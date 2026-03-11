https://sarabic.ae/20260311/الجيش-الإسرائيلي-القضاء-على-التهديد-الإيراني-قد-يتطلب-وقتا-طويلا-1111363663.html
الجيش الإسرائيلي: القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا
الجيش الإسرائيلي: القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا
سبوتنيك عربي
صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T19:13+0000
2026-03-11T19:13+0000
2026-03-11T19:13+0000
لبنان
إيران
إسرائيل
أخبار الشرق الأوسط
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa432b4a42b429d3d9dbdf2e22a5d98c.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء: "لدينا قائمة واسعة من الأهداف في إيران وسنواصل ضربها"، مشيرا إلى أن "القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد في وقت سابق أن العملية العسكرية في إيران مستمرة دون أي سقف زمني حتى تحقيق أهدافها.وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضمن العمليات الجارية، في إطار ما وصفه بمواجهة التهديدات القادمة من إيران".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260311/الجيش-الإسرائيلي-سنواصل-ضرب-حزب-الله-حتى-يتم-نزع-سلاحه-1111362256.html
https://sarabic.ae/20260311/بزشكيان-السبيل-الوحيد-لإنهاء-الصراع-في-الشرق-الأوسط-هو-الاعتراف-بحقوق-إيران-1111361442.html
لبنان
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_ed1e93adc0aae0b6620c4af23621581f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, إيران, إسرائيل, أخبار الشرق الأوسط, العالم
لبنان, إيران, إسرائيل, أخبار الشرق الأوسط, العالم
الجيش الإسرائيلي: القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا
صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء: "لدينا قائمة واسعة من الأهداف في إيران وسنواصل ضربها"، مشيرا إلى أن "القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا".
بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابة شخصين عقب الهجمات الصاروخية الأخيرة على شمال إسرائيل.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد في وقت سابق أن العملية العسكرية في إيران مستمرة دون أي سقف زمني حتى تحقيق أهدافها.
وقال كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي لن يتوقف حتى حسم المعركة في إيران"، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج.
وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضمن العمليات الجارية، في إطار ما وصفه بمواجهة التهديدات القادمة من إيران".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.