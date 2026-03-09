https://sarabic.ae/20260309/فيديو-لترامب-دون-قبعة-خلال-مراسم-تأبين-عسكريين-يثير-الجدل-1111264000.html

فيديو لترامب "دون قبعة" خلال مراسم تأبين عسكريين يثير الجدل

فيديو لترامب "دون قبعة" خلال مراسم تأبين عسكريين يثير الجدل

سبوتنيك عربي

أحدث مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وهو لا يرتدي قبعة، خلال تغطية تلفزيونية لمراسم نقل... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T12:41+0000

2026-03-09T12:41+0000

2026-03-09T12:41+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111263837_0:0:1362:767_1920x0_80_0_0_76456508cebc3b90445c3b9ce6d86987.jpg

وتركزت الانتقادات على وسائل إعلام أمريكية، التي بثت اللقطات خلال تغطيتها لمراسم استقبال رفات الجنود الستة في قاعدة "دوفر" الجوية، قبل أن تعلن لاحقا أن ما حدث كان نتيجة استخدام لقطات أرشيفية قديمة لترامب، عن طريق الخطأ، من قبل أحد الموظفين أثناء إعداد النشرات.وأكدت متحدثة باسم وسائل الإعلام الأمريكية، أن الفيديو الذي عُرض لم يكن من مراسم الاستقبال الأخيرة، موضحة أن اللقطات الصحيحة استُخدمت في أوقات أخرى من التغطية، وقدمت القناة اعتذارًا عن "الخطأ غير المقصود".ورغم ذلك، استمرت الانتقادات عبر منصات التواصل، إذ رأى بعض المستخدمين أن الأمر قد يتجاوز مجرد خطأ تقني، معتبرين أن بث لقطات قديمة لترامب من دون قبعة ربما كان يهدف إلى تجنب عرض صور له وهو يرتدي قبعة بيسبول خلال مراسم عسكرية رسمية، يُنظر إليها باعتبارها من أكثر المناسبات وقارًا بالنسبة للقائد الأعلى للقوات المسلحة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260309/ترامب-ارتفاع-النفط-ثمن-بسيط-للحرب-مع-إيران-وسينخفض-بعد-إزالة-التهديد-النووي-1111256169.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, العالم