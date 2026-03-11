https://sarabic.ae/20260311/الرئيس-الإيراني-يبلغ-سلطان-عمان-بأنه-سيتم-التحقيق-في-الهجوم-على-ميناء-صلالة-1111358930.html
الرئيس الإيراني يبلغ سلطان عمان بأنه سيتم التحقيق في الهجوم على ميناء صلالة
الرئيس الإيراني يبلغ سلطان عمان بأنه سيتم التحقيق في الهجوم على ميناء صلالة
سبوتنيك عربي
أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال اتصال هاتفي بأنه سيتم التحقيق في الهجوم على ميناء صلالة. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T18:01+0000
2026-03-11T18:01+0000
2026-03-11T18:01+0000
سلطنة عمان
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100695840_0:99:1888:1161_1920x0_80_0_0_a2062bccef59207ae5b574ae517abd9a.jpg
وذكرت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، في بيان أن بزشكيان أبلغ سلطان عمان أنه "سيجري التحقيق بدقة وبشكل كامل فيما يتعلق بمزاعم الهجوم على ميناء صلالة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260311/لافروف-ونظيره-العماني-يؤكدان-مجددا-موقفهما-الداعم-لمنع-المزيد-من-التصعيد-حول-إيران-1111354717.html
https://sarabic.ae/20260311/بسبب-بيانات-قديمة-تحقيق-ينتهي-إلى-أن-واشنطن-مسؤولة-عن-قصف-مدرسة-في-إيران-1111353654.html
سلطنة عمان
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100695840_106:0:1783:1258_1920x0_80_0_0_5857054ca4805a9c0ed00ec29ff56149.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سلطنة عمان, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
سلطنة عمان, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
الرئيس الإيراني يبلغ سلطان عمان بأنه سيتم التحقيق في الهجوم على ميناء صلالة
أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال اتصال هاتفي بأنه سيتم التحقيق في الهجوم على ميناء صلالة.
وذكرت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، في بيان أن بزشكيان أبلغ سلطان عمان أنه "سيجري التحقيق بدقة وبشكل كامل فيما يتعلق بمزاعم الهجوم على ميناء صلالة".
وأضاف بزشكيان: "إرادتنا قائمة على تطوير العلاقات والتعاون الشامل مع الجيران، ولا سيما عمان، وأهدافنا العسكرية تنحصر فقط في المناطق التي شاركت بشكل مباشر في العدوان على إيران".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.