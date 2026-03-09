وزير المالية التركي يبعث برسالة طمأنة بعد تقلبات أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب على إيران

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير المالية التركي يبعث برسالة طمأنة بعد تقلبات أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب على إيران
وزير المالية التركي يبعث برسالة طمأنة بعد تقلبات أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
صرّح وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، بأن التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة والتحركات السعرية المرتبطة بالحرب على إيران "لن تكون دائمة"،... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
صرّح وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، بأن التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة والتحركات السعرية المرتبطة بالحرب على إيران "لن تكون دائمة"، وفق تعبيره.
وأكد شيمشك عبر منصة "إكس"، أن الاقتصاد التركي "يمتلك القدرة على إعادة التوازن والتعافي بسرعة".
وأوضح أن "التجارب السابقة تشير إلى أن مثل هذه الصدمات تكون مؤقتة"، لافتًا إلى أن "أسعار النفط في الأسواق الآجلة توحي بأن الاتجاه الحالي قد لا يستمر طويلًا".
وشدد وزير المالية التركي، في منشوره، على أن "السلطات الاقتصادية تتابع التطورات عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة"، داعيًا المواطنين والمستثمرين والشركات إلى "تقييم المرحلة بموضوعية"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم، قفز سعر برميل خام "برنت" إلى أعلى ​مستوى له، منذ يوليو⁠/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل ​الشحنات عبر مضيق ​هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
وتجاوز سعر خام "برنت" 118 دولارا، لأول مرة، منذ ما يقرب من 4 سنوات، وفقا لبيانات التداول.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
ترامب: ارتفاع النفط "ثمن بسيط" للحرب مع إيران وسينخفض بعد إزالة "التهديد النووي"
06:22 GMT
ووفقا لبيانات التداولات، فإنه في تمام الساعة 2:24 فجرا بتوقيت غرينتش من اليوم الاثنين، بلغ سعر خام "برنت" 116.58 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها نحو 25% عن سعر الإغلاق السابق، بعد أن تجاوز 118 دولارا في وقت سابق من اليوم.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مراقبين وتجار، يواجه قطاع النفط إحدى أشد الأزمات في التاريخ. وتقوم العديد من دول الشرق الأوسط إما بخفض الإنتاج أو بإغلاق الحقول النفطية بالكامل، على حد قولها.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
وزارة الطاقة الأمريكية لا تتوقع ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران
أمس, 18:38 GMT
وفي ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين برفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية التأمينية مع تزايد التهديدات الأمنية.
ويعتبر مضيق هرمز طريق إمداد رئيسيا لسوق النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي من دول الخليج، حيث يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال.
