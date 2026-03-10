https://sarabic.ae/20260310/تهنئة-سلطان-عمان-لخامنئي-ما-دلالاتها-وسياقها-السياسي-1111314521.html

تهنئة سلطان عمان لخامنئي... ما دلالاتها وسياقها السياسي؟

تهنئة سلطان عمان لخامنئي... ما دلالاتها وسياقها السياسي؟

بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى آية الله مجتبى الحسيني الخامنئي، بمناسبة اختياره مرشدا لإيران، في خطوة أثارت تساؤلات عدة خاصة في ظل الأزمة مع دول... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

وأعرب سلطان عُمان، خلال البرقية، عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياته القيادية، متمنيًا لإيران وشعبها دوام التقدم والاستقرار، وفق وكالة الأنباء العُمانية.حول التهنئة وما أثير بشأنها، أكد الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أن برقية التهنئة التي بعث بها السلطان هيثم بن طارق إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، تأتي في إطار النهج الدبلوماسي العماني الثابت والمبني على احترام الأنظمة السياسية للدول.وأوضح العريمي أن مسقط تبنت هذا المسار الدبلوماسي الواضح منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تميزت بعدم قطع علاقاتها مع دول محورية في المنطقة رغم ما شهدته تلك الحقب من حروب أو مقاطعات دبلوماسية، مستشهدا بمواقف السلطنة تجاه مصر والعراق وقطر وسوريا وإيران في محطات تاريخية عديدة، وهو ما منح عُمان عبر العقود قدرة فريدة على لعب أدوار فعالة في تهدئة الأوضاع وتقريب وجهات النظر في الأزمات الإقليمية.وأوضح رئيس جمعية الصحفيين العُمانية أن "هذه البرقية لا ينبغي قراءتها بمعزل عن السياق السياسي والدبلوماسي الشامل الذي تنتهجه السلطنة، والذي يقوم على ثبات المبادئ وبعد النظر في إدارة العلاقات الدولية"، مشددا على أن "مسقط تظل دائما جسرا للحوار في منطقة تعج بالتوترات، بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة العُمانية في التعامل مع مختلف الملفات الدولية".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التهنئة تأتي في إطار البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليه بين الدول، وهي تعبير عن الاحترام المتبادل بين البلدين".ولفت إلى أن "العلاقات بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات ثابتة وراسخة تقوم على أسس من الثقة وحسن الجوار".واستطرد: "قد تكون التهنئة هي العربية الوحيدة حتى الآن، ولا ينبغي أن ينظر إليها بحساسية من الأشقاء في دول الخليج خاصة أن العلاقات بين هذه الدول مع إيران قائمة حتى الآن، في ظل الحرص العماني الدائم على نهج الحفاظ على العلاقات مع إيران بحكم الجوار، لذا لا تتأثر هذه العلاقة بمن يحكم في إيران".

