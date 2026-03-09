https://sarabic.ae/20260309/جنوب-أفريقيا-تدين-إسرائيل-وأمريكا-لشنهما-هجمات-غير-قانونية-على-إيران-1111257151.html

جنوب أفريقيا تدين إسرائيل وأمريكا لشنهما هجمات غير قانونية على إيران

جنوب أفريقيا تدين إسرائيل وأمريكا لشنهما هجمات غير قانونية على إيران

سبوتنيك عربي

أعربت جنوب أفريقيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أزمة الخليج العربي، واستمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، للأسبوع الثاني، وقالت وزارة الخارجية الجنوب... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

وأدانت الوزارة إسرائيل وأمريكا لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران، مشيرة إلى أنهما انتهكتا المادة 2 بند 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وقوّضتا النظام الدولي القائم على القواعد.كما أدانت جنوب أفريقيا "ردود فعل إيران ضد عدد من دول الخليج".وأضافت أنه "رغم أن لإيران الحق في الدفاع عن نفسها ضد الدول، التي شنّت هجمات مسلحة ضدها، فإن الأعمال المرتكبة ضد دول مجلس التعاون الخليجي لا تتوافق مع ما يسمح به البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتعدّ انتهاكًا لسيادة الدول المتضررة، وتُفاقم هذه الهجمات ضد دول مجلس التعاون الخليجي خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقًا".وأوضح نصار، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التصريحات الجنوب أفريقية من شأنها أن تزيد من حدة التوتر القائم أصلًا بين بريتوريا من جهة، وتل أبيب وواشنطن من جهة أخرى، خاصة في ظل تهديدات أمريكية سابقة بفرض عقوبات اقتصادية على جنوب أفريقيا، بسبب مواقفها المناهضة لإسرائيل".وزير البترول المصري يعلن استعداد بلاده المساعدة في تسهيل نقل النفط السعودي إلى البحر المتوسطقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، إن "مصر يمكنها المساعدة في تسهيل نقل النفط الخام السعودي من ينبع عبر خط أنابيب "سوميد" إلى البحر المتوسط، وهو ما يجنب السفن المرور في مضيق هرمز".وقد تضررت دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية الأكثر تصديرا للبترول، من التوتر القائم في مضيق هرمز، بعد تعطيل طهران الملاحة في المضيق.ويرى مراقبون في خط "سوميد" حلًا جزئيًا للأزمة الراهنة، حيث يمكنه مساعدة الرياض في نقل النفط للأسواق الأوروبية، فيما من الصعب أن تنطبق هذه الخطوة على باقي الدول المستفيدة من الخط، والتي يجب أن تمر سفنها في مضيق هرمز.وقررت شركات "ميرسك" و"سي إم أي" و"Hapag-Lloyd" للشحن، وهي تمثل مجتمعة نحو ثلث أسطول الحاويات العالمية، وقف مرور سفنها عبر المضيق لأسباب تتعلق بسلامة الطواقم والبضائع وتجنبًا للمخاطر الأمنية المتصاعدة في المنطقة، واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح.وعن هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي د. خالد رمضان، إن "المقترح المصري الخاص باستخدام خط أنابيب "سوميد" لنقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط، قد تم بالفعل طرحه على الجانب السعودي، وهناك مناقشات أولية جارية حوله، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد". وأشار رمضان إلى أن "خط "سوميد" لا يمكن اعتباره بديلًا كاملًا لمضيق هرمز، بل هو بديل جزئي يخفف الضغط على الأسواق الأوروبية، إذ أن المضيق تمرّ عبره نحو 20 مليون برميل يوميا، أي ما يفوق بكثير قدرة الخط المصري". وأضاف أن "الاستفادة من هذا المقترح تتطلب استثمارات إضافية في البنية التحتية السعودية، مثل توسيع خط "بترو لاين" إلى 7 ملايين برميل يوميًا، مع بقاء المخاطر الأمنية في البحر الأحمر قائمة".السفارة الأمريكية بنيجيريا تلغي مواعيد التأشيرات خشية احتجاجات مرتبطة بالحرب على إيرانأعلنت السفارة الأمريكية في نيجيريا، إلغاء جميع مواعيد التأشيرات المقررة في العاصمة أبوجا، حتى التاسع من مارس/ آذار الجاري، محذرة من احتمال اندلاع احتجاجات مرتبطة بالتوترات الإقليمية.وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أوضحت السفارة أن هناك "احتمالًا كبيرًا لاندلاع تظاهرات" في أبوجا، ودعت المواطنين الأمريكيين في نيجيريا إلى "التزام الحذر والبقاء في منازلهم". وأشارت إلى أن احتجاجات سابقة شهدت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن النيجيرية، ما يثير مخاوف من تكرار السيناريو.ويأتي التحذير في ظل تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، بعد سلسلة من الهجمات والردود العسكرية المتبادلة في منطقة الخليج العربي. وقد أعلنت طهران أنها ستواصل الرد على الضربات الأمريكية، في حين تتخوف بعثات دبلوماسية غربية في دول عدة من انعكاسات هذه الأزمة على أمنها.وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي أبكر إدريس، إن "قرار السفارة الأمريكية في نيجيريا، بإلغاء جميع مواعيد التأشيرات المقررة في الرابع من مارس 2026، يعكس حالة من الحذر الأمني المرتبطة بتصاعد التوترات الناتجة عن الحرب على إيران". وأضاف أن "الحسابات الأمريكية في هذا القرار متعددة، منها تقليل التجمعات داخل السفارة، وتجنب أي فوضى محتملة، وإرسال رسائل سياسية غير مباشرة بأن الحرب تجاوزت حدود الشرق الأوسط ووصلت إلى أفريقيا"، كما شدد على أن "واشنطن تخشى من تداخل البُعد الديني مع البعد السياسي في نيجيريا، حيث الأغلبية المسلمة السنية والأقلية الشيعية، التي تقود بعض الحركات الاحتجاجية".

