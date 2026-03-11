https://sarabic.ae/20260311/واشنطن-تحقق-باختفاء-ضابط-مرتبط-بأبحاث-الفضائيين----1111346107.html
واشنطن تحقق باختفاء ضابط مرتبط بأبحاث "الفضائيين"
ووفقا لتلك الوسائل، صرح متحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة بيرناليلو، بأن "المحققين تواصلوا مع أكثر من 600 من أصحاب المنازل في المنطقة المجاورة لمنزل مكاسلاند لطلب لقطات كاميرات المراقبة أو معلومات أخرى". وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الجنرال ويليام نيل مكاسلاند اختفى في مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو في 27 فبراير/شباط. وذكرت الصحيفة أن مكاسلاند كان يرأس سابقا مركز "فيليبس" للأبحاث في قاعدة سلاح الجو الأمريكي في ولاية أوهايو، وهو مركز ربطه منظرو المؤامرة بالعديد من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة المزعومة. وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للاهتمام الكبير، سأكلف وزير الحرب وغيره من الجهات المعنية ببدء عملية تحديد ونشر المواد الحكومية المرتبطة بالكائنات الفضائية، والحياة خارج كوكب الأرض، والظواهر الجوية غير المعرفة، والأجسام الطائرة المجهولة".
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن السلطات الأمريكية طلبت معلومات من أكثر من 600 شخص فيما يتعلق باختفاء الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، ويليام نيل مكاسلاند، أواخر فبراير/شباط، والذي تربطه صلات بأبحاث الأجسام الطائرة المجهولة.
ووفقا لتلك الوسائل، صرح متحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة بيرناليلو، بأن "المحققين تواصلوا مع أكثر من 600 من أصحاب المنازل في المنطقة المجاورة لمنزل مكاسلاند لطلب لقطات كاميرات المراقبة أو معلومات أخرى".
وأفادت السلطات المحلية بأنها تلقت عشرات البلاغات من مصادر مختلفة بشأن اختفاء مكاسلاند، لكن لم تسفر أي منها عن نتائج حتى الآن.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الجنرال ويليام نيل مكاسلاند اختفى في مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو في 27 فبراير/شباط.
وذكرت الصحيفة أن مكاسلاند كان يرأس سابقا مركز "فيليبس" للأبحاث في قاعدة سلاح الجو الأمريكي في ولاية أوهايو، وهو مركز ربطه منظرو المؤامرة بالعديد من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة المزعومة.
وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب اعتراف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بوجود كائنات فضائية، بنشر معلومات البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) المتعلقة بالحياة خارج كوكب الأرض والأجسام الطائرة المجهولة.
وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للاهتمام الكبير، سأكلف وزير الحرب وغيره من الجهات المعنية ببدء عملية تحديد ونشر المواد الحكومية المرتبطة بالكائنات الفضائية، والحياة خارج كوكب الأرض، والظواهر الجوية غير المعرفة، والأجسام الطائرة المجهولة".