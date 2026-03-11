https://sarabic.ae/20260311/واشنطن-مشاكل-العبورعبر-مضيق-هرمز-مؤقتة-1111348222.html
واشنطن: مشاكل العبورعبر مضيق هرمز مؤقتة
أعلن وزير الداخلية الأمريكي، داغ بورغوم، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تفترض أن مشاكل عبور النفط عبر مضيق هرمز مؤقتة، ومن الممكن إزالتها. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
وفقا لوزير الداخلية الأمريكي، فإن الوضع الحالي يتعلق بالصعوبات المؤقتة في عبور النفط، وليس متعلقا بنقص الطاقة.وأضاف أنه من الممكن أن السلطات الأمريكية تقوم بدراسة إمكانية استخدام احتياطات النفط الاستراتيجية، بهدف خفض الضغط على الأسعار العالمية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات "تمثّل دفاعا عن النفس" واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.ونتيجة لذلك، انخفض الشحن عبر مضيق هرمز، وهو الطريق الرئيسي للإمدادات إلى السوق العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج، بشكل حاد، والذي يتم عبره نقل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات النفطية في العالم، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال.
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
وفقا لوزير الداخلية الأمريكي، فإن الوضع الحالي يتعلق بالصعوبات المؤقتة في عبور النفط، وليس متعلقا بنقص الطاقة.
وقال بورغوم: "الحديث لا يجري حول نقص الطاقة في العالم: لدينا المشكلة المؤقتة التي نحلها عبر الوسائل الدبلوماسية والعسكرية".
وأضاف أنه من الممكن أن السلطات الأمريكية تقوم بدراسة إمكانية استخدام احتياطات النفط الاستراتيجية، بهدف خفض الضغط على الأسعار العالمية.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات "تمثّل دفاعا عن النفس" واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
ونتيجة لذلك، انخفض الشحن عبر مضيق هرمز، وهو الطريق الرئيسي للإمدادات إلى السوق العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج، بشكل حاد، والذي يتم عبره نقل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات النفطية في العالم، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال.