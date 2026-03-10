https://sarabic.ae/20260310/إعلام-أمريكي-مستشارو-ترامب-ينصحونه-بانسحاب-سريع-من-المأزق-الإيراني-1111286547.html

إعلام أمريكي: مستشارو ترامب ينصحونه بانسحاب سريع من "المأزق الإيراني"

إعلام أمريكي: مستشارو ترامب ينصحونه بانسحاب سريع من "المأزق الإيراني"

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بعض مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثّونه على "إيجاد مخرج سريع" من الصراع مع إيران. 10.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في مقال نشرته إحدى تلك الوسائل: "حثّه (ترامب) بعض مستشاريه سرًا على البحث عن مخرج من الصراع، في ظل ارتفاع أسعار النفط والمخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع إلى ردود فعل سياسية سلبية".وفي الوقت ذاته، صرّح بعض مسؤولي إدارة ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنه "طالما استمرت طهران في مهاجمة دول الشرق الأوسط، وبقيت إسرائيل مستعدة لضرب أهداف إيرانية، فإن خروجًا أمريكيًا سهلًا من الصراع أمرٌ مستبعد".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وبررت واشنطن وتل أبيب شنّ الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة بإيران.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي، يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز

