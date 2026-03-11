https://sarabic.ae/20260311/إيران-تعلن-امتلاكها-صواريخ-تنطلق-من-تحت-الماء-بسرعة-100-متر-في-الثانية-1111353908.html

إيران تعلن امتلاكها صواريخ تنطلق من تحت الماء بسرعة 100 متر في الثانية

إيران تعلن امتلاكها صواريخ تنطلق من تحت الماء بسرعة 100 متر في الثانية

سبوتنيك عربي

كشف نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، اليوم الأربعاء، عن امتلاك بلاده تكنولوجيا صاروخية متطورة تُطلق من أعماق البحار. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-11T16:01+0000

2026-03-11T16:01+0000

2026-03-11T16:01+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110485849_0:124:1620:1035_1920x0_80_0_0_1c82dd1c3a469ea2fb07b9272eee5e4a.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن العميد علي فدوي، أن "إيران وروسيا هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان تملكان تكنولوجيا صواريخ تُطلق من تحت الماء وتبلغ سرعتها 100 متر في الثانية".وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "من المحتمل البدء باستخدام هذه الصواريخ خلال الأيام القليلة المقبلة".وأضاف فدوي، أنه "على الأمريكيين أن ينتظروا مفاجآت أخرى في الأيام المقبلة"، مشددا على التفوق التقني الذي وصلت إليه القدرات الدفاعية الإيرانية في هذا المجال الاستراتيجي.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260311/بسبب-بيانات-قديمة-تحقيق-ينتهي-إلى-أن-واشنطن-مسؤولة-عن-قصف-مدرسة-في-إيران-1111353654.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار