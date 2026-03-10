https://sarabic.ae/20260310/تهنئة-سلطان-عمان-لخامنئي-ما-دلالاتها-وسياقها-السياسي-1111314521.html
تهنئة سلطان عمان لخامنئي... ما دلالاتها وسياقها السياسي؟
تهنئة سلطان عمان لخامنئي... ما دلالاتها وسياقها السياسي؟
سبوتنيك عربي
بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى آية الله مجتبى الحسيني الخامنئي، بمناسبة اختياره مرشدا لإيران، في خطوة أثارت تساؤلات عدة خاصة في ظل الأزمة مع دول... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T17:59+0000
2026-03-10T17:59+0000
2026-03-10T17:58+0000
إيران
سلطنة عمان
العالم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111259391_0:0:1249:704_1920x0_80_0_0_7807ce719f329fb973d254dab9e04318.jpg
وأعرب سلطان عُمان، خلال البرقية، عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياته القيادية، متمنيًا لإيران وشعبها دوام التقدم والاستقرار، وفق وكالة الأنباء العُمانية.حول التهنئة وما أثير بشأنها، أكد الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أن برقية التهنئة التي بعث بها السلطان هيثم بن طارق إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، تأتي في إطار النهج الدبلوماسي العماني الثابت والمبني على احترام الأنظمة السياسية للدول.وأوضح العريمي أن مسقط تبنت هذا المسار الدبلوماسي الواضح منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تميزت بعدم قطع علاقاتها مع دول محورية في المنطقة رغم ما شهدته تلك الحقب من حروب أو مقاطعات دبلوماسية، مستشهدا بمواقف السلطنة تجاه مصر والعراق وقطر وسوريا وإيران في محطات تاريخية عديدة، وهو ما منح عُمان عبر العقود قدرة فريدة على لعب أدوار فعالة في تهدئة الأوضاع وتقريب وجهات النظر في الأزمات الإقليمية.وأوضح رئيس جمعية الصحفيين العُمانية أن "هذه البرقية لا ينبغي قراءتها بمعزل عن السياق السياسي والدبلوماسي الشامل الذي تنتهجه السلطنة، والذي يقوم على ثبات المبادئ وبعد النظر في إدارة العلاقات الدولية"، مشددا على أن "مسقط تظل دائما جسرا للحوار في منطقة تعج بالتوترات، بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة العُمانية في التعامل مع مختلف الملفات الدولية".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التهنئة تأتي في إطار البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليه بين الدول، وهي تعبير عن الاحترام المتبادل بين البلدين".ولفت إلى أن "العلاقات بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات ثابتة وراسخة تقوم على أسس من الثقة وحسن الجوار".واستطرد: "قد تكون التهنئة هي العربية الوحيدة حتى الآن، ولا ينبغي أن ينظر إليها بحساسية من الأشقاء في دول الخليج خاصة أن العلاقات بين هذه الدول مع إيران قائمة حتى الآن، في ظل الحرص العماني الدائم على نهج الحفاظ على العلاقات مع إيران بحكم الجوار، لذا لا تتأثر هذه العلاقة بمن يحكم في إيران".
https://sarabic.ae/20260305/سلطنة-عمان-تقوم-بتيسير-عودة-المسافرين-من-الدول-الشقيقة-والصديقة-إلى-بلدانهم-1111108228.html
https://sarabic.ae/20260304/سلطنة-عمان-تنقذ-طاقم-سفينة-أصيبت-بصاروخين-قرب-مضيق-هرمز-1111050818.html
https://sarabic.ae/20260301/الخارجية-السعودية-المملكة-تدين-وتستنكر-بأشد-العبارات-الاعتداء-الإيراني-على-سلطنة-عمان-1110904672.html
إيران
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111259391_0:0:1249:938_1920x0_80_0_0_6bfc854fa886cfd4a283108efc4e5784.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
إيران, سلطنة عمان, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, سلطنة عمان, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
تهنئة سلطان عمان لخامنئي... ما دلالاتها وسياقها السياسي؟
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى آية الله مجتبى الحسيني الخامنئي، بمناسبة اختياره مرشدا لإيران، في خطوة أثارت تساؤلات عدة خاصة في ظل الأزمة مع دول الخليج.
وأعرب سلطان عُمان، خلال البرقية، عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياته القيادية، متمنيًا لإيران وشعبها دوام التقدم والاستقرار، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
تأتي في ظل التوتر الحالي بين دول الخليج وإيران، على خلفية الحرب التي شنتها واشنطن وإسرائيل على إيران.
حول التهنئة وما أثير بشأنها، أكد الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أن برقية التهنئة التي بعث بها السلطان هيثم بن طارق إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، تأتي في إطار النهج الدبلوماسي العماني الثابت والمبني على احترام الأنظمة السياسية للدول.
وأضاف العريمي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن السياسة الخارجية العمانية تلتزم بمبدأ عدم الانقطاع عن التواصل مع الدول حتى في أصعب أوقات التوتر والأزمات، انطلاقا من رؤية استراتيجية راسخة تؤمن بأن الحفاظ على قنوات الاتصال ضرورة ملحة، لفتح آفاق الحوار وتوفير مساحات للوساطة واحتواء النزاعات الإقليمية بدلا من زيادة تعقيدها.
وأوضح العريمي أن مسقط تبنت هذا المسار الدبلوماسي الواضح منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تميزت بعدم قطع علاقاتها مع دول محورية في المنطقة رغم ما شهدته تلك الحقب من حروب أو مقاطعات دبلوماسية، مستشهدا بمواقف السلطنة تجاه مصر والعراق وقطر وسوريا وإيران في محطات تاريخية عديدة، وهو ما منح عُمان عبر العقود قدرة فريدة على لعب أدوار فعالة في تهدئة الأوضاع وتقريب وجهات النظر في الأزمات الإقليمية.
وأوضح رئيس جمعية الصحفيين العُمانية أن "هذه البرقية لا ينبغي قراءتها بمعزل عن السياق السياسي والدبلوماسي الشامل الذي تنتهجه السلطنة، والذي يقوم على ثبات المبادئ وبعد النظر في إدارة العلاقات الدولية"، مشددا على أن "مسقط تظل دائما جسرا للحوار في منطقة تعج بالتوترات، بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة العُمانية في التعامل مع مختلف الملفات الدولية".
فيما قال الكاتب والمحلل السياسي، زاهر المحروقي، إن "هناك من أخرج تهنئة جلالة السلطان للمرشد الإيراني من سياقها وحملها على غير محملها".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التهنئة تأتي في إطار البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليه بين الدول، وهي تعبير عن الاحترام المتبادل بين البلدين".
ولفت إلى أن "العلاقات بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات ثابتة وراسخة تقوم على أسس من الثقة وحسن الجوار".
وتابع: "هذا دليل على أن الحكومة العمانية توجه رسالة لكل الأطراف أنها تواصل دورها المعروف في رعاية جهود الوساطة ودعم الحوار البنّاء بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويعزز التعاون بين الدول".
واستطرد: "قد تكون التهنئة هي العربية الوحيدة حتى الآن، ولا ينبغي أن ينظر إليها بحساسية من الأشقاء في دول الخليج خاصة أن العلاقات بين هذه الدول مع إيران قائمة حتى الآن، في ظل الحرص العماني الدائم على نهج الحفاظ على العلاقات مع إيران بحكم الجوار، لذا لا تتأثر هذه العلاقة بمن يحكم في إيران".