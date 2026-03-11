https://sarabic.ae/20260311/برلماني-جزائري-لـسبوتنيك-الجزائر-تحمي-كل-المقيمين-على-أراضيها-ولا-تنتظر-تدابير-احترازية-من-أي-بلد-1111364630.html
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": الجزائر تحمي كل المقيمين على أراضيها ولا تنتظر تدابير احترازية من أي بلد
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": الجزائر تحمي كل المقيمين على أراضيها ولا تنتظر تدابير احترازية من أي بلد
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر عن إطلاق موقع إلكتروني مخصص للرعايا الأمريكيين المقيمين أو المتواجدين داخل الجزائر، بهدف تزويدهم بالمعلومات الأمنية... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T19:37+0000
2026-03-11T19:37+0000
2026-03-11T19:37+0000
الجزائر
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465705_0:123:2352:1446_1920x0_80_0_0_6550f757de64681664cf3754d5114f96.jpg
وتأتي هذه الخطوة في سياق متغيرات إقليمية متسارعة يشهدها العالم، خاصة الحرب بين واشنطن وطهران واحتمال وصول تداعياتها ليس إلى منطقة الخليج والشروق الأوسط بل وحتى القارة الأفريقية.وأضاف: "أمريكا تريد إبعاد كل شبهة عن سلامة الرعايا في العالم ومنها الجزائر، فقد تكون هناك خلايا نائمة لإيران منتشرة في المنطقة أو الخوف من المتعاطفين مع إيران أو استهداف بشكل منفرد قد يشكل خطرا على الرعايا في أفريقيا ومنها الجزائر" .وأشار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى أن "حسابات ترامب أبانت أنها كانت خاطئة، تركت الجميع ضحايا وفي مرمى الاستهداف، ولا أستبعد انه سيكون للخلايا الإيرانية النائمة دور في شن حرب على مصالح الأمريكان المتواجدة في الساحل". مؤكدا أن "الجزائر لا تشكل حذرا على الرعايا ولكن هذا إجراء احترازي لحماية المواطنين الأمريكيين في الخارج".يذكر أنه بحسب ما أفادت به سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، فإن المنصة الجديدة تهدف إلى تمكين المواطنين الأمريكيين من متابعة التنبيهات الأمنية، والتوجيهات المتعلقة بالسفر والتنقل داخل الجزائر، إضافة إلى توفير قنوات تواصل مباشرة مع المصالح القنصلية في الحالات الطارئة، كما يتيح الموقع تحديثات دورية حول المستجدات الأمنية في المنطقة، بما يساعد الرعايا الأمريكيين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تحركاتهم وإقامتهم.وجاء هذا النداء عشية إعلان السفارة في الجزائر تعيين مارك شابيرو، قائما بالأعمال بالنيابة، فيما يرى مراقبون أن إطلاق هذا الموقع يندرج ضمن سياسة وقائية تعتمدها الولايات المتحدة لحماية مواطنيها في الخارج.
https://sarabic.ae/20260309/ما-موقف-الجزائر-من-الحرب-على-إيران-1111274394.html
https://sarabic.ae/20260308/هل-تؤثر-حرب-إيران-على-دول-الساحل-الأفريقي-وما-دور-الجزائر-1111235075.html
الجزائر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465705_131:0:2222:1568_1920x0_80_0_0_8867ce7dae229dad7fd3e3bf432c4c09.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الجزائر, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": الجزائر تحمي كل المقيمين على أراضيها ولا تنتظر تدابير احترازية من أي بلد
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر عن إطلاق موقع إلكتروني مخصص للرعايا الأمريكيين المقيمين أو المتواجدين داخل الجزائر، بهدف تزويدهم بالمعلومات الأمنية والإرشادات الضرورية المتعلقة بالوضع الأمني في البلاد والمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متغيرات إقليمية متسارعة يشهدها العالم، خاصة الحرب بين واشنطن وطهران واحتمال وصول تداعياتها ليس إلى منطقة الخليج والشروق الأوسط بل وحتى القارة الأفريقية.
حول هذا الموضوع، قال على ربيج، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني لـ"سبوتنيك"، أن "التحذير الذي أطلقته الخارجية الأمريكية عبر سفاراتها في العالم ومنها الجزائر، هو تحرك احترازي وارد ومتوقع فيما يخص بالحرب التي تشنها أمريكا على إيران، وتخوفا من استمرار هذه الحرب شعرت الإدارة الأمريكية أنها في ورطة، وأن كل الأهداف الآن أصبحت في مرمى إيران وأسلحتها، رغم أن شمال إفريقيا ليست جزءا من الحرب".
وأضاف: "أمريكا تريد إبعاد كل شبهة عن سلامة الرعايا في العالم ومنها الجزائر، فقد تكون هناك خلايا نائمة لإيران منتشرة في المنطقة أو الخوف من المتعاطفين مع إيران أو استهداف بشكل منفرد قد يشكل خطرا على الرعايا في أفريقيا ومنها الجزائر" .
وبين ربيج أن "شمال أفريقيا من بين أكثر الدول أمنا حاليا في ظل التوتر العالمي، والجزائر ساهرة على حماية المقيمين على أراضيها والدولة تحمي كل المقيمين من مختلف جنسيات العالم وليس أمريكا فقط".
وأشار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى أن "حسابات ترامب أبانت أنها كانت خاطئة، تركت الجميع ضحايا وفي مرمى الاستهداف، ولا أستبعد انه سيكون للخلايا الإيرانية النائمة دور في شن حرب على مصالح الأمريكان المتواجدة في الساحل". مؤكدا أن "الجزائر لا تشكل حذرا على الرعايا ولكن هذا إجراء احترازي لحماية المواطنين الأمريكيين في الخارج".
يذكر أنه بحسب ما أفادت به سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، فإن المنصة الجديدة تهدف إلى تمكين المواطنين الأمريكيين من متابعة التنبيهات الأمنية، والتوجيهات المتعلقة بالسفر والتنقل داخل الجزائر، إضافة إلى توفير قنوات تواصل مباشرة مع المصالح القنصلية في الحالات الطارئة، كما يتيح الموقع تحديثات دورية حول المستجدات الأمنية في المنطقة، بما يساعد الرعايا الأمريكيين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تحركاتهم وإقامتهم.
وجاء هذا النداء عشية إعلان السفارة في الجزائر تعيين مارك شابيرو، قائما بالأعمال بالنيابة، فيما يرى مراقبون أن إطلاق هذا الموقع يندرج ضمن سياسة وقائية تعتمدها الولايات المتحدة لحماية مواطنيها في الخارج.