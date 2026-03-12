القوات المسلحة العراقية: العدوان المتكرر واستهداف المواقع دون تمييز محاولة لخلط الأوراق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260312/القوات-المسلحة-العراقية-العدوان-المتكرر-واستهداف-المواقع-دون-تمييز-محاولة-لخلط-الأوراق-1111390506.html
القوات المسلحة العراقية: العدوان المتكرر واستهداف المواقع دون تمييز محاولة لخلط الأوراق
القوات المسلحة العراقية: العدوان المتكرر واستهداف المواقع دون تمييز محاولة لخلط الأوراق
سبوتنيك عربي
أكدت القوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، أن "الهجمات على مواقع الحشد الشعبي تُعد خرقًا عسكريًا واضحًا ومحاولة لإرباك المشهد الأمني والسياسي". 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T10:43+0000
2026-03-12T10:44+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104132374_0:0:1040:585_1920x0_80_0_0_e2a493a2aeb22f10215baf8767c96e75.jpg
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يواصل متابعة الموقف عن كثب وتقييم الاعتداءات التي استهدفت مواقع قطعات الحشد الشعبي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أبطالنا أثناء تأديتهم الواجب المقدس ضمن مهام القوات الأمنية المختلفة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف النعمان، أن "هذا العدوان المتكرر والممنهج لا يستهدف المواقع والمقرات العسكرية فحسب، بل يمثل محاولة لخلط الأوراق وتقويض السلم المجتمعي والمكتسبات الأمنية التي تحققت بتضحيات العراقيين".وشدد على أن "دماء مقاتلينا أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات أو مسرح لانتهاك كرامته الوطنية". وأفادت مصادر عراقية، في وقت سابق اليوم، بسقوط ما يقارب 20 بين قتيل وجريح في استهداف لمقر تابع للحشد الشعبي بمدينة القائم، غربي العراق على الحدود العراقية السورية. وأفادت المصادر بأن مقر اللواء 19 التابع للحشد في القائم التي تبعد حوالي 400 كم شمال غربي بغداد، دمر بالكامل.كما أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، في وقت سابق اليوم، أن ناقلتي نفط تعرضتا لعمل تخريبي داخل المياه الإقليمية، وتم إرسال 6 سفن لإنقاذ الطواقم، ما أسفر عن إنقاذ 38 شخصًا، بينما توفي أحدهم.وأشارت تصريحات خاصة لقناة الدولة العراقية، إلى أن الحكومة تبذل جهدًا كي لا تكون طرفًا في الحرب، وأن العراق يحتفظ بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقف وراء هذا الاستهداف.وفي وقت سابق، أعلنت شركة الموانئ العراقية، أن "الموانئ العراقية النفطية توقفت تمامًا، بينما التجارية مستمرة بالعمل"، لافتًا إلى أن "فرق الإطفاء تحركت سريعًا باتجاه الناقلتين".من جانب آخر، قالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن تحقيقًا أوليًا للسلطات الأمنية العراقية أوضح أن زوارق إيرانية محملة بالمتفجرات اصطدمت بناقلتي وقود في المياه العراقية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260311/وسط-تصعيد-إقليمي-هل-يتحول-العراق-إلى-ساحة-صراع-بين-واشنطن-وطهران؟-1111345363.html
https://sarabic.ae/20260312/وزارة-النفط-العراقية-تعرب-عن-قلقها-إزاء-حوادث-ناقلات-النفط-في-الخليج-1111378896.html
https://sarabic.ae/20260311/مسيرة-تستهدف-منشأة-دبلوماسية-أمريكية-في-العراق-فيديو-1111325920.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104132374_121:0:1040:689_1920x0_80_0_0_36241ad1a04d7d009710b22e6e908f42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

القوات المسلحة العراقية: العدوان المتكرر واستهداف المواقع دون تمييز محاولة لخلط الأوراق

10:43 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 10:44 GMT 12.03.2026)
© Photo / x.com/ IRAQI MINISTERY OF DEFENSEالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© Photo / x.com/ IRAQI MINISTERY OF DEFENSE
تابعنا عبر
أكدت القوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، أن "الهجمات على مواقع الحشد الشعبي تُعد خرقًا عسكريًا واضحًا ومحاولة لإرباك المشهد الأمني والسياسي".
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يواصل متابعة الموقف عن كثب وتقييم الاعتداءات التي استهدفت مواقع قطعات الحشد الشعبي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أبطالنا أثناء تأديتهم الواجب المقدس ضمن مهام القوات الأمنية المختلفة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وأضاف النعمان، أن "هذا العدوان المتكرر والممنهج لا يستهدف المواقع والمقرات العسكرية فحسب، بل يمثل محاولة لخلط الأوراق وتقويض السلم المجتمعي والمكتسبات الأمنية التي تحققت بتضحيات العراقيين".
مصفاة نفط تحترق خارج في أربيل العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
وسط تصعيد إقليمي.. هل يتحول العراق إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران؟
أمس, 13:01 GMT
وشدد على أن "دماء مقاتلينا أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات أو مسرح لانتهاك كرامته الوطنية".
وأفادت مصادر عراقية، في وقت سابق اليوم، بسقوط ما يقارب 20 بين قتيل وجريح في استهداف لمقر تابع للحشد الشعبي بمدينة القائم، غربي العراق على الحدود العراقية السورية.
وأفادت المصادر بأن مقر اللواء 19 التابع للحشد في القائم التي تبعد حوالي 400 كم شمال غربي بغداد، دمر بالكامل.
كما أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، في وقت سابق اليوم، أن ناقلتي نفط تعرضتا لعمل تخريبي داخل المياه الإقليمية، وتم إرسال 6 سفن لإنقاذ الطواقم، ما أسفر عن إنقاذ 38 شخصًا، بينما توفي أحدهم.
ناقلة نفط رروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
وزارة النفط العراقية تعرب عن قلقها إزاء حوادث ناقلات النفط في الخليج
06:26 GMT
وأشارت تصريحات خاصة لقناة الدولة العراقية، إلى أن الحكومة تبذل جهدًا كي لا تكون طرفًا في الحرب، وأن العراق يحتفظ بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقف وراء هذا الاستهداف.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الموانئ العراقية، أن "الموانئ العراقية النفطية توقفت تمامًا، بينما التجارية مستمرة بالعمل"، لافتًا إلى أن "فرق الإطفاء تحركت سريعًا باتجاه الناقلتين".
من جانب آخر، قالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن تحقيقًا أوليًا للسلطات الأمنية العراقية أوضح أن زوارق إيرانية محملة بالمتفجرات اصطدمت بناقلتي وقود في المياه العراقية.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
قواعد أمريكية حول إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق.. فيديو
أمس, 04:46 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала