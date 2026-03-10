عربي
البرلمان المجري يوقع قرارا بقطع الدعم عن أوكرانيا ورفض عضويتها في الاتحاد الأوروبي
صادق البرلمان المجري خلال جلسة اليوم الثلاثاء، على قرار ضد تقديم دعم مالي لأوكرانيا، وضد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب نتائج التصويت.
2026-03-10T11:31+0000
2026-03-10T11:31+0000
ووافق على الوثيقة المعنونة "رفض دعم عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ودعم الحرب وتحويل الاتحاد الأوروبي إلى تحالف عسكري وكذلك محاولات تهديد سيادة الدول الأعضاء" 142 نائبًا، فيما عارضها 28 نائبًا وامتنع أربعة عن التصويت، حسبما أظهره بث الجلسة عبر "موقع" البرلمان.وصرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".وقال أوربان: "لقد أخذت أوكرانيا على نفسها التزاما بموجب معاهدة دولية، هذا سلوك قطاع طرق، هم يأخذون على عاتقهم التزامات دولية بموجب اتفاق دولي، وبعد ذلك لا ينفذوه، حتى يبتزوا المجر، هذا عمل من أعمال قطاع طرق الدولة، وهذا ما يحدث اليوم، وعلينا إيجاد الحلول المناسبة لذلك".وكان قد صرّح وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن خط أنابيب "دروجبا" وكييف ستهزم بالقوة".أوربان: إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" عمل من أعمال قطاع الطرق
11:31 GMT 10.03.2026
صادق البرلمان المجري خلال جلسة اليوم الثلاثاء، على قرار ضد تقديم دعم مالي لأوكرانيا، وضد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب نتائج التصويت.
ووافق على الوثيقة المعنونة "رفض دعم عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ودعم الحرب وتحويل الاتحاد الأوروبي إلى تحالف عسكري وكذلك محاولات تهديد سيادة الدول الأعضاء" 142 نائبًا، فيما عارضها 28 نائبًا وامتنع أربعة عن التصويت، حسبما أظهره بث الجلسة عبر "موقع" البرلمان.
وصرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".
وقال أوربان: "لقد أخذت أوكرانيا على نفسها التزاما بموجب معاهدة دولية، هذا سلوك قطاع طرق، هم يأخذون على عاتقهم التزامات دولية بموجب اتفاق دولي، وبعد ذلك لا ينفذوه، حتى يبتزوا المجر، هذا عمل من أعمال قطاع طرق الدولة، وهذا ما يحدث اليوم، وعلينا إيجاد الحلول المناسبة لذلك".
المجر تطالب الاتحاد الأوروبي برفع كل العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي
أمس, 11:23 GMT
وأضاف: لقد أوقفنا إمدادات البنزين إلى أوكرانيا ولن نزوّدها أيضا بوقود الديزل، لكننا سنواصل تزويدها بالكهرباء، كما سنعلّق الإمدادات الحيوية لأوكرانيا عبر المجر حتى توافق أوكرانيا على السماح بإمدادات النفط (تشغيل خط أنابيب دروجبا).
وكان قد صرّح وزير الخارجية المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن خط أنابيب "دروجبا" وكييف ستهزم بالقوة".
أوربان: إغلاق أوكرانيا خط النفط "دروجبا" عمل من أعمال قطاع الطرق
