية، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي.بعد إنهائه المرحلة الثانوية، التحق بالحوزة الدينية في قُم، التي تُعد المركز الديني الأبرز في إيران. وخلال شبابه، شارك في الحرب الإيرانية العراقية ضمن صفوف فرقة "محمد رسول الله"، حيث نسج علاقات مبكرة مع شخصيات بارزة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.ويرتبط خامنئي بعلاقات وثيقة مع النخبة السياسية المحافظة، إذ تزوج من ابنة السياسي المحافظ البارز غلام علي حداد عادل، ما عزز موقعه داخل الأوساط السياسية المؤثرة.من هو مجتبى خامنئي المرشد الجديد لإيران؟رسميا.. مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران
