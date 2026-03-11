كوارث الحرب لا تقتصر على البشر... كيف تهدد السفن الغارقة الحياة في الخليج العربي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260311/كوارث-الحرب-لا-تقتصر-على-البشر-كيف-تهدد-السفن-الغارقة-الحياة-في-الخليج-العربي؟-1111332873.html
كوارث الحرب لا تقتصر على البشر... كيف تهدد السفن الغارقة الحياة في الخليج العربي؟
كوارث الحرب لا تقتصر على البشر... كيف تهدد السفن الغارقة الحياة في الخليج العربي؟
سبوتنيك عربي
تحت سطح مياه الخليج الهادئة، التي اعتاد سكانه رؤيتها كحاضنة للؤلؤ والحياة البحرية، تختبئ كارثة بيئية صامتة، فبعيدًا عن الخسائر البشرية المباشرة، تخلف الحروب في... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T09:47+0000
2026-03-11T10:03+0000
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0b/1111333378_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_75887d9893ac4d0011fd5b8271b01ba1.jpg
ويعد الخليج "حوضًا شبه مغلق" وضحلاً نسبيًا (بعمق 35-50 مترًا فقط)، وهي خاصية تجعله بيئة شديدة الحساسية، فأي تلوث يحدث هناك لا يتبدد بسرعة، بل يظل محبوسًا لسنوات طويلة.وهنا يكمن الخطر الأكبر من السفن الحربية والتجارية التي غرقت خلال نزاعات دامية، خاصة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج، حيث يضم العراق وحده نحو 141 حطام سفينة في شط العرب ومصباته."قنابل موقوتة" في القاعلا تقتصر خطورة هذه الحطام على كونها مجرد هياكل صدئة؛ بل هي مخازن حقيقية للسموم، فتحتوي هذه السفن على آلاف الأطنان من الوقود الأحفوري، التي تتسرب مع تآكل الهياكل، مهددةً نمو وتكاثر الكائنات البحرية.الأخطر من ذلك هو تسرب المعادن الثقيلة السامة مثل الزئبق والرصاص والنحاس من هياكلها وطلائها، هذه المواد لا تتحلل بيولوجيًا، بل تتراكم في السلسلة الغذائية، بدءًا من العوالق وصولًا إلى الأسماك التي تصل في النهاية إلى طعام الإنسان، مما يهدد الصحة العامة.تهديد "ثلاثي" للأسماك والمرجان ومياه الشربالتهديد لا يتوقف عند التسمم الكيميائي، فتحلل هياكل السفن الحديدية يزيد من نسبة الحديد في الماء، وهو عنصر يغذي العوالق النباتية بشكل مفرط.ويؤدي ذلك إلى ظاهرة "الازدهار الطحلبي" الذي يستهلك الأكسجين في الماء، مما يخنق الشعاب المرجانية ويتسبب في نفوق الأسماك. الخطر الأكبر يهدد البشر أنفسهم بشكل مباشر، حيث تعتمد دول الخليج بشكل شبه كامل على مياه البحر في تحلية المياه، لتوفير الشرب لسكانها، وأي تسرب كيميائي كبير من هذه الحطام يمكن أن يلوث مصادر المياه، مما يهدد الأمن المائي للمنطقة بأكملها.الخطر يمتد إلى بحر العربلا يقتصر التهديد على الخليج فحسب، بل يمتد تأثيره عبر مضيق هرمز إلى بحر العرب، وفي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة حوادث غرق لسفن تجارية ضخمة تحمل مواد خطرة، مثل سفينة "إم إس سي إلسا 3" (2025) قبالة سواحل الهند، والتي تسببت في تلوث السلسلة الغذائية بالمعادن الثقيلة، وسفينة "روبيمار" (2024) التي غرقت في خليج عدن وهي تحمل آلاف الأطنان من الأسمدة، مما أثار مخاوف من حدوث انفجار طحلبي هائل.عوامل مساعدة: التآكل والمناخمع مرور الوقت، تتفاقم المشكلة، فالتآكل المستمر للهياكل يفتح مساحات مغلقة كانت تحتوي على ملوثات محبوسة، كما أن التغير المناخي، بارتفاع حرارة البحار وتحمضها، يسرع من عملية تآكل المعادن وتحلل السفن، ما يزيد من معدلات التسرب.وتظهر الأبحاث أن هذه المواد الكيميائية تغير من نوعية الميكروبات التي تعيش حول الحطام، ما يؤثر على التنوع البيولوجي الطبيعي لقاع البحر.حين تسببت "عاصفة الصحراء" الأمريكية بكارثة بيئية في الكويت... الأزمات اللاحقة لحروب واشنطن
https://sarabic.ae/20260224/تعليق-رسمي-بشأن-تعرض-جسر-في-العراق-لـالتلوث-إشعاعي--1110685094.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0b/1111333378_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f570a26676a53332c4054d630298bdd5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي
العالم, العالم العربي

كوارث الحرب لا تقتصر على البشر... كيف تهدد السفن الغارقة الحياة في الخليج العربي؟

09:47 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 10:03 GMT 11.03.2026)
© Photo / ويكيبيدياحطام سفينة
حطام سفينة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Photo / ويكيبيديا
تابعنا عبر
تحت سطح مياه الخليج الهادئة، التي اعتاد سكانه رؤيتها كحاضنة للؤلؤ والحياة البحرية، تختبئ كارثة بيئية صامتة، فبعيدًا عن الخسائر البشرية المباشرة، تخلف الحروب في المنطقة إرثًا سامًا يتمثل في "مقابر سفن" تهدد بتسميم هذه البيئة الفريدة لعقود قادمة.
ويعد الخليج "حوضًا شبه مغلق" وضحلاً نسبيًا (بعمق 35-50 مترًا فقط)، وهي خاصية تجعله بيئة شديدة الحساسية، فأي تلوث يحدث هناك لا يتبدد بسرعة، بل يظل محبوسًا لسنوات طويلة.
وهنا يكمن الخطر الأكبر من السفن الحربية والتجارية التي غرقت خلال نزاعات دامية، خاصة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج، حيث يضم العراق وحده نحو 141 حطام سفينة في شط العرب ومصباته.

"قنابل موقوتة" في القاع

لا تقتصر خطورة هذه الحطام على كونها مجرد هياكل صدئة؛ بل هي مخازن حقيقية للسموم، فتحتوي هذه السفن على آلاف الأطنان من الوقود الأحفوري، التي تتسرب مع تآكل الهياكل، مهددةً نمو وتكاثر الكائنات البحرية.
الأخطر من ذلك هو تسرب المعادن الثقيلة السامة مثل الزئبق والرصاص والنحاس من هياكلها وطلائها، هذه المواد لا تتحلل بيولوجيًا، بل تتراكم في السلسلة الغذائية، بدءًا من العوالق وصولًا إلى الأسماك التي تصل في النهاية إلى طعام الإنسان، مما يهدد الصحة العامة.
كما كشفت دراسات حديثة عن مستويات مرتفعة من النحاس والنيكل في مياه الخليج، تتجاوز في بعض المناطق حدود الخطر البيئي، خاصة بالقرب من ممرات الشحن والحطام.

تهديد "ثلاثي" للأسماك والمرجان ومياه الشرب

التهديد لا يتوقف عند التسمم الكيميائي، فتحلل هياكل السفن الحديدية يزيد من نسبة الحديد في الماء، وهو عنصر يغذي العوالق النباتية بشكل مفرط.
ويؤدي ذلك إلى ظاهرة "الازدهار الطحلبي" الذي يستهلك الأكسجين في الماء، مما يخنق الشعاب المرجانية ويتسبب في نفوق الأسماك.

وتشير التقديرات إلى أن 85% من الشعاب المرجانية في الخليج مهددة، ويعد التلوث الناجم عن حطام السفن والأنشطة النفطية عاملًا رئيسيًا في تدمير هذا الموطن الحيوي.

الخطر الأكبر يهدد البشر أنفسهم بشكل مباشر، حيث تعتمد دول الخليج بشكل شبه كامل على مياه البحر في تحلية المياه، لتوفير الشرب لسكانها، وأي تسرب كيميائي كبير من هذه الحطام يمكن أن يلوث مصادر المياه، مما يهدد الأمن المائي للمنطقة بأكملها.
رئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
تعليق رسمي بشأن تعرض جسر في العراق لـ"التلوث إشعاعي"
24 فبراير, 10:22 GMT

الخطر يمتد إلى بحر العرب

لا يقتصر التهديد على الخليج فحسب، بل يمتد تأثيره عبر مضيق هرمز إلى بحر العرب، وفي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة حوادث غرق لسفن تجارية ضخمة تحمل مواد خطرة، مثل سفينة "إم إس سي إلسا 3" (2025) قبالة سواحل الهند، والتي تسببت في تلوث السلسلة الغذائية بالمعادن الثقيلة، وسفينة "روبيمار" (2024) التي غرقت في خليج عدن وهي تحمل آلاف الأطنان من الأسمدة، مما أثار مخاوف من حدوث انفجار طحلبي هائل.
كما أن هذه الملوثات تهدد ظاهرة "البحار اللبنية" النادرة التي تحدث في بحر العرب، حيث تتوهج المياه ليلاً بفعل بكتيريا مضيئة حساسة لأي تغير كيميائي.

عوامل مساعدة: التآكل والمناخ

مع مرور الوقت، تتفاقم المشكلة، فالتآكل المستمر للهياكل يفتح مساحات مغلقة كانت تحتوي على ملوثات محبوسة، كما أن التغير المناخي، بارتفاع حرارة البحار وتحمضها، يسرع من عملية تآكل المعادن وتحلل السفن، ما يزيد من معدلات التسرب.
وتظهر الأبحاث أن هذه المواد الكيميائية تغير من نوعية الميكروبات التي تعيش حول الحطام، ما يؤثر على التنوع البيولوجي الطبيعي لقاع البحر.
حين تسببت "عاصفة الصحراء" الأمريكية بكارثة بيئية في الكويت... الأزمات اللاحقة لحروب واشنطن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала