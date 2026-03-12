خبير: القصف الإسرائيلي للبنان يؤدي إلى تلوث البيئة
© REUTERS Mohamed Azakirالدخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 9 مارس/ آذار 2026
© REUTERS Mohamed Azakir
تابعنا عبر
حصري
تحدث الخبير في الشأن البيئي، جوزيف بشارة، من بيروت، عن الأضرار البيئية الناتجة عن القصف الإسرائيلي للمناطق اللبنانية، ولا سيما في العاصمة بيروت، مشيرا إلى "التدهور الحاصل في جودة الهواء حاليا، إلى جانب التأثيرات التي قد تظهر لاحقا".
وأوضح بشارة أن "هذا التدهور ينعكس مباشرة على صحة الإنسان، ولا سيما في المدن المكتظة بالسكان، إضافة إلى تأثيره على النظم البيئية والإيكولوجية".
وشدد بشارة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "الضرر الذي قد يطال صحة الإنسان، في ظل عدم معرفة طبيعة المواد المستخدمة في الضربات العسكرية، سواء من حيث المكونات أو المعادن الثقيلة، والملوثات الناتجة عنها".
وشدد بشارة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "الضرر الذي قد يطال صحة الإنسان، في ظل عدم معرفة طبيعة المواد المستخدمة في الضربات العسكرية، سواء من حيث المكونات أو المعادن الثقيلة، والملوثات الناتجة عنها".
وأشار إلى أن هذه الملوثات قد تؤثر سلبا في الجهاز التنفسي، ومن الضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة سواء بالقرب من مواقع القصف أو في المناطق السكنية.
ودعا بشارة، قدر الإمكان، إلى التوجه نحو المناطق الجبلية حيث يكون مستوى التلوث أقل، كما أورد مجموعة من الاحتياطات الواجب اتباعها في هذه المرحلة، من بينها تجنب الأنشطة الخارجية لتفادي استنشاق الغبار الكثيف، واستخدام الكمامات، والابتعاد قدر الإمكان عن مواقع القصف، والبقاء في الأماكن المغلقة مع تجنب فتح النوافذ والتعرض المباشر للهواء الخارجي.
كما شدد على "ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الأطفال وكبار السن، نظرا لتأثرهم بشكل أكبر بالتلوث".
وأوضح الخبير في الشأن البيئي أنه عند التأكد من طبيعة المواد المستخدمة والملوثات الناتجة عنها، سيتم وضع بروتوكولات علمية خاصة للتعامل معها في المراحل اللاحقة.
وكشف عن "أضرار قد تظهر لاحقا مع تساقط الأمطار، نتيجة تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية واحتمال تلوث التربة، ما قد يؤثر بدوره على الزراعة والمنتجات الغذائية وسلسلة الغذاء".
ولفت إلى "دور الجمعيات البيئية التي تتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية لفحص التربة والتأكد من خلوها من الملوثات والمعادن الثقيلة الناتجة عن الأعمال الحربية"، مؤكدا "أهمية هذه الجهود قبل إعادة اعتماد الأراضي الزراعية واستخدامها مجددا في الإنتاج الزراعي".
ولفت إلى "دور الجمعيات البيئية التي تتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية لفحص التربة والتأكد من خلوها من الملوثات والمعادن الثقيلة الناتجة عن الأعمال الحربية"، مؤكدا "أهمية هذه الجهود قبل إعادة اعتماد الأراضي الزراعية واستخدامها مجددا في الإنتاج الزراعي".