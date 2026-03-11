https://sarabic.ae/20260311/الرئيس-الإيراني-يبلغ-سلطان-عمان-بأنه-سيتم-التحقيق-في-الهجوم-على-ميناء-صلالة-1111358930.html

الرئيس الإيراني يبلغ سلطان عمان بأنه سيتم التحقيق في الهجوم على ميناء صلالة

الرئيس الإيراني يبلغ سلطان عمان بأنه سيتم التحقيق في الهجوم على ميناء صلالة

أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال اتصال هاتفي بأنه سيتم التحقيق في الهجوم على ميناء صلالة. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، في بيان أن بزشكيان أبلغ سلطان عمان أنه "سيجري التحقيق بدقة وبشكل كامل فيما يتعلق بمزاعم الهجوم على ميناء صلالة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

