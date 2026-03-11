عربي
واشنطن تحقق باختفاء ضابط مرتبط بأبحاث "الفضائيين"
واشنطن تحقق باختفاء ضابط مرتبط بأبحاث "الفضائيين"
واشنطن تحقق باختفاء ضابط مرتبط بأبحاث "الفضائيين"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن السلطات الأمريكية طلبت معلومات من أكثر من 600 شخص فيما يتعلق باختفاء الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، ويليام نيل مكاسلاند،... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T13:01+0000
2026-03-11T13:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0b/1111346608_0:0:2364:1330_1920x0_80_0_0_3f9b0ba9f97fe19eb7f97bd41152dba3.jpg
ووفقا لتلك الوسائل، صرح متحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة بيرناليلو، بأن "المحققين تواصلوا مع أكثر من 600 من أصحاب المنازل في المنطقة المجاورة لمنزل مكاسلاند لطلب لقطات كاميرات المراقبة أو معلومات أخرى". وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الجنرال ويليام نيل مكاسلاند اختفى في مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو في 27 فبراير/شباط. وذكرت الصحيفة أن مكاسلاند كان يرأس سابقا مركز "فيليبس" للأبحاث في قاعدة سلاح الجو الأمريكي في ولاية أوهايو، وهو مركز ربطه منظرو المؤامرة بالعديد من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة المزعومة. وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للاهتمام الكبير، سأكلف وزير الحرب وغيره من الجهات المعنية ببدء عملية تحديد ونشر المواد الحكومية المرتبطة بالكائنات الفضائية، والحياة خارج كوكب الأرض، والظواهر الجوية غير المعرفة، والأجسام الطائرة المجهولة".
https://sarabic.ae/20260220/ترامب-يتعهد-بنشر-معلومات-البنتاغون-حول-الكائنات-الفضائية-1110558735.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0b/1111346608_170:0:2317:1610_1920x0_80_0_0_b78a0a56e56d86c08d7e4c87406d62ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

واشنطن تحقق باختفاء ضابط مرتبط بأبحاث "الفضائيين"

13:01 GMT 11.03.2026
© AP Photo / Department of Defenseلقطة ثابتة من فيديو تُظهر جسماً غامضاً
لقطة ثابتة من فيديو تُظهر جسماً غامضاً - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Department of Defense
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن السلطات الأمريكية طلبت معلومات من أكثر من 600 شخص فيما يتعلق باختفاء الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، ويليام نيل مكاسلاند، أواخر فبراير/شباط، والذي تربطه صلات بأبحاث الأجسام الطائرة المجهولة.
ووفقا لتلك الوسائل، صرح متحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة بيرناليلو، بأن "المحققين تواصلوا مع أكثر من 600 من أصحاب المنازل في المنطقة المجاورة لمنزل مكاسلاند لطلب لقطات كاميرات المراقبة أو معلومات أخرى".

وأفادت السلطات المحلية بأنها تلقت عشرات البلاغات من مصادر مختلفة بشأن اختفاء مكاسلاند، لكن لم تسفر أي منها عن نتائج حتى الآن.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الجنرال ويليام نيل مكاسلاند اختفى في مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو في 27 فبراير/شباط.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
ترامب يتعهد بنشر معلومات البنتاغون حول الكائنات الفضائية
20 فبراير, 04:47 GMT
وذكرت الصحيفة أن مكاسلاند كان يرأس سابقا مركز "فيليبس" للأبحاث في قاعدة سلاح الجو الأمريكي في ولاية أوهايو، وهو مركز ربطه منظرو المؤامرة بالعديد من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة المزعومة.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب اعتراف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بوجود كائنات فضائية، بنشر معلومات البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) المتعلقة بالحياة خارج كوكب الأرض والأجسام الطائرة المجهولة.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للاهتمام الكبير، سأكلف وزير الحرب وغيره من الجهات المعنية ببدء عملية تحديد ونشر المواد الحكومية المرتبطة بالكائنات الفضائية، والحياة خارج كوكب الأرض، والظواهر الجوية غير المعرفة، والأجسام الطائرة المجهولة".
