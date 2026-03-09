https://sarabic.ae/20260309/ما-موقف-الجزائر-من-الحرب-على-إيران-1111274394.html

ما موقف الجزائر من الحرب على إيران؟

ما موقف الجزائر من الحرب على إيران؟

سبوتنيك عربي

تتمسك السياسة الخارجية الجزائرية منذ الاستقلال بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو مبدأ ارتبط بتاريخها النضالي ضد الاستعمار وبسعيها إلى ترسيخ سيادة... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T17:11+0000

2026-03-09T17:11+0000

2026-03-09T17:11+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الجزائر

إيران

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107437173_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0a6deb53b12208a73b1281b33d5ae7f9.jpg

وانعكس هذا التوجه في مواقف الجزائر الدبلوماسية خلال مختلف الأزمات الإقليمية والدولية، حيث غالبا ما تدعو إلى الحوار وضبط النفس وإيجاد حلول سلمية تنبع من داخل الدول المعنية.وفي العديد من الأزمات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، حافظت الجزائر على خطاب دبلوماسي متوازن، تجنبت فيه الانحياز العلني لأي طرف، فبدلا من إصدار بيانات حادة أو تبني مواقف تصعيدية، ركزت الجزائر على ضرورة التهدئة وفتح قنوات الحوار، معتبرة أن التدخلات الخارجية غالبا ما تزيد من تعقيد الأزمات بدل حلها.هذا النهج جعل من الجزائر في نظر كثير من المراقبين طرفا موثوقا يمكنه لعب دور الوسيط في النزاعات، خاصة في محيطها الإقليمي، وقد ظهر ذلك في عدة محطات سعت فيها الجزائر إلى تشجيع المصالحة بين الفرقاء السياسيين في بعض الدول، مستفيدة من رصيدها التاريخي ومن صورتها كدولة لا تسعى إلى فرض أجندات سياسية على الآخرين.ويبرز موقف الجزائر من الحرب الأمريكية على إيران وتداعياتها على منطقة الخليج والشرق الأوسط ، بمتابعة خاصة لمستجدات الحرب عبر بيانات رسمية تدعو الأطراف إلى الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد وتغليب منطق الحوار وضبط النفس، بما يجنب المنطقة مزيدا من التوتر ويحول دون اتساع رقعة النزاع وتداعياته الخطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.لكن تاريخ الجزائر الحافل بالوساطات الناجحة سواء في منطقة الساحل، أو الأزمة الليبية أو أزمة مالي، أعاد إلى الأذهان الوساطة التي قامت بها الجزائر في حل أزمات كثيرة من بينها أزمة الرهائن بين إيران وواشنطن سنة 1981، أين حلت الجزائر أزمة الدبلوماسيين الأمريكيين الرهائن بعد 444 يوما من حصار الطلاب الإيرانيين لهم داخل مبنى السفارة في طهران.الحرب اليوم أعادت إلى الواجهة هذه الحادثة ومدى قدرة الجزائر على قيادة وساطة ناجحة، في ظل موقفها المحايد بين جميع الأطراف المتنازعة، وهو موقف يثير في المقابل تساؤلات حول انعكاساته على مكانة الجزائر الدبلوماسية، فبينما يرى البعض أن سياسة الحياد النسبي تعزز مصداقية الجزائر وتحافظ على علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، ما يؤهلها لخوض وساطات ناجحة في الأزمات الدولية، يعتقد آخرون أن الاكتفاء بالدعوة إلى ضبط النفس قد يحدّ أحيانًا من قدرتها على التأثير المباشر في مجريات بعض الأزمات الإقليمية.وفي هذا السياق، يذهب عدد من المحللين إلى أن الدبلوماسية الجزائرية مرشحة لأن تصبح أكثر حضورًا في الملفات الإقليمية، خصوصا في القارة الأفريقية ومنطقة الساحل، حيث تمتلك الجزائر خبرة طويلة في إدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب، إلى جانب علاقاتها التاريخية مع العديد من الدول الإفريقية.الجزائر تدعم القضايا العادلة أممياقال المحلل السياسي حكيم بوغرارة لـ "سبوتنيك"، إن الدبلوماسية الجزائرية مبنية على مبادئ وعقيدة وأخلاقيات تجعلها لا تتدخل في الشؤون الداخلية وتنحاز للقضايا العادلة، هذا الانحياز يكون مبنيا على قرارات أممية مثل القضية الفلسطينية والصحراوية أو حتى على مستوى استقلال الشعوب وحركات التحرر، شريطة أن تكون هذه الدول على حق.وأردف المتحدث أن الجزائر دائما مبادرة للوساطات من أجل تسبيق الحل الدبلوماسي وتجنيب الشعوب المآسي التي تنعكس على الواقع المحلي والإقليمي وبالتالي تتعامل الجزائر مع مختلف الأزمات، وتمكنت من حل النزاعات دون مشاكل، من خلال مواقفها في ليبيا مثلا، فالجزائر عززت المسار السياسي، ولا تختار الطرق الملتوية ولا تنحاز دائما لطرف على حساب طرف.وأضاف أنه من يتساءل عن موقف الجزائر من ما يحدث في إيران، فإن الموقف الجزائري كان محترما ومبني على الأعراف الدولية التي تدعو إلى الأمن، فيما ركزت الجزائر على فشل المفاوضات التي لم تكن بنوايا صادقة، ذلك أن المفاوضات والحوار من شأنه تجنيب المنطقة الحروب وهذا نابع من مبادئ لا تخفيها مهما كانت علاقتها مع أطراف الملف، لذا مبدأها ليس الانحياز وتسعى لخدمة الأمن والسلام والالتزام بالمواثيق الدولية، مشددا أن الدبلوماسية الجزائرية معروفة عند بعدم انحيازها لأي طرف على حساب طرف أخر.الجزائر تبني موقفا واضحا في ظل تضارب الرواياتقال الأكاديمي محمد سي بشير لـ "سبوتنيك" بأن الجزائر ضمنيا ما تزال في موقفها المعهود وتندد بكل تدخل بالقوة في شؤون البلدان، و في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية، الجزائر متضامنة مع الدول التي ضربتها إيران في الخليج، و تم استقبال سفراء تلك الدول من قبل وزير الخارجية، كما قامت الجزائر بإعلام رعاياها المقيمين هناك بواجب أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تعرض أحد منهم للأذى مع وضع كل إمكانيات الوزارة تحت تصرفهم للاستعلام.وأضاف أنه إلى الآن، لا ندري تطورات المشهد بما أن تصريحات الفاعلين، أمريكا و إسرائيل، بصفة خاصة، متضاربة بشأن نهاية الحرب كما أن تداعيات الحرب الاقتصادية لم تبرز بعد بالشكل الكافي خاصة في مجال الطاقة التي تلعب فيها الجزائر دور الممون لجنوب أوروبا.

https://sarabic.ae/20260308/هل-تؤثر-حرب-إيران-على-دول-الساحل-الأفريقي-وما-دور-الجزائر-1111235075.html

https://sarabic.ae/20260307/كيف-تستفيد-الجزائر-من-تداعيات-الحرب-بالشرق-الأوسط-خبراء-يوضحون-1111195148.html

https://sarabic.ae/20260305/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-هذه-الحرب-ستهدد-الأمن-الغذائي-للجزائريين-1111088735.html

الجزائر

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك