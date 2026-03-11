https://sarabic.ae/20260311/بسبب-بيانات-قديمة-تحقيق-ينتهي-إلى-أن-واشنطن-مسؤولة-عن-قصف-مدرسة-في-إيران-1111353654.html

بسبب بيانات قديمة.. تحقيق ينتهي إلى أن واشنطن مسؤولة عن قصف مدرسة في إيران

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، نقلاً عن مسؤولين في الولايات المتحدة، بأن تحقيقا عسكريا جاريا توصل إلى أن القوات الأمريكية تتحمل مسؤولية الضربة الصاروخية التي... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت المصادر أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن الهجوم الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا نُفذ بناءً على معلومات استخباراتية قديمة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.ولا يزال التحقيق مستمرا لكشف ملابسات الهجوم الذي خلّف صدمة واسعة وأثار تساؤلات حول أسباب استهداف المدرسة، بحسب ماذكرته تقارير إعلامية امريكية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

