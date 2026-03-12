https://sarabic.ae/20260312/ترامب-أمريكا-تستفيد-من-ارتفاع-أسعار-النفط-وسط-الحرب-على-إيران-1111406760.html
ترامب: أمريكا تستفيد من ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب على إيران
ترامب: أمريكا تستفيد من ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، وسط تصاعد حاد ناجم عن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T14:21+0000
2026-03-12T14:21+0000
2026-03-12T14:21+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سوق النفط
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110837310_0:34:1192:705_1920x0_80_0_0_502859efbbb9fc359a4af6a5181526c7.jpg
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "أمريكا هي أكبر منتج للنفط في العالم، بفارق كبير، لذا عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحًا طائلة". وأضاف أن أولويته القصوى هي منع إيران من الحصول على أسلحة نووية. ويشهد سوق الطاقة العالمي اضطرابا، منذ أن شنت أمريكا وإسرائيل غارات على أهداف في إيران في أواخر فبراير/ شباط 2026، إذ أظهرت بيانات التداول، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 9%، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت 100 دولار. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260312/ترامب-يحذر-من-أن-الولايات-المتحدة-قادرة-على-جعل-إعادة-بناء-إيران-أمرا-شبه-مستحيل-1111375050.html
https://sarabic.ae/20260311/ترامب-أمريكا-لن-توقف-عمليتها-ضد-إيران-حتى-إنجاز-المهمة-1111372970.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110837310_132:0:1192:795_1920x0_80_0_0_b7f5ba571d0ca8692759d1c23daab5c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, سوق النفط, إسرائيل
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, سوق النفط, إسرائيل
ترامب: أمريكا تستفيد من ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب على إيران
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، وسط تصاعد حاد ناجم عن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "أمريكا هي أكبر منتج للنفط في العالم، بفارق كبير، لذا عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحًا طائلة".
وأضاف أن أولويته القصوى هي منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
ويشهد سوق الطاقة العالمي اضطرابا، منذ أن شنت أمريكا وإسرائيل غارات على أهداف في إيران في أواخر فبراير/ شباط 2026، إذ أظهرت بيانات التداول، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 9%، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت 100 دولار.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.