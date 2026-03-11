https://sarabic.ae/20260311/جحيم-لا-يطاق-الغرب-يكشف-الحقيقة-الصعبة-حول-الحرب-على-إيران-1111346435.html
"جحيم لا يطاق"... الغرب يكشف الحقيقة الصعبة حول الحرب على إيران
"جحيم لا يطاق"... الغرب يكشف الحقيقة الصعبة حول الحرب على إيران
11.03.2026
وذكرت الوسائل "أن الحرب البرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستغرق القوات الأمريكية في جحيم لا يطاق - على الأقل، كما نحن، كمجرد بشر، نتخيل ذلك".ووفقا للإعلام، ستواجه القوات الأمريكية أيضا جيشا إيرانيا كبيرا.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وذكرت الوسائل "أن الحرب البرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستغرق القوات الأمريكية في جحيم لا يطاق - على الأقل، كما نحن، كمجرد بشر، نتخيل ذلك".
تجدر الإشارة إلى أن الأراضي الواسعة وارتفاع عدد السكان في إيران ستصبح عقبات خطيرة أمام واشنطن، بالإضافة إلى أن التضاريس الجبلية للبلاد ستخلق مشاكل إضافية.
ووفقا للإعلام، ستواجه القوات الأمريكية أيضا جيشا إيرانيا كبيرا.
وأشارت الوسائل: "بالنظر إلى جميع السمات الجغرافية والديموغرافية والإمكانيات العسكرية والعلاقات الجيوسياسية لإيران، ينبغي استبعاد احتمال غزو أمريكي للبلاد".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.