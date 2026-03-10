https://sarabic.ae/20260310/باريس-مجموعة-السبع-تطالب-وكالة-الطاقة-الدولية-بوضع-سيناريو-لاستخدام-احتياطيات-النفط-1111309935.html
باريس: "مجموعة السبع" تطالب وكالة الطاقة الدولية بوضع سيناريو لاستخدام احتياطيات النفط
باريس: "مجموعة السبع" تطالب وكالة الطاقة الدولية بوضع سيناريو لاستخدام احتياطيات النفط
سبوتنيك عربي
صرح وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، أن دول "مجموعة السبع" أرسلت طلبا إلى وكالة الطاقة الدولية لوضع سيناريو لاستخدام احتياطيات النفط في ظل التصعيد بالشرق... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T16:01+0000
2026-03-10T16:01+0000
2026-03-10T16:01+0000
أخبار فرنسا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/06/1064716311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b51c5fac59cdb81d44c601b0521bf408.jpg
وقال ليسكور في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "طلبنا من وكالة الطاقة الدولية العمل على تحديث بيانات احتياطيات النفط، وبدء تبادل المعلومات مع الدول غير الأعضاء في مجموعة السبع لوضع سيناريو ودراسة تساعد في اتخاذ قرار بشأن استخدام الاحتياطيات".وأعلن ناجي عبر حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة): "تحظر الحكومة تصدير النفط الخام والبنزين عيار 95 والديزل، وتتخذ أشد الإجراءات صرامةً ضد التجاوزات التجارية".وقال أوربان، أمس الاثنين في رسالة مصوّرة نشرها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب في عموم أوروبا، إعادة النظر في جميع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي وتعليقها. وقد بادرتُ إلى ذلك في رسالة وجّهتها اليوم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين".ويوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن إغلاق أوكرانيا لخط "دروجبا" النفطي، ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".
https://sarabic.ae/20260310/خبير-اقتصادي-يوضح-أسباب-التراجع-في-أسعار-النفط-1111304367.html
https://sarabic.ae/20260310/خسائر-محتملة-للعراق-تصل-إلى-24-مليار-دولار-شهريا-جراء-توقف-حقل-الرميلة-1111299554.html
أخبار فرنسا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/06/1064716311_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9e6e89e813bb449a64ec314fda8298a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا , إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
باريس: "مجموعة السبع" تطالب وكالة الطاقة الدولية بوضع سيناريو لاستخدام احتياطيات النفط
صرح وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، أن دول "مجموعة السبع" أرسلت طلبا إلى وكالة الطاقة الدولية لوضع سيناريو لاستخدام احتياطيات النفط في ظل التصعيد بالشرق الأوسط.
وقال ليسكور في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "طلبنا من وكالة الطاقة الدولية العمل على تحديث بيانات احتياطيات النفط، وبدء تبادل المعلومات مع الدول غير الأعضاء في مجموعة السبع لوضع سيناريو ودراسة تساعد في اتخاذ قرار بشأن استخدام الاحتياطيات".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الاقتصاد المجري مارتون ناجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده حظرت تصدير النفط والبنزين والديزل، على خلفية ارتفاع الأسعار في أوروبا، جراء التوترات في الشرق الأوسط.
وأعلن ناجي عبر حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة): "تحظر الحكومة تصدير النفط الخام والبنزين
عيار 95 والديزل، وتتخذ أشد الإجراءات صرامةً ضد التجاوزات التجارية".
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه وجّه إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعوة لإعادة النظر في قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
وقال أوربان، أمس الاثنين في رسالة مصوّرة نشرها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب في عموم أوروبا، إعادة النظر في جميع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي
وتعليقها. وقد بادرتُ إلى ذلك في رسالة وجّهتها اليوم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين".
ويوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن إغلاق أوكرانيا لخط "دروجبا" النفطي، ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".