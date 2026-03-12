خبير لـ"سبوتنيك": اتهامات واشنطن بالعمالة القسرية والطاقة الفائضة "مبالغ فيها ولا تستند للواقع"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير لـ"سبوتنيك": اتهامات واشنطن بالعمالة القسرية والطاقة الفائضة "مبالغ فيها ولا تستند للواقع"
خبير لـ"سبوتنيك": اتهامات واشنطن بالعمالة القسرية والطاقة الفائضة "مبالغ فيها ولا تستند للواقع"
سبوتنيك عربي
في خطوة تصعيدية جديدة على الساحة التجارية العالمية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 مارس/ آذار 2026 عن بدء تحقيقات موسعة بموجب المادة 301 من... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
وتضم القائمة كلاً من الصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وفيتنام، وتايوان، إلى جانب دول أخرى. وتأتي هذه الخطوة بحجة ما وصفته واشنطن بـ"فائض الطاقة الإنتاجية" في قطاعات حيوية مثل السيارات، والبطاريات، والألواح الشمسية، والصلب، والإلكترونيات، وهو الفائض الذي ترى فيه الإدارة الأمريكية تهديدًا للصناعة المحلية.وكشفت الإدارة أيضا عن تحضيرها لموجة ثانية من الإجراءات، ستستهدف "السلع المنتجة باستخدام العمل القسري"، ومن المتوقع أن تطال نحو 60 دولة حول العالم.وأشار غونتشاروف، في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى أن الشركات الأمريكية هي من عملت لعقود على نقل إنتاجها إلى الصين سعيًا وراء تحقيق أقصى الأرباح، متسائلاً: "لماذا تتهم الولايات المتحدة الصين اليوم بفائض القدرة الصناعية؟".وينفي الخبير وجود أي فائض حقيقي في الصين، قائلاً: "لا أعرف أي قدرات صناعية عاطلة في الصين أو عمالة غير منتجة، على العكس تمامًا، فإن نمو الصين في إطار التعاون مع دول الجنوب العالمي يستخدم بكفاءة قصوى كل آلية إنتاجية متاحة، وهو نشط للغاية في العديد من المناطق".وأردف: "نحن في عصر أصبح فيه كل شيء ممكنًا، المنطق التجاري والرؤية طويلة المدى يبدو أنهما غائبان تمامًا".إذا كان الهدف الحقيقي هو حماية الوظائف الأمريكية، فإن إهانة ومعاقبة معظم دول الكوكب ليست الطريقة المثلى لجذب رؤوس الأموال الاستثمارية من أجل النمو".وأضاف: "أرى المزيد والمزيد من الدول تختار السير في الطريق الآخر، مبتعدة بقدر ما تستطيع عن واشنطن ومساعيها للتحكم بالتجارة".وعن سبب استهداف أقرب حلفاء واشنطن مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، يخلص الخبير إلى القول: "إنها مسألة نفوذ وتبعية، فمن الأسهل الضغط على من هم أكثر ارتباطًا بك ماليًا وسياسيًا، إنه تكتيك غير لائق ومن غير المرجح أن يستمر طويلاً، فقط اسأل بريطانيا أو كندا عن رأيهما في ذلك".بكين تدعو واشنطن إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية المفروضة على الشركاء التجاريين
خبير لـ"سبوتنيك": اتهامات واشنطن بالعمالة القسرية والطاقة الفائضة "مبالغ فيها ولا تستند للواقع"

13:41 GMT 12.03.2026
في خطوة تصعيدية جديدة على الساحة التجارية العالمية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 مارس/ آذار 2026 عن بدء تحقيقات موسعة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، تستهدف "الممارسات التجارية غير العادلة" لـ 16 من كبرى الاقتصادات في العالم.
وتضم القائمة كلاً من الصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وفيتنام، وتايوان، إلى جانب دول أخرى. وتأتي هذه الخطوة بحجة ما وصفته واشنطن بـ"فائض الطاقة الإنتاجية" في قطاعات حيوية مثل السيارات، والبطاريات، والألواح الشمسية، والصلب، والإلكترونيات، وهو الفائض الذي ترى فيه الإدارة الأمريكية تهديدًا للصناعة المحلية.
وكشفت الإدارة أيضا عن تحضيرها لموجة ثانية من الإجراءات، ستستهدف "السلع المنتجة باستخدام العمل القسري"، ومن المتوقع أن تطال نحو 60 دولة حول العالم.
وفي تعليقه على هذه التطورات، يرى بول غونتشاروف، المحلل المالي المخضرم والمدير العام لشركة الاستشارات "غونتشاروف"، أن هناك مفارقة كبيرة في الاتهامات الأمريكية.
وأشار غونتشاروف، في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى أن الشركات الأمريكية هي من عملت لعقود على نقل إنتاجها إلى الصين سعيًا وراء تحقيق أقصى الأرباح، متسائلاً: "لماذا تتهم الولايات المتحدة الصين اليوم بفائض القدرة الصناعية؟".
وينفي الخبير وجود أي فائض حقيقي في الصين، قائلاً: "لا أعرف أي قدرات صناعية عاطلة في الصين أو عمالة غير منتجة، على العكس تمامًا، فإن نمو الصين في إطار التعاون مع دول الجنوب العالمي يستخدم بكفاءة قصوى كل آلية إنتاجية متاحة، وهو نشط للغاية في العديد من المناطق".
أما بخصوص الهدف الحقيقي من هذه التحقيقات، فيرى غونتشاروف أنها قد تكون محاولة مكشوفة لإحياء رسوم جمركية سبق أن أسقطتها المحاكم، تحت غطاء "حماية الوظائف الأمريكية"، وهي سياسة يعتقد أنها ستوجه ضربة إضافية للاقتصاد العالمي.
وأردف: "نحن في عصر أصبح فيه كل شيء ممكنًا، المنطق التجاري والرؤية طويلة المدى يبدو أنهما غائبان تمامًا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
وزارة الخزانة الأمريكية: ترامب قد يرفع الرسوم على البضائع المستوردة
4 مارس, 13:20 GMT
إذا كان الهدف الحقيقي هو حماية الوظائف الأمريكية، فإن إهانة ومعاقبة معظم دول الكوكب ليست الطريقة المثلى لجذب رؤوس الأموال الاستثمارية من أجل النمو".

ووصف غونتشاروف نهج واشنطن بأنه "طريقتي أو لا شيء"، مؤكدا أنه "ليس صيغة تفاوضية مثمرة للطرفين، ولم يكن كذلك أبدًا.

وأضاف: "أرى المزيد والمزيد من الدول تختار السير في الطريق الآخر، مبتعدة بقدر ما تستطيع عن واشنطن ومساعيها للتحكم بالتجارة".
أما بخصوص اتهامات "العمل القسري"، فيصفها غونتشاروف بأنها "مبالغ فيها ولا تدعمها الحقائق على الأرض"، رغم أنها تثير حساسيات معينة.
وعن سبب استهداف أقرب حلفاء واشنطن مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، يخلص الخبير إلى القول: "إنها مسألة نفوذ وتبعية، فمن الأسهل الضغط على من هم أكثر ارتباطًا بك ماليًا وسياسيًا، إنه تكتيك غير لائق ومن غير المرجح أن يستمر طويلاً، فقط اسأل بريطانيا أو كندا عن رأيهما في ذلك".
بكين تدعو واشنطن إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية المفروضة على الشركاء التجاريين
