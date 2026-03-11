https://sarabic.ae/20260311/جحيم-لا-يطاق-الغرب-يكشف-الحقيقة-الصعبة-حول-الحرب-على-إيران-1111346435.html

"جحيم لا يطاق"... الغرب يكشف الحقيقة الصعبة حول الحرب على إيران

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن العملية البرية في إيران ستكون كارثة للولايات المتحدة. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت الوسائل "أن الحرب البرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستغرق القوات الأمريكية في جحيم لا يطاق - على الأقل، كما نحن، كمجرد بشر، نتخيل ذلك".ووفقا للإعلام، ستواجه القوات الأمريكية أيضا جيشا إيرانيا كبيرا.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

