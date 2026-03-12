https://sarabic.ae/20260312/خبير-القصف-الإسرائيلي-للبنان-يؤدي-إلى-تلوث-البيئة--1111394505.html

خبير: القصف الإسرائيلي للبنان يؤدي إلى تلوث البيئة

خبير: القصف الإسرائيلي للبنان يؤدي إلى تلوث البيئة

سبوتنيك عربي

تحدث الخبير في الشأن البيئي، جوزيف بشارة، من بيروت، عن الأضرار البيئية الناتجة عن القصف الإسرائيلي للمناطق اللبنانية، ولا سيما في العاصمة بيروت، مشيرا إلى... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T11:30+0000

2026-03-12T11:30+0000

2026-03-12T11:30+0000

العالم

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

حصري

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111265925_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_18805552c34eb457280a6160e852b699.jpg

وأوضح بشارة أن "هذا التدهور ينعكس مباشرة على صحة الإنسان، ولا سيما في المدن المكتظة بالسكان، إضافة إلى تأثيره على النظم البيئية والإيكولوجية".وشدد بشارة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "الضرر الذي قد يطال صحة الإنسان، في ظل عدم معرفة طبيعة المواد المستخدمة في الضربات العسكرية، سواء من حيث المكونات أو المعادن الثقيلة، والملوثات الناتجة عنها".ودعا بشارة، قدر الإمكان، إلى التوجه نحو المناطق الجبلية حيث يكون مستوى التلوث أقل، كما أورد مجموعة من الاحتياطات الواجب اتباعها في هذه المرحلة، من بينها تجنب الأنشطة الخارجية لتفادي استنشاق الغبار الكثيف، واستخدام الكمامات، والابتعاد قدر الإمكان عن مواقع القصف، والبقاء في الأماكن المغلقة مع تجنب فتح النوافذ والتعرض المباشر للهواء الخارجي.كما شدد على "ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الأطفال وكبار السن، نظرا لتأثرهم بشكل أكبر بالتلوث". وكشف عن "أضرار قد تظهر لاحقا مع تساقط الأمطار، نتيجة تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية واحتمال تلوث التربة، ما قد يؤثر بدوره على الزراعة والمنتجات الغذائية وسلسلة الغذاء". ولفت إلى "دور الجمعيات البيئية التي تتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية لفحص التربة والتأكد من خلوها من الملوثات والمعادن الثقيلة الناتجة عن الأعمال الحربية"، مؤكدا "أهمية هذه الجهود قبل إعادة اعتماد الأراضي الزراعية واستخدامها مجددا في الإنتاج الزراعي".حين تسببت "عاصفة الصحراء" الأمريكية بكارثة بيئية في الكويت... الأزمات اللاحقة لحروب واشنطن

https://sarabic.ae/20260311/كوارث-الحرب-لا-تقتصر-على-البشر-كيف-تهدد-السفن-الغارقة-الحياة-في-الخليج-العربي؟-1111332873.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان, أخبار لبنان