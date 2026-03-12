https://sarabic.ae/20260312/القوات-المسلحة-العراقية-العدوان-المتكرر-واستهداف-المواقع-دون-تمييز-محاولة-لخلط-الأوراق-1111390506.html

القوات المسلحة العراقية: العدوان المتكرر واستهداف المواقع دون تمييز محاولة لخلط الأوراق

أكدت القوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، أن "الهجمات على مواقع الحشد الشعبي تُعد خرقًا عسكريًا واضحًا ومحاولة لإرباك المشهد الأمني والسياسي". 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يواصل متابعة الموقف عن كثب وتقييم الاعتداءات التي استهدفت مواقع قطعات الحشد الشعبي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أبطالنا أثناء تأديتهم الواجب المقدس ضمن مهام القوات الأمنية المختلفة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف النعمان، أن "هذا العدوان المتكرر والممنهج لا يستهدف المواقع والمقرات العسكرية فحسب، بل يمثل محاولة لخلط الأوراق وتقويض السلم المجتمعي والمكتسبات الأمنية التي تحققت بتضحيات العراقيين".وشدد على أن "دماء مقاتلينا أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات أو مسرح لانتهاك كرامته الوطنية". وأفادت مصادر عراقية، في وقت سابق اليوم، بسقوط ما يقارب 20 بين قتيل وجريح في استهداف لمقر تابع للحشد الشعبي بمدينة القائم، غربي العراق على الحدود العراقية السورية. وأفادت المصادر بأن مقر اللواء 19 التابع للحشد في القائم التي تبعد حوالي 400 كم شمال غربي بغداد، دمر بالكامل.كما أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، في وقت سابق اليوم، أن ناقلتي نفط تعرضتا لعمل تخريبي داخل المياه الإقليمية، وتم إرسال 6 سفن لإنقاذ الطواقم، ما أسفر عن إنقاذ 38 شخصًا، بينما توفي أحدهم.وأشارت تصريحات خاصة لقناة الدولة العراقية، إلى أن الحكومة تبذل جهدًا كي لا تكون طرفًا في الحرب، وأن العراق يحتفظ بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقف وراء هذا الاستهداف.وفي وقت سابق، أعلنت شركة الموانئ العراقية، أن "الموانئ العراقية النفطية توقفت تمامًا، بينما التجارية مستمرة بالعمل"، لافتًا إلى أن "فرق الإطفاء تحركت سريعًا باتجاه الناقلتين".من جانب آخر، قالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن تحقيقًا أوليًا للسلطات الأمنية العراقية أوضح أن زوارق إيرانية محملة بالمتفجرات اصطدمت بناقلتي وقود في المياه العراقية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

