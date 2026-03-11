https://sarabic.ae/20260311/برلماني-جزائري-لـسبوتنيك-الجزائر-تحمي-كل-المقيمين-على-أراضيها-ولا-تنتظر-تدابير-احترازية-من-أي-بلد-1111364630.html

برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": الجزائر تحمي كل المقيمين على أراضيها ولا تنتظر تدابير احترازية من أي بلد

أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر عن إطلاق موقع إلكتروني مخصص للرعايا الأمريكيين المقيمين أو المتواجدين داخل الجزائر، بهدف تزويدهم بالمعلومات الأمنية... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وتأتي هذه الخطوة في سياق متغيرات إقليمية متسارعة يشهدها العالم، خاصة الحرب بين واشنطن وطهران واحتمال وصول تداعياتها ليس إلى منطقة الخليج والشروق الأوسط بل وحتى القارة الأفريقية.وأضاف: "أمريكا تريد إبعاد كل شبهة عن سلامة الرعايا في العالم ومنها الجزائر، فقد تكون هناك خلايا نائمة لإيران منتشرة في المنطقة أو الخوف من المتعاطفين مع إيران أو استهداف بشكل منفرد قد يشكل خطرا على الرعايا في أفريقيا ومنها الجزائر" .وأشار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى أن "حسابات ترامب أبانت أنها كانت خاطئة، تركت الجميع ضحايا وفي مرمى الاستهداف، ولا أستبعد انه سيكون للخلايا الإيرانية النائمة دور في شن حرب على مصالح الأمريكان المتواجدة في الساحل". مؤكدا أن "الجزائر لا تشكل حذرا على الرعايا ولكن هذا إجراء احترازي لحماية المواطنين الأمريكيين في الخارج".يذكر أنه بحسب ما أفادت به سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، فإن المنصة الجديدة تهدف إلى تمكين المواطنين الأمريكيين من متابعة التنبيهات الأمنية، والتوجيهات المتعلقة بالسفر والتنقل داخل الجزائر، إضافة إلى توفير قنوات تواصل مباشرة مع المصالح القنصلية في الحالات الطارئة، كما يتيح الموقع تحديثات دورية حول المستجدات الأمنية في المنطقة، بما يساعد الرعايا الأمريكيين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تحركاتهم وإقامتهم.وجاء هذا النداء عشية إعلان السفارة في الجزائر تعيين مارك شابيرو، قائما بالأعمال بالنيابة، فيما يرى مراقبون أن إطلاق هذا الموقع يندرج ضمن سياسة وقائية تعتمدها الولايات المتحدة لحماية مواطنيها في الخارج.

