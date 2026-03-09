عراقجي: اختيار المرشد الجديد سيضمن سيادة إيران وسلامة أراضيها

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن اختيار المرشد الجديد مجتبى خامنئي، "سيضمن سيادة الوطن وسلامة أراضيه وسيعزز وحدته وتلاحمه الوطني"، وفق تعبيره. 09.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال عراقجي في بيان: "في ظل الوضع الخطير، الذي يواجهه وطننا العزيز بسبب استمرار العدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فإن انتخاب قائد الثورة الإسلامية بأغلبية أصوات ممثلي الشعب في مجلس خبراء القيادة وبدعم شامل من الشعب الإيراني، سيكون ضامنًا للاتحاد وانسجام الإيرانيين، والاستقلال والسيادة الوطنية وسلامة أراضي بلادنا العزيزة".وأضاف: "وزارة الخارجية وكل البعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الداخل والخارج، بإعلانها البيعة مع القائد الثالث للثورة الإسلامية، تجدد عهدها مع القائد المعظم وشعب إيران العظيم على الاستمرار في الجهد الدؤوب في سبيل تعزيز المصالح الوطنية الإيرانية وتحقيق الأهداف السامية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني تعيين مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للبلاد خلفا لوالده علي خامنئي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم أمس الأحد.ونشرت "سبوتنيك - إيران" معلومات عن المرشد الإيراني الجديد، مشيرة إلى أنه الابن الثاني لخامنئي، وهو من مواليد مدينة مشهد عام 1969.من هو مجتبى خامنئي المرشد الجديد لإيران؟الحرس الثوري يدعو إلى الالتفاف حول المرشد الجديد
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن اختيار المرشد الجديد مجتبى خامنئي، "سيضمن سيادة الوطن وسلامة أراضيه وسيعزز وحدته وتلاحمه الوطني"، وفق تعبيره.
وقال عراقجي في بيان: "في ظل الوضع الخطير، الذي يواجهه وطننا العزيز بسبب استمرار العدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فإن انتخاب قائد الثورة الإسلامية بأغلبية أصوات ممثلي الشعب في مجلس خبراء القيادة وبدعم شامل من الشعب الإيراني، سيكون ضامنًا للاتحاد وانسجام الإيرانيين، والاستقلال والسيادة الوطنية وسلامة أراضي بلادنا العزيزة".
وأضاف: "وزارة الخارجية وكل البعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الداخل والخارج، بإعلانها البيعة مع القائد الثالث للثورة الإسلامية، تجدد عهدها مع القائد المعظم وشعب إيران العظيم على الاستمرار في الجهد الدؤوب في سبيل تعزيز المصالح الوطنية الإيرانية وتحقيق الأهداف السامية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
آثار قصف إيراني في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
إطلاق أول موجة صاروخية لإيران في عهد المرشد الجديد باتجاه إسرائيل.. فيديو
أمس, 23:47 GMT
وأعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني تعيين مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للبلاد خلفا لوالده علي خامنئي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم أمس الأحد.

وأصبح مجتبى خامنئي، هو الزعيم الثالث للثورة الإسلامية في إيران بعد توليه هذا المنصب، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في تدوينة عبر منصة "إكس".

ونشرت "سبوتنيك - إيران" معلومات عن المرشد الإيراني الجديد، مشيرة إلى أنه الابن الثاني لخامنئي، وهو من مواليد مدينة مشهد عام 1969.
من هو مجتبى خامنئي المرشد الجديد لإيران؟
الحرس الثوري يدعو إلى الالتفاف حول المرشد الجديد
