تصويت... برأيك هل ينتج شرق أوسط جديد عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران؟
تصويت... برأيك هل ينتج شرق أوسط جديد عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران؟
تتسارع تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت يومها الـ12، مع عدم وجود أي أفق للتهدئة في المنطقة، وسط تصاعد الضربات الجوية والصاروخية... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. ويرى محللون أن الصراع قد يمتد لفترة طويلة وقد يعيد تشكيل توازنات القوى في الشرق الأوسط، إذ قد يؤدي إلى تغيير التحالفات السياسية والعسكرية في المنطقة، وربما يفتح الباب أمام شرق أوسط جديد. برأيك، في ظل استمرار العمليات العسكرية، برأيك هل ينتج شرق أوسط جديد عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران؟
تتسارع تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت يومها الـ12، مع عدم وجود أي أفق للتهدئة في المنطقة، وسط تصاعد الضربات الجوية والصاروخية المتبادلة، ما يثير تساؤلات واسعة حول مستقبل الشرق الأوسط.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
ويرى محللون أن الصراع قد يمتد لفترة طويلة وقد يعيد تشكيل توازنات القوى في الشرق الأوسط، إذ قد يؤدي إلى تغيير التحالفات السياسية والعسكرية في المنطقة، وربما يفتح الباب أمام شرق أوسط جديد.
برأيك، في ظل استمرار العمليات العسكرية، برأيك هل ينتج شرق أوسط جديد عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران؟