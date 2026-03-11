https://sarabic.ae/20260311/عراقجي-إسرائيل-قصفت-فرعا-لأقدم-بنك-في-البلاد-وجيشنا-سينتقم-1111365399.html

عراقجي: إسرائيل قصفت فرعا لأقدم بنك في البلاد وجيشنا سينتقم

عراقجي: إسرائيل قصفت فرعا لأقدم بنك في البلاد وجيشنا سينتقم

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قصفت فرعا لأقدم بنك في بلاده بينما كان موظفوه بداخله. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

ونشر عراقجي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أكد من خلالها أن "إسرائيل قصفت فرعا لأقدم بنك في البلاد بينما كان موظفوه بداخله يعملون بجد لتوفير الغذاء للشعب الإيراني".فيما شدد وزير الخارجية الإيرانية على أن "الجيش الإيراني سينتقم من هذه الجريمة".وفي السياق نفسه، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط الذي أشعلته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو الاعتراف بحقوق طهران، ودفع التعويضات وتقديم ضمانات دولية ضد أي عدوان مستقبلي.وكتب بزشكيان على منصة "إكس": "خلال محادثاتي مع قادة روسيا وباكستان، أكدت مجددا التزام إيران بالسلام في المنطقة".وتابع بزشكيان: "السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب التي أشعلها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هو الاعتراف بحقوق إيران المشروعة، ودفع التعويضات، وتقديم ضمانات دولية قوية ضد أي عدوان مستقبلي".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

