https://sarabic.ae/20260310/خبير-اقتصادي-يوضح-أسباب-التراجع-في-أسعار-النفط-1111304367.html

خبير اقتصادي يوضح أسباب التراجع في أسعار النفط

خبير اقتصادي يوضح أسباب التراجع في أسعار النفط

سبوتنيك عربي

أكد الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور أيمن عمر، أن التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط في المرحلة الراهنة ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج تداخل ثلاثة عناصر... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T13:11+0000

2026-03-10T13:11+0000

2026-03-10T13:10+0000

سوق النفط

أسعار النفط اليوم

حصري

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107400560_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_874484e4f973203d21c3e58bfc7e4c0e.jpg

وأضاف عمر في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العنصر الجيوسياسي وتراجع مستوى القلق في المنطقة كانا المحرك الأول لانخفاض الأسعار، معتبرا أن نجاح ناقلة نفط سعودية في عبور مضيق هرمز، مثّل رسالة طمأنة حاسمة للأسواق العالمية بأن ممرات الإمداد الحيوية لم تتعرض لتعطيل نهائي، وهو ما أدى مباشرة إلى انحسار ما يُعرف بـ "العلاوة الجيوسياسية" التي ترفع الأسعار عادة عند تصاعد التوترات العسكرية.ولفت عمر إلى أن عنصر العرض لعب دورا محوريا في هذا التراجع، خاصة بعد الإعلان عن إمكانية اللجوء إلى الاحتياطات النفطية الاستراتيجية، وهو ما أسهم في تبديد القلق بشأن أي نقص محتمل في الإمدادات، وأوضح أن هذا التوجه يقلل من حدة المضاربات في البورصات العالمية، كون المتعاملين يدركون الآن وجود شبكة أمان قادرة على سد أي فجوة في المعروض بشكل فوري.وأضاف أن تراجع احتمالات التصعيد العسكري الشامل يدفع الأسواق إلى إسقاط مخاطر الانقطاع من حساباتها، والعودة للتركيز على العوامل الاقتصادية التقليدية المتمثلة في العرض والطلب ومعدلات النمو العالمي.وشهدت فيه أسعار النفط تذبذبات حادة خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغت مستويات قياسية نتيجة التهديدات التي طالت مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الأهم للطاقة في العالم بمرور نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط عبره، مما جعل أي إشارة لعودة الملاحة فيه بمثابة صمام أمان للاقتصاد العالمي يمنع انزلاق الأسعار نحو مستويات تضخمية غير مسبوقة.وخسرت العقود الآجلة لخام برنت نحو 6.75 دولار أو 6.8 في المئة إلى 92.21 دولار للبرميل في الساعة 1012 بتوقيت غرينتش، وهوى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.41 دولار أو 6.8 في المئة إلى 88.36 دولار.

https://sarabic.ae/20260310/رئيس-أرامكو-المخزونات-العالمية-للنفط-في-أدنى-مستوياتها-منذ-5-سنوات-1111300470.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

سوق النفط, أسعار النفط اليوم, حصري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم