عربي
خبير اقتصادي يوضح أسباب التراجع في أسعار النفط
خبير اقتصادي يوضح أسباب التراجع في أسعار النفط
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور أيمن عمر، أن التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط في المرحلة الراهنة ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج تداخل ثلاثة عناصر... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف عمر في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العنصر الجيوسياسي وتراجع مستوى القلق في المنطقة كانا المحرك الأول لانخفاض الأسعار، معتبرا أن نجاح ناقلة نفط سعودية في عبور مضيق هرمز، مثّل رسالة طمأنة حاسمة للأسواق العالمية بأن ممرات الإمداد الحيوية لم تتعرض لتعطيل نهائي، وهو ما أدى مباشرة إلى انحسار ما يُعرف بـ "العلاوة الجيوسياسية" التي ترفع الأسعار عادة عند تصاعد التوترات العسكرية.ولفت عمر إلى أن عنصر العرض لعب دورا محوريا في هذا التراجع، خاصة بعد الإعلان عن إمكانية اللجوء إلى الاحتياطات النفطية الاستراتيجية، وهو ما أسهم في تبديد القلق بشأن أي نقص محتمل في الإمدادات، وأوضح أن هذا التوجه يقلل من حدة المضاربات في البورصات العالمية، كون المتعاملين يدركون الآن وجود شبكة أمان قادرة على سد أي فجوة في المعروض بشكل فوري.وأضاف أن تراجع احتمالات التصعيد العسكري الشامل يدفع الأسواق إلى إسقاط مخاطر الانقطاع من حساباتها، والعودة للتركيز على العوامل الاقتصادية التقليدية المتمثلة في العرض والطلب ومعدلات النمو العالمي.وشهدت فيه أسعار النفط تذبذبات حادة خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغت مستويات قياسية نتيجة التهديدات التي طالت مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الأهم للطاقة في العالم بمرور نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط عبره، مما جعل أي إشارة لعودة الملاحة فيه بمثابة صمام أمان للاقتصاد العالمي يمنع انزلاق الأسعار نحو مستويات تضخمية غير مسبوقة.وخسرت العقود الآجلة لخام برنت نحو 6.75 دولار أو 6.8 في المئة إلى 92.21 دولار للبرميل في الساعة 1012 بتوقيت غرينتش، وهوى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.41 دولار أو 6.8 في المئة إلى 88.36 دولار.
خبير اقتصادي يوضح أسباب التراجع في أسعار النفط

أكد الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور أيمن عمر، أن التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط في المرحلة الراهنة ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج تداخل ثلاثة عناصر أساسية أعادت رسم مشهد الطاقة العالمي وقلصت من حدة المخاوف التي سيطرت على الأسواق في الآونة الأخيرة.
وأضاف عمر في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العنصر الجيوسياسي وتراجع مستوى القلق في المنطقة كانا المحرك الأول لانخفاض الأسعار، معتبرا أن نجاح ناقلة نفط سعودية في عبور مضيق هرمز، مثّل رسالة طمأنة حاسمة للأسواق العالمية بأن ممرات الإمداد الحيوية لم تتعرض لتعطيل نهائي، وهو ما أدى مباشرة إلى انحسار ما يُعرف بـ "العلاوة الجيوسياسية" التي ترفع الأسعار عادة عند تصاعد التوترات العسكرية.
ولفت عمر إلى أن عنصر العرض لعب دورا محوريا في هذا التراجع، خاصة بعد الإعلان عن إمكانية اللجوء إلى الاحتياطات النفطية الاستراتيجية، وهو ما أسهم في تبديد القلق بشأن أي نقص محتمل في الإمدادات، وأوضح أن هذا التوجه يقلل من حدة المضاربات في البورصات العالمية، كون المتعاملين يدركون الآن وجود شبكة أمان قادرة على سد أي فجوة في المعروض بشكل فوري.
مهندسو شركة أرامكو السعودية في معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
رئيس أرامكو: المخزونات العالمية للنفط في أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات
11:44 GMT
وأضاف أن تراجع احتمالات التصعيد العسكري الشامل يدفع الأسواق إلى إسقاط مخاطر الانقطاع من حساباتها، والعودة للتركيز على العوامل الاقتصادية التقليدية المتمثلة في العرض والطلب ومعدلات النمو العالمي.
وشهدت فيه أسعار النفط تذبذبات حادة خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغت مستويات قياسية نتيجة التهديدات التي طالت مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الأهم للطاقة في العالم بمرور نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط عبره، مما جعل أي إشارة لعودة الملاحة فيه بمثابة صمام أمان للاقتصاد العالمي يمنع انزلاق الأسعار نحو مستويات تضخمية غير مسبوقة.
وتراجعت أسعار النفط نحو 7% خلال تعاملات الثلاثاء بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة.
وخسرت العقود الآجلة لخام برنت نحو 6.75 دولار أو 6.8 في المئة إلى 92.21 دولار للبرميل في الساعة 1012 بتوقيت غرينتش، وهوى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.41 دولار أو 6.8 في المئة إلى 88.36 دولار.
