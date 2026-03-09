https://sarabic.ae/20260309/وزير-المالية-التركي-يبعث-برسالة-طمأنة-بعد-تقلبات-أسواق-الطاقة-العالمية-نتيجة-الحرب-على-إيران-1111258521.html
وزير المالية التركي يبعث برسالة طمأنة بعد تقلبات أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب على إيران
وزير المالية التركي يبعث برسالة طمأنة بعد تقلبات أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
صرّح وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، بأن التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة والتحركات السعرية المرتبطة بالحرب على إيران "لن تكون دائمة"،... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-09T07:29+0000
2026-03-09T07:29+0000
2026-03-09T07:29+0000
أخبار تركيا اليوم
سوق النفط
اقتصاد
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_b5f69dc438bf75a7ca718750d92d6a37.jpg
وأكد شيمشك عبر منصة "إكس"، أن الاقتصاد التركي "يمتلك القدرة على إعادة التوازن والتعافي بسرعة".وأوضح أن "التجارب السابقة تشير إلى أن مثل هذه الصدمات تكون مؤقتة"، لافتًا إلى أن "أسعار النفط في الأسواق الآجلة توحي بأن الاتجاه الحالي قد لا يستمر طويلًا".وشدد وزير المالية التركي، في منشوره، على أن "السلطات الاقتصادية تتابع التطورات عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة"، داعيًا المواطنين والمستثمرين والشركات إلى "تقييم المرحلة بموضوعية"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم، قفز سعر برميل خام "برنت" إلى أعلى مستوى له، منذ يوليو/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.وتجاوز سعر خام "برنت" 118 دولارا، لأول مرة، منذ ما يقرب من 4 سنوات، وفقا لبيانات التداول.ووفقا لبيانات التداولات، فإنه في تمام الساعة 2:24 فجرا بتوقيت غرينتش من اليوم الاثنين، بلغ سعر خام "برنت" 116.58 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها نحو 25% عن سعر الإغلاق السابق، بعد أن تجاوز 118 دولارا في وقت سابق من اليوم.وفي ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين برفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية التأمينية مع تزايد التهديدات الأمنية.ويعتبر مضيق هرمز طريق إمداد رئيسيا لسوق النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي من دول الخليج، حيث يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال.
https://sarabic.ae/20260309/ترامب-ارتفاع-النفط-ثمن-بسيط-للحرب-مع-إيران-وسينخفض-بعد-إزالة-التهديد-النووي-1111256169.html
https://sarabic.ae/20260308/وزارة-الطاقة-الأمريكية-لا-تتوقع-ارتفاع-أسعار-النفط-بسبب-حرب-إيران-1111241879.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_270:0:2734:1848_1920x0_80_0_0_bae6ace0a3802b5af0b227ead2caff43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, سوق النفط, اقتصاد, العالم, إيران
أخبار تركيا اليوم, سوق النفط, اقتصاد, العالم, إيران
وزير المالية التركي يبعث برسالة طمأنة بعد تقلبات أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب على إيران
صرّح وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، بأن التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة والتحركات السعرية المرتبطة بالحرب على إيران "لن تكون دائمة"، وفق تعبيره.
وأكد شيمشك عبر منصة "إكس"، أن الاقتصاد التركي "يمتلك القدرة على إعادة التوازن والتعافي بسرعة".
وأوضح أن "التجارب السابقة تشير إلى أن مثل هذه الصدمات تكون مؤقتة"، لافتًا إلى أن "أسعار النفط في الأسواق الآجلة توحي بأن الاتجاه الحالي قد لا يستمر طويلًا".
وشدد وزير المالية التركي، في منشوره، على أن "السلطات الاقتصادية تتابع التطورات عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة"، داعيًا المواطنين والمستثمرين والشركات إلى "تقييم المرحلة بموضوعية"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم، قفز سعر برميل خام "برنت" إلى أعلى مستوى له، منذ يوليو/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
وتجاوز سعر خام "برنت" 118 دولارا، لأول مرة، منذ ما يقرب من 4 سنوات، وفقا لبيانات التداول.
ووفقا لبيانات التداولات، فإنه في تمام الساعة 2:24 فجرا بتوقيت غرينتش من اليوم الاثنين، بلغ سعر خام "برنت" 116.58 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها نحو 25% عن سعر الإغلاق السابق، بعد أن تجاوز 118 دولارا في وقت سابق من اليوم.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مراقبين وتجار، يواجه قطاع النفط إحدى أشد الأزمات في التاريخ. وتقوم العديد من دول الشرق الأوسط إما بخفض الإنتاج أو بإغلاق الحقول النفطية بالكامل، على حد قولها.
وفي ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين برفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية التأمينية مع تزايد التهديدات الأمنية.
ويعتبر مضيق هرمز طريق إمداد رئيسيا لسوق النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي من دول الخليج، حيث يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال.